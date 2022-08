Elon Musk bị lừa kí vào thỏa thuận mua bán Twitter?

Twitter đang đẩy lùi cáo buộc của tỷ phú Elon Musk rằng công ty đã "lừa dối" ông ký một thỏa thuận trị giá 44 tỉ USD để mua nền tảng truyền thông xã hội.



Trước đó, Elon Musk đã đưa ra một loạt tuyên bố trong đơn kiện Twitter được nộp vào ngày 29/7. Elon Musk cáo buộc rằng Twitter đã không cung cấp cho ông thông tin để xác minh rằng ít hơn 5% trong số hơn 220 triệu người dùng Twitter hàng ngày là tập trung vào spam hoặc giả mạo, một số liệu quan trọng để hiểu hoạt động kinh doanh quảng cáo của công ty này.

Tỷ phú giàu nhất thế giới khẳng định Twitter đã trình bày sai hoặc bỏ sót thông tin có thể làm sáng tỏ giá trị của công ty.

Sau khi bản tóm tắt được công khai vào ngày 4/8, Twitter đã ngay lập tức phản bác. Trong hồ sơ pháp lý dài 127 trang để đáp lại những cáo buộc từ Elon Musk, Twitter đã gọi những tuyên bố của ông là "vô lý và trái với thực tế".

"Elon Musk nói rằng ông ấy - một tỉ phú sáng lập nhiều công ty, được tư vấn bởi các luật sư và chủ ngân hàng Phố Wall – đã bị Twitter lừa đảo ký một thỏa thuận sáp nhập trị giá 44 tỉ USD. Câu chuyện đó thật phi lý và trái ngược với thực tế", Twitter cho biết.

Phản ứng của Twitter là động thái mới nhất trong cuộc chiến pháp lý ngày càng gay gắt giữa vị tỉ phú giàu nhất thế giới và gã khổng lồ truyền thông xã hội.

"Khi Twitter kiện để thực thi các quyền của mình và vạch trần điểm yếu của những lý do đó, Elon Musk đã dành nhiều tuần để đưa ra nhiều lý do được cho là phản tố - một loạt lý do hoàn toàn mới cho hành vi vi phạm của mình. Phản tố là câu chuyện dành cho các vụ kiện tụng, điều đó mâu thuẫn với bằng chứng và nhận thức thông thường", trích hồ sơ pháp lý.

Twitter cho biết không bao giờ đánh lừa Elon Musk bởi công ty tiết lộ rằng có những hạn chế với ước tính của họ về tài khoản spam hoặc giả mạo và con số có thể cao hơn.

Elon Musk tuyên bố rằng số lượng tài khoản spam hoặc giả mạo ít nhất là 10%, nhưng Twitter nói "Elon Musk không đo lường điều tương tự như Twitter hoặc thậm chí sử dụng dữ liệu tương tự Twitter".

Đầu tuần này, Twitter đã ban hành hàng chục trát đòi hầu tòa cho các ngân hàng, nhà đầu tư và công ty luật ủng hộ giá thầu tiếp quản của Elon Musk.

Trong khi đó, ông Musk cũng ban hành trát đòi hầu tòa cho các cố vấn của Twitter tại Goldman Sachs và JP Morgan.

Các chuyên gia pháp lý cho biết Twitter muốn tìm hiểu lý do tại sao ông Musk từ chối thoả thuận mua lại công ty, hoặc liệu vị tỉ phú từ chối nghĩa vụ của mình vì lý do không đảm bảo tài chính hay không.

Trước đó, vào tháng 4, Elon Musk đã đề nghị mua Twitter với giá 54,20 USD/cổ phiếu. CEO Tesla tuyên bố ông tin tưởng vào tiềm năng của mạng xã hội này như một nền tảng toàn cầu cho tự do ngôn luận.

Elon Musk từng tuyên bố không muốn chỉ sở hữu một phần của Twitter mà muốn mua cả MXH này.

Thế nhưng sau đó, ông bày tỏ sự hoài nghi thông tin do Twitter cung cấp rằng các tài khoản bot và spam chỉ chiếm dưới 5% người dùng.

Elon Musk đã tìm cách rút lui vào ngày 8/7 mà không phải trả khoản phí chia tay trị giá 1 tỉ USD, với lý do Twitter không cung cấp thông tin chi tiết về các tài khoản bot và spam. Twitter đã kiện ông 4 ngày sau đó.

Ngay sau đó, Twitter đã kiện Elon Musk, cáo buộc CEO Tesla phá hoại thoả thuận, gây ra nhiều khó khăn cho công ty cũng như các cổ đông.

