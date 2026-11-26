Biến đổi khí hậu cùng tác động của El Nino khiến các hiện tượng thời tiết đe dọa an toàn hàng không ngày càng khó lường.

Đầu tháng 11, một máy bay phản lực tư nhân Learjet 60 gặp nạn khi đang trên hành trình từ bang Texas, Mỹ, đến Bahamas, khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng.

Trước khi máy bay lao xuống, cơ phó báo cáo tình trạng băng tích tụ trên máy bay và nhiễu động không khí ở mức trung bình.

Khoảnh khắc máy bay Learjet 60 lao xuống đường phố Florida, Texas, Mỹ. (Ảnh: Fox13)

Các nhà điều tra chưa xác định nguyên nhân tai nạn nhưng đặc biệt chú ý đến yếu tố thời tiết.

Nhiễu động không khí và hiện tượng đóng băng là hai trong những mối nguy lớn đối với ngành hàng không, có thể trở nên khó dự đoán hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu và El Nino.

Nhiễu động không khí gia tăng

Một trong những hiện tượng nguy hiểm nhất đối với phi công là nhiễu động trời trong, có thể xuất hiện bất ngờ và không thể phát hiện bằng radar thông thường trên máy bay.

Hiện tượng này hình thành do đứt gió, tức sự thay đổi nhanh chóng về tốc độ hoặc hướng gió, thường xảy ra gần các dòng tia khí quyển ở độ cao 8-11 km.

Khi Trái Đất nóng lên, sự chênh lệch nhiệt độ giữa vùng cực và xích đạo ở tầng khí quyển phía trên gia tăng, khiến tốc độ gió biến động mạnh hơn.

Nghiên cứu công bố năm 2023 cho thấy nhiễu động trời trong nghiêm trọng tại Bắc Đại Tây Dương tăng 55% kể từ năm 1979 do biến đổi khí hậu.

Paul Williams, giáo sư khoa học khí quyển tại Đại học Reading, Anh, nhận định một số khu vực có thể chứng kiến hiện tượng này gia tăng gấp ba lần trong vài thập kỷ tới.

Bên trong khoang một chuyến bay của Singapore Airlines sau khi hạ cánh khẩn cấp vì nhiễu động không khí. (Ảnh: Reuters)

El Nino cũng làm trầm trọng thêm tình trạng đứt gió tại tầng khí quyển nơi máy bay hoạt động. Nghiên cứu của Giáo sư Williams cho thấy hiện tượng đứt gió tăng khoảng 20% trong những đợt El Nino cực mạnh.

“Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều hiện tượng nhiễu động không khí ở mức trung bình và nghiêm trọng hơn” , ông nói.

Tuy nhiên, nguy cơ hành khách bị thương vẫn tương đối thấp, đặc biệt trên các máy bay thương mại cỡ lớn. Ông Williams nhấn mạnh duy trì thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay là biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất.

Nguy cơ đóng băng và nắng nóng cực đoan

Hiện tượng đóng băng xảy ra khi máy bay tiếp xúc với những giọt nước siêu lạnh trong mây. Chúng có thể duy trì trạng thái lỏng ngay cả ở nhiệt độ -40°C nhưng lập tức đóng băng khi tiếp xúc với kết cấu máy bay.

Băng tích tụ làm thay đổi hình dạng khí động học, giảm lực nâng, tăng lực cản và trọng lượng máy bay. Hiện tượng này cũng có thể làm tắc nghẽn cảm biến, giảm công suất hoặc khiến động cơ ngừng hoạt động.

Theo Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA), những nghiên cứu ban đầu cho thấy biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến tần suất, độ cao, mức độ nghiêm trọng và phạm vi xảy ra hiện tượng đóng băng.

“Một hành tinh nóng hơn không đồng nghĩa với việc hiện tượng đóng băng trên máy bay sẽ giảm đi” , người phát ngôn EASA cho biết.

Sóng nhiệt lan bao trùm đường băng Sân bay Quốc tế Sky Harbor, bang Arizona, Mỹ. (Ảnh: AP)

Nắng nóng cực đoan cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cất cánh của máy bay. Khi nhiệt độ tăng, không khí giãn nở và mật độ giảm, khiến máy bay khó tạo đủ lực nâng.

Trong những ngày nắng nóng gay gắt, đặc biệt tại các sân bay có đường băng ngắn, hãng hàng không đôi khi phải giảm số lượng hành khách hoặc hàng hóa để giảm trọng lượng máy bay.

Tại Trung Đông, nơi mức nhiệt có thể vượt 51°C, các chuyến bay đường dài thường được bố trí khởi hành vào sáng sớm hoặc đêm muộn để tránh thời điểm nắng nóng nhất.

Để ứng phó với những nguy cơ trên, các nhà khoa học đang phát triển nhiều công nghệ dự báo mới, từ sử dụng laser phát hiện nhiễu động trời trong đến ứng dụng học máy, kết hợp dữ liệu vệ tinh và radar để nhận diện những khu vực có nguy cơ đóng băng.

Tuy nhiên, khả năng theo kịp những biến động thời tiết ngày càng khó lường khi Trái Đất tiếp tục nóng lên và các đợt El Nino cực mạnh xuất hiện vẫn là thách thức lớn đối với ngành hàng không.