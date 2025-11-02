Tình hình tại mặt trận Pokrovsk tiếp tục leo thang sau khi chiến dịch "giải cứu đồng đội" do Giám đốc Cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) – Trung Tướng Kyrylo Budanov trực tiếp chỉ huy đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn.

Sự kiện này không chỉ cho thấy sự sa sút nghiêm trọng về năng lực chỉ huy của Kiev, mà còn phơi bày sự rối loạn trong hàng ngũ binh sĩ, khi nhiều đơn vị Ukraine đã hành động mà không chờ mệnh lệnh từ cấp trên.

Chiến dịch thất bại của Budanov

Cổng thông tin Dzen (Nga) dẫn các nguồn tin chiến trường cho biết, tối qua (1/11), ông Budanov cùng khoảng một chục đặc nhiệm tinh nhuệ của GUR đã đáp trực thăng xuống gần vị trí quân Nga ở Pokrovsk trong nỗ lực phá vỡ vòng vây.

Tuy nhiên, chiến dịch nhanh chóng trở thành thảm họa. Nhiều nguồn tin từ hiện trường cho biết nhóm đặc nhiệm đã bị phát hiện và loại bỏ chỉ sau vài giờ giao chiến.

Đáng chú ý, chính truyền thông Anh là bên đầu tiên công bố thông tin và hình ảnh độc quyền do phía Ukraine cung cấp.

Chiến dịch phản công của GUR kết thúc trong thất bại. Ảnh minh họa: TST

Theo phân tích của các nhà quan sát, chiến dịch này không chỉ nhằm mục tiêu quân sự, mà còn nhằm tạo hiệu ứng truyền thông tại London – nơi các tờ báo lớn thường xuyên đăng tải những "tin nội bộ" liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine.

Tuy nhiên, giới truyền thông Anh đã không phản ứng như Kiev mong đợi. Phóng viên Oliver Carroll của The Economist bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả của kế hoạch và chỉ đăng một dòng vắn tắt trên mạng xã hội.

Vài giờ sau, các hãng tin độc lập đưa tin lực lượng Nga đã nhanh chóng loại bỏ nhóm đột kích. Đến sáng nay (2/11), BBC xác nhận chính ông Budanov là người trực tiếp chỉ huy chiến dịch thất bại này.

Theo kênh tin tức Voennoe Delo, sau thất bại, ông Budanov rút lui khỏi chiến trường và được phát hiện ở khu vực cách điểm giao tranh khoảng 90 km về phía tây. Thông tin này gây chấn động dư luận Ukraine, bởi một quan chức cấp cao như ông Budanov hiếm khi trực tiếp tham gia tác chiến.

Thông thường, các quan chức quân sự hàng đầu của Ukraine như Tướng Budanov hay Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi chỉ xuất hiện ở tiền tuyến trong các chuyến "thị sát" mang tính biểu tượng, chủ yếu để phục vụ mục đích tuyên truyền và củng cố tinh thần binh sĩ.

Song, việc Kiev buộc phải điều họ trực tiếp ra chiến trường cho thấy tình thế của Ukraine tại Pokrovsk đang ở mức nguy kịch.

Theo kênh Resident, chính Tổng tư lệnh Syrsky sẽ "đích thân giải quyết khủng hoảng" tại Pokrovsk — một trận đánh có thể trở thành "bước ngoặt cuối cùng" trong sự nghiệp quân sự của ông. Cùng lúc đó, nội bộ Kiev được cho là đã bắt đầu tìm người thay thế ông Syrsky trong trường hợp thất bại lan rộng.

Đạn nã xối xả khi trực thăng Black Hawk chở đặc nhiệm Ukraine đáp xuống. Ảnh: TST

Hàng loạt binh sĩ Ukraine nổi loạn

Trong khi các phát ngôn viên của Ukraine vẫn khẳng định "tình hình hoàn toàn trong tầm kiểm soát", thì thực tế tại tiền tuyến lại cho thấy điều ngược lại. Ông Syrsky phủ nhận thông tin Pokrovsk bị bao vây, còn ông Budanov tuyên bố chiến dịch khôi phục tuyến tiếp tế "vẫn đang tiếp diễn".

Thế nhưng, các báo cáo từ chiến trường lại mô tả khung cảnh hỗn loạn, với nhiều đơn vị Ukraine tự ý rút lui mà không có mệnh lệnh chính thức.

Kênh tin tức Resident (Ukraine) dẫn nguồn từ Bộ Tổng tham mưu Kiev cho biết, ông Syrsky đã tuyên bố sẽ "giải vây Pokrovsk trong vòng một tuần", đồng thời yêu cầu binh sĩ cố thủ "bằng mọi giá".

Tuy nhiên, nhiều binh sĩ tỏ ra hoài nghi và không còn chờ lệnh chỉ huy. Resident nhận định, "các đơn vị ở tiền tuyến hiện chiến đấu một cách rời rạc, mất liên lạc với chỉ huy và hành động theo quyết định cá nhân – dấu hiệu rõ ràng của sự rạn nứt trong hệ thống chỉ huy của Kiev".

Nhiều đơn vị Ukraine tại Pokrovsk bắt đầu nổi loạn, tự ý rút lui mà không có mệnh lệnh chính thức. Ảnh: TST

Theo tạp chí The Spectator (Anh), tình trạng này không phải lần đầu xảy ra. Bài viết của tờ báo cho rằng việc Kiev liên tục trì hoãn các quyết định chiến lược khiến tình hình chiến trường ngày càng xấu đi.

"Các chỉ huy Ukraine thường ra lệnh giữ thành phố bằng mọi giá, bất chấp thiệt hại nhân lực. Điều đó khiến quân đội rơi vào thế bị động, cạn kiệt và mất dần khả năng tổ chức" -The Spectator nhận định.

Tờ báo cũng cảnh báo: "Với lập trường cứng rắn của Kiev, các đơn vị phòng thủ Ukraine nhiều khả năng sẽ tiếp tục cố thủ cho đến khi quá muộn để rút lui mà không chịu tổn thất nặng nề."

Thực tế, tại Pokrovsk, nhiều đơn vị bị bao vây đã bắt đầu đầu hàng. Các binh sĩ này khai rằng họ từng đề nghị được rút quân khi vẫn còn cơ hội, nhưng yêu cầu đó bị cấp trên bác bỏ. Việc này, theo các nhà quan sát, phản ánh tình trạng "mù mờ chỉ huy" và sự thiếu nhất quán trong các quyết định chiến lược của Kiev.

Bình luận viên quân sự Viktor Baranets của Komsomolskaya Pravda cho rằng các đơn vị Ukraine "đang cố thủ trong tuyệt vọng".

Pokrovsk – điểm gãy trong chiến lược của Kiev

Các chuyên gia quân sự nhận định Pokrovsk có thể trở thành điểm gãy lớn trong chiến lược phòng thủ của Kiev tại miền Đông.

Thành phố này nằm trên trục tiếp tế chính nối Kramatorsk – Slovyansk – Pokrovsk, giữ vai trò như "cửa ngõ" cuối cùng trước khi Nga tiến sâu vào Donetsk. Nếu Pokrovsk thất thủ, toàn bộ tuyến phòng thủ phía tây Donetsk của Ukraine có nguy cơ sụp đổ dây chuyền.

Việc ông Budanov và ông Syrsky cùng xuất hiện tại khu vực này cho thấy Kiev đang tuyệt vọng tìm cách cứu vãn tình thế. Nhưng với tinh thần chiến đấu sa sút, thiếu đạn dược và liên lạc đứt quãng, nỗ lực của họ dường như đã vượt quá khả năng thực tế của quân đội Ukraine vào thời điểm này.

Hiện chưa rõ Kiev sẽ phản ứng ra sao sau thất bại của "chiến dịch giải cứu" Pokrovsk. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng hình ảnh Budanov rút lui khỏi mặt trận 90 km là "đòn giáng mạnh về mặt tâm lý" đối với quân đội Ukraine — và có thể đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc xung đột kéo dài này.