Duy Mạnh nói về Cường Đô La, nhắc tới cả danh ca Ngọc Sơn

Cách đây ít giờ, ca sĩ Duy Mạnh gây chú ý khi bất ngờ chia sẻ về tình bạn lâu năm với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La). Trên trang cá nhân, nam ca sĩ kể lại nhiều kỷ niệm ít người biết giữa hai người, từ thuở mới quen cho tới khi trưởng thành.

Anh viết: "Cách đây 20 năm tớ và cậu Cường có rất nhiều kỷ niệm. Nhiều trò tinh nghịch nghĩ lại thì buồn cười lắm nhưng không tiện nói ra. Có ba kỷ niệm đáng nhớ nhất. Đó là tớ tặng cậu Cường một chiếc đàn piano và dạy cậu Cường chơi vài buổi vì Cường bảo 'anh dạy em mấy bài để em đi cua gái'…".

Duy Mạnh và Cường Đô La.

Theo Duy Mạnh, khoảng năm 2011 khi vợ anh chuyển vào Sài Gòn, Cường Đô La hạn chế rủ anh đi chơi vì sợ "ham chơi" ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Phải 5-6 năm hai người mới không còn gặp nhau thường xuyên. Đến khi Cường cưới vợ, dù tưởng Duy Mạnh đã chuyển ra Hải Phòng nhưng anh vẫn tìm cách liên lạc và gửi thiệp mời dự đám cưới cho cả nam ca sĩ và "anh Ba" Ngọc Sơn.

"Đó là điều mình trân trọng dành cho Cường. Mặc dù rất lâu không còn gặp nhau nữa nhưng Cường vẫn nhớ đến anh Ba Ngọc Sơn và mình để mời đám cưới bạn ấy" – Duy Mạnh viết. Gần đây hai người mới gặp lại, cùng ôn kỷ niệm xưa "ngồi nói chuyện cười như phá", có nhiều kỷ niệm nghịch ngợm "nhưng không tiện kể ra".

Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự bất ngờ trước sự thay đổi của bạn mình: "Gặp lại Cường bây giờ khác xưa rất nhiều. Điềm tĩnh hơn, tận tuỵ và đam mê công việc, không còn ham chơi như ngày xưa. Đặc biệt là Cường giữ sức khoẻ, chạy bộ 15-20 km, lâu lâu đạp xe ra tận Vũng Tàu rèn luyện sức khoẻ. Bia rượu hầu như không uống.

Sau giờ làm việc thì lại về chơi với con cái và tập trung suy nghĩ cho những ý tưởng công việc trong tương lai, tận hưởng cuộc sống bình an khi ở bên gia đình. Cường vẫn hóm hỉnh và hài hước như ngày nào nhưng ít đi chơi hơn xưa, thời gian hầu hết dành cho gia đình và công việc".

Trước đó hai ngày, Duy Mạnh cũng gây chú ý khi khoe được Cường Đô La tặng iPhone 17 mới ra. Tình bạn giữa doanh nhân phố núi và nam ca sĩ đình đám khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ.

Duy Mạnh khoe quà của Cường Đô La.

Đại gia Cường Đô La.

Duy Mạnh tên thật là Nguyễn Duy Mạnh, sinh năm 1975 tại Hải Phòng. Anh từng theo học khoa Piano tại Nhạc viện TP.HCM, biết chơi nhiều nhạc cụ như piano, saxophone, flute, guitar; được học với các nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Nguyễn Quang. Năm 2005, anh nổi tiếng với album đầu tay Tình em là đại dương và nhiều ca khúc được yêu thích như Hãy về đây bên anh, Kiếp đỏ đen, Ta đâu có say. Ngoài sáng tác, Duy Mạnh còn là ca sĩ biểu diễn nhiều ca khúc tự viết.

Cường Đô La tên thật là Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982 tại Pleiku, Gia Lai, là con trai bà Nguyễn Thị Như Loan – nữ doanh nhân sáng lập Quốc Cường Gia Lai. Anh từng du học ngành Quản trị – Kinh doanh tại Đại học New South Wales (Úc) và sau khi về nước giữ vị trí Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Hiện Nguyễn Quốc Cường là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc C-Holdings.