Đường tình duyên gây nhiều bàn tán của diễn viên Thúy Ngân

Diễn viên Thúy Ngân là một trong những mỹ nhân có chuyện yêu đương bí ẩn nhất nhì showbiz Việt. Nữ diễn viên thường xuyên được "ghép đôi" với các đồng nghiệp nam vì quá thân thiết. Tuy nhiên chuyện tình cảm của người đẹp sinh năm 1991 cũng không mấy êm đẹp.

Cuộc tình chóng vánh với siêu mẫu Võ Cảnh

Mới đây nhất, Thúy Ngân lên tiếng xác nhận "đường ai nấy đi" với Võ Cảnh khoảng 7-8 tháng nay. Dù chia tay, Thúy Ngân khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, tôn trọng và hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống. Cô mong khán giả ngừng đẩy thuyền, tránh khó xử khi họ đã có lối đi riêng.

Thúy Ngân chia tay Võ Cảnh sau khoảng một năm hẹn hò.

Trước khi xác nhận chia tay, Thúy Ngân nhiều lần có các bài đăng tâm trạng, thể hiện sự bất ổn. Cô cũng hủy theo dõi kênh cá nhân của Võ Cảnh. Trong khi đó, nam diễn viên cũng cho biết điều quan trọng không nằm ở việc chia tay, mà ở cách hai người đối diện với điều đó. Theo diễn viên sinh năm 1990, nếu cả hai đủ trưởng thành để rời đi trong tôn trọng, thì tình yêu đó sẽ luôn đẹp.

Thúy Ngân và Võ Cảnh được người hâm mộ phát hiện bí mật hẹn hò sau dự án chung 7 năm chưa cưới sẽ chia tay (2024) . Cả hai thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, tương tác trên mạng xã hội cũng như chơi chung nhóm bạn.

Những khoảnh khắc của Thúy Ngân và Võ Cảnh được khán giả tích cực đẩy thuyền, thậm chí cặp đôi nhiều lần vướng tin chuẩn bị đám cưới. Tuy nhiên khoảng đầu năm 2025, họ không còn đồng hành hay tương tác trên mạng xã hội nhiều như trước.

Mối quan hệ "mập mờ" với Trương Thế Vinh

Trước Võ Cảnh, Trương Thế Vinh chính là người được gắn với Thúy Ngân một thời gian dài. Cả hai từng là “cặp bài trùng” trên màn ảnh Việt, khiến dân tình dậy sóng với nụ hôn lãng mạn trong phim Nữ chủ.

Từ đầu năm 2020, sau khi xuất hiện tin đồn tình cảm với Trương Thế Vinh, Thúy Ngân tích cực chia sẻ hình ảnh như cô gái đang yêu, được bạn trai tổ chức tiệc lãng mạn, tặng quà.

Trong nhiều gameshow truyền hình, các nghệ sĩ cũng "bóng gió" về mối quan hệ trên mức tình bạn của cặp đôi này. Nếu như Trường Giang từng tiết lộ Trương Thế Vinh dắt Thúy Ngân về ra mắt gia đình, thì Nhã Phương cũng ẩn ý nói chờ nhận tin vui từ cả hai.

Thúy Ngân và Trương Thế Vinh từng được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Tuy nhiên khi được hỏi về chuyện tình cảm, hai người đồng loạt phủ nhận hẹn hò, cho biết chỉ xem nhau là đồng nghiệp. Thúy Ngân cho biết Trương Thế Vinh là đồng nghiệp, người anh mà cô rất quý mến và có nhiều cơ hội cùng ghi hình gameshow, quảng cáo.

Về những tin đồn tình ái, cô khẳng định cả hai chỉ là anh em thân thiết. Với Thúy Ngân, Trương Thế Vinh là người thẳng thắn, hoà đồng, vui vẻ. Họ thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc.

Nghi vấn hẹn hò đàn anh hơn 19 tuổi

Sau thành công của bộ phim Gạo nếp gạo tẻ (2018), khán giả nhanh chóng đặt nghi vấn "phim giả tình thật" với Trung Dũng và Thúy Ngân. Cả hai giữ mối quan hệ thân thiết, thậm chí còn nhiều lần bị bắt gặp cùng đi du lịch.

Tuy nhiên, mỗi lần đề cập tới chuyện tình yêu, cặp đôi diễn viên lại né tránh, cho rằng đối phương chỉ là anh em thân thiết.

Trong thời gian hợp tác cùng Thúy Ngân, Trung Dũng còn từng gây bất ngờ khi tiết lộ thường đưa đón nữ đồng nghiệp, thậm chí còn ngủ chung phòng.

"Tôi là người thường xuyên đưa Ngân về nhà sau khi quay xong. Thậm chí, khi đi diễn ngoại cảnh hay giao lưu khán giả, chúng tôi cũng ngủ chung một phòng. Hai người chúng tôi cặp cổ, bá vai, vỗ mông... cũng không sao. Nó rất bình thường. Trước đây, tôi còn làm nhiều chuyện ghê hơn nhưng mọi người chả bao giờ nói gì", nam diễn viên cho hay.

Thúy Ngân và Trung Dũng vướng tin đồn "phim giả tình thật".

Ngay lập tức, Thúy Ngân phải lên tiếng đính chính, khẳng định họ ngủ cùng phòng với nhiều thành viên khác nữa trong đoàn phim chứ không phải chỉ có hai người. Về chuyện "kề vai bá cổ", nữ diễn viên cho biết chỉ xem Trung Dũng như người thân trong gia đình, không có ý nghĩ xa hơn.

Tin đồn tình cảm với Karik, S.T Sơn Thạch

Năm 2021, khán giả xôn xao trước thông tin Thúy Ngân và rapper Karik sắp "về một nhà". Mọi việc bắt đầu khi bộ ảnh cưới lãng mạn của cả hai được tung lên mạng.

Tuy nhiên, đây chỉ là hình ảnh trong dự án mà cặp đôi cùng hợp tác. Dù đám cưới của Karik và Thúy Ngân không phải là sự thật, nhiều fan vẫn phát hiện cặp đôi có những khoảnh khắc thân thiết.

Cụ thể, nữ diễn viên từng liên tục xuất hiện để ủng hộ chương trình âm nhạc có nam rapper tham gia. Cô không ngại thể hiện sự phấn khích khi cổ vũ cho màn trình diễn của anh trên sân khấu. Thuý Ngân cũng đến chung vui trong buổi tiệc thân mật của ê-kíp chương trình có sự xuất hiện của "bạn trai tin đồn".

Trước những đồn đoán chuyện tình cảm, Karik và Thúy Ngân chọn cách im lặng, chưa từng một lần lên tiếng.

Thúy Ngân và Karik có nhiều khoảnh khắc thân thiết.

Tháng 8/2023, Thúy Ngân cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò với S.T Sơn Thạch. Trước đó, cả hai vướng nghi vấn yêu đương khi cùng xuất hiện tại các sự kiện công khai. Năm 2022, Thúy Ngân còn đóng MV của đàn anh.

Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cả hai chỉ là anh em thân thiết, còn đùa rằng S.T Sơn Thạch chỉ là bình phong trong chuyện tình giữa cô và Ninh Dương Lan Ngọc.