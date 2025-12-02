Nữ nghệ sĩ là mẹ đơn thân, quê Thanh Hóa nói thẳng "ai sẽ yêu một bà mẹ 4 con như tôi", giờ ra sao?

Thời gian rảnh, Anh Thơ đi cafe cùng bạn bè.

Ca sĩ Anh Thơ – giọng hát nổi tiếng của dòng nhạc dân ca, thính phòng – nhiều năm qua không chỉ gây ấn tượng bởi sự nghiệp bền bỉ, mà còn bởi nghị lực sống mạnh mẽ của một người mẹ đơn thân nuôi 4 con. Ở tuổi gần 50, chị vẫn giữ được phong thái đằm thắm, nền nã, giọng hát đầy nội lực và đời sống riêng kín đáo. Tuy vậy, trong một cuộc trò chuyện gần đây, nữ ca sĩ lại khiến công chúng chú ý khi thẳng thắn nói rằng mình “luôn nghĩ sẽ cô độc đến cuối đời”.

Ca sĩ Anh Thơ.

Sự nghiệp rực rỡ

Anh Thơ tên thật là Lê Thị Thơ, sinh năm 1976, lớn lên tại Quảng Xương, Thanh Hóa. Từ nhỏ, chị đã bộc lộ đam mê ca hát, thường lén theo những đoàn nghệ thuật về quê biểu diễn để xem cho bằng được. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị thi vào Cao đẳng Nghệ thuật Thanh Hóa rồi tiếp tục theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chính thức bước vào con đường thanh nhạc chuyên nghiệp.

Với giọng hát mềm mại, vang sáng và kỹ thuật chắc chắn, Anh Thơ sớm khẳng định được vị trí trong dòng nhạc dân gian – thính phòng. Những năm cuối thập niên 1990 – đầu 2000, chị liên tiếp giành các giải thưởng lớn như Giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, Giải Ba Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999, Giải Nhì nhạc thính phòng toàn quốc 2000, Giải nhất Giọng ca Sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam 2001.

Hơn 25 năm đứng trên sân khấu, Anh Thơ trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu nhất của dòng nhạc thính phòng, dân ca, nhạc đỏ. Chị được biết đến qua nhiều ca khúc đã làm nên tên tuổi như “Xa khơi”, “Tình ta biển bạc đồng xanh”, “Khúc hát sông quê”, “Làng quan họ quê tôi”…

Không chỉ biểu diễn, chị còn giảng dạy thanh nhạc, tổ chức liveshow và tham gia các chương trình nghệ thuật lớn trên cả nước. “Cặp song ca” Anh Thơ – Trọng Tấn từng tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, trở thành một biểu tượng của nhạc thính phòng nhiều năm liền.

Gần đây, liveshow “Nàng Thơ trở về” của chị tại Thanh Hóa thu hút đông đảo công chúng, khẳng định sự trường sức, bền bỉ của một giọng ca hiếm có.

Tình duyên và cuộc sống của mẹ đơn thân 4 con

Ít ai biết rằng phía sau ánh đèn sân khấu rực rỡ, Anh Thơ từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm rồi đi đến ly hôn. Hiện chị là mẹ đơn thân của 4 người con ở nhiều độ tuổi khác nhau. Các con của chị sống cùng mẹ tại Hà Nội, trong đó con út sinh năm 2021.

Một mình nuôi 4 con, công việc bận rộn, lịch diễn dày đặc khiến cuộc sống của chị không ít áp lực. Nhưng Anh Thơ tự nhận mình là người phụ nữ độc lập, sống bằng nghề, tự tay quán xuyến tất cả công việc trong nhà. Chị từng tâm sự rằng dù có giúp việc hỗ trợ, nhưng phần lớn việc nhà chị vẫn tự làm để yên tâm hơn.

Ngoài đời thường, nữ ca sĩ giản dị, không son phấn, không cầu kỳ. Nhiều lúc chị bịt kín mặt đi chợ hay đưa con đi học mà vẫn được khán giả nhận ra chỉ vì… giọng nói và giọng cười quen thuộc.

Dù vất vả, nhưng chị nói mình chưa bao giờ để các con thiếu thốn tình cảm hay sự chăm sóc. Tất cả cố gắng của chị đều hướng về điều duy nhất: các con được hạnh phúc và trưởng thành tử tế.

Trong một cuộc trò chuyện trên báo Dân Trí, Anh Thơ từng khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ: “Không hiểu sao tôi luôn nghĩ, mình sẽ độc thân, cô độc đến cuối đời. Chắc là cái số của mình phải vậy".

Theo chị, suy nghĩ này không xuất phát từ bi quan mà từ sự thấu hiểu hoàn cảnh của chính mình. Sau ly hôn, gánh nặng nuôi dạy 4 con khiến chị gần như không còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương. Chị cho rằng để yêu một người phụ nữ đã trải qua hôn nhân và có đến 4 con là điều không phải ai cũng đủ bao dung và trách nhiệm.

"Đàn ông bây giờ họ cũng không tán gái như ngày xưa. Đàn ông hơn tuổi mình thì đã chuẩn bị về hưu, hoặc có vợ. Hơn nữa, ai sẽ yêu một bà mẹ 4 con như tôi? Ai đủ yêu thương, sức khỏe, thời gian để yêu con mình như con họ?", nguồn Dân trí.

Anh Thơ sống lạc quan, vui vẻ.

Cuộc sống hiện tại

Dẫu đường tình có chút lận đận nhưng Anh Thơ không bi quan. Nữ ca sĩ vẫn vô cùng đắt show, chị thường xuyên cập nhật hình ảnh đi hát ở mọi miền trên tổ quốc. Những lúc không chạy show, chị tụ tập bạn bè cafe, trò chuyện. Thậm chí còn hát cho nhau nghe rất vui vẻ, tích cực.

Anh Thơ cũng dành thời gian để thăm cô giáo cũ, góp mặt trong các sự kiện ra mắt sản phẩm của đàn em... Status mới đây nhất, cô còn hé lộ muốn học thêm cách bán hàng.