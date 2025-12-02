Cuộc đời nữ nghệ sĩ rời showbiz lúc đỉnh cao để tu tập, nói thẳng với chồng "thôi anh nuôi em đi"

Trong một talkshow mới đây, danh ca Bảo Yến bất ngờ tiết lộ về khoảng 9 năm rời showbiz để dành cho tu tập của mình. Quyết định khi đang ở đỉnh cao vinh quang của Bảo Yến khiến nhiều người bất ngờ nhưng cô quyết tâm từ bỏ tất cả. Nữ nghệ sĩ cũng trao đổi với chồng trước khi thực hiện mong ước của mình: "Tôi bảo anh Quốc Dũng: Thôi anh nuôi em đi. Ngày em chỉ ăn hai bữa...".

Sau 9 năm tu tập, Bảo Yến dần tái hiện lại showbiz nhưng cũng không thường xuyên. Chính vì thế mà có thể thế hệ trẻ nhiều người chưa biết nhiều về nữ danh ca đình đám 1 thời. Vậy danh ca Bảo Yến là ai?

Danh ca Bảo Yến.

Sinh ra giữa dòng sông Hương, nơi cố đô Huế đầy cổ kính, giọng hát của Bảo Yến mang đậm chất trữ tình, dịu dàng và sâu lắng. Âm nhạc với chị không chỉ là nghề nghiệp mà còn là hơi thở, là nhịp sống đã in sâu vào tâm hồn ngay từ thuở nhỏ. Tên thật của chị là Nguyễn Khắc Kim Yến, sinh ngày 27/2/1958, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha chị là nghệ sĩ Thủy Triều, người đã sớm định hướng và nuôi dưỡng đam mê ca hát trong chị. Hai người em của Bảo Yến cũng theo nghiệp âm nhạc, trong đó em gái Nhã Phương trở thành cặp song ca nổi tiếng cùng chị.

Bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp vào năm 1981, khi được mời cộng tác với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo Yến nhanh chóng khẳng định vị trí của mình nhờ giọng hát ngọt ngào, ấm áp, mang âm hưởng Huế đặc trưng. Chị không chỉ chinh phục khán giả qua các ca khúc trữ tình trung bộ, dân ca và bolero, mà còn để lại dấu ấn với những bài hát nổi tiếng như "Nói chuyện với người trong tranh", "Tình ca trên biển" hay "Hương thầm".

Thập niên 1980 đánh dấu thời hoàng kim của Bảo Yến khi chị cùng em gái Nhã Phương trở thành cặp song ca đình đám. Những đêm diễn tại Nhà hát Hòa Bình, những chương trình truyền hình, hay các băng đĩa cassette phát hành rộng rãi đều ghi dấu hình ảnh một nữ ca sĩ trữ tình đầy nội lực và cảm xúc. Album "Chiều Hạ Vàng" ra mắt khi chị 27 tuổi nhanh chóng trở thành bước ngoặt, giúp Bảo Yến ghi tên mình vào danh sách những giọng nữ vàng của nhạc Việt thập niên 1980.

Bảo Yến và chồng.

Cùng với sự nghiệp rực rỡ, đời sống riêng của Bảo Yến cũng thu hút sự quan tâm. Chị gặp nhạc sĩ Quốc Dũng khi làm việc tại Đài truyền hình TP.HCM và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Tình yêu âm nhạc kết hợp với trái tim rung động đã dẫn lối cho họ đến hôn nhân vào năm 1984. Hai con trai của họ, Khải Ca và Bảo Châu, cũng nối nghiệp cha mẹ, góp phần giữ gìn di sản âm nhạc gia đình. Mặc dù hôn nhân có lúc trải qua sóng gió, nhiều biến cố, Bảo Yến vẫn giữ được sự kiên nhẫn và tình yêu thương, tiếp tục vun đắp mái ấm gia đình bên chồng và con cái.

Đầu thập niên 1990, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Bảo Yến quyết định rút lui khỏi các hoạt động biểu diễn thường xuyên. Lý do không chỉ vì tuổi tác, mà còn bởi áp lực showbiz, thị phi và mong muốn tìm sự bình yên trong cuộc sống. Tuy vậy, chị vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình đặc biệt, không vì danh vọng hay cát-xê mà để thỏa niềm đam mê âm nhạc và tri ân khán giả. Sau khi chồng qua đời, Bảo Yến càng chọn lối sống kín đáo, dành thời gian tu tập, niệm Phật và sống bình yên bên con cái.

Âm nhạc của Bảo Yến đã in dấu trong lòng nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt. Giọng hát đằm thắm, buồn man mác nhưng chan chứa cảm xúc đã giúp chị trở thành biểu tượng trữ tình không thể nhầm lẫn. Cặp song ca Bảo Yến – Nhã Phương từng là hình ảnh biểu tượng của thập niên 1980, để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức công chúng. Cuộc đời chị, từ những ngày đầu ở Huế, qua thời kỳ rực rỡ trên sân khấu Sài Gòn, đến những năm tháng lặng lẽ rút lui, là minh chứng cho một nghệ sĩ sống trọn với đam mê, giàu cảm xúc và biết trân trọng những giá trị tinh thần.

Bảo Yến không chỉ là giọng hát của quá khứ vàng son, mà còn là hình mẫu nghệ sĩ trữ tình điềm đạm, giản dị, sống chân thành với âm nhạc và trái tim mình. Âm nhạc, tình yêu và cuộc đời của chị đã hòa quyện để tạo nên một di sản đáng kính, mãi là niềm tự hào cho dòng nhạc trữ tình Việt Nam.