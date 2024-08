Người dân hào hứng trải nghiệm tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội.

Nhiều người dân đã xếp hàng tại các nhà ga để tham quan, trải nghiệm. Nhiều thời điểm, hành khách đổ về đông, nhân viên nhà ga tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội phải phát vé giấy để nhanh chóng giải tỏa hành khách.



Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, TS Vũ Hồng Trường cho biết, trong ngày đầu tiên vận hành, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã vận chuyển hơn 34.000 lượt hành khách, ngày thứ 2 vận chuyển hơn 52.000 lượt hành khách. Đến 10h sáng ngày 10/8, tuyến đường sắt đã vận chuyển 18.000 hành khách.



Tuyến đường sắt được đánh giá là nhanh chóng, hiện đại và sẽ thu hút lượng khách lớn, đặc biệt là những người có nhu cầu đi học và đi làm.

Công tác vận hành, quản lý bảo đảm an toàn và sự hài lòng cho hành khách. Từ sớm tại các nhà ga, công tác vận hành được nhân viên nhà ga, lái tàu, nhân viên an ninh… thực hiện thuần thục. Từ khâu bán vé, lên xuống tàu… đều được tự động hóa.

Theo ông Vũ Hồng Trường, nhiều người dân tới trải nghiệm và đã thấy rõ ràng sự khác biệt giữa hai tuyến metro đang vận hành tại Hà Nội. Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội có nhiều điểm khác biệt so với tuyến metro Cát Linh - Hà Đông ngoài những điểm giống nhau về giá vé và quy định vé tháng, khác biệt nhất là sức chứa.

Cụ thể, metro Cát Linh - Hà Đông có sức chứa 960 hành khách, bao gồm cả hành khách ngồi và hành khách đứng (tỷ lệ ghế ngồi là 144/960, chiếm 15%). Còn tuyến Nhổn - ga Hà Nội có sức chứa 944 hành khách, bao gồm cả hành khách đứng và hành khách ngồi (tỷ lệ ghế ngồi là 94/944, chiếm 10%).

Ngoài ra, so với tàu Cát Linh - Hà Đông, tuyến Nhổn - ga Hà Nội có tốc độ và tính năng gia tốc lớn hơn. Vì có tốc độ lớn hơn nên bắt đầu khởi hành sẽ "hơi giật" so với tuyến tàu trước đây. Bên cạnh đó, trong quy trình công tác, tới mỗi bến lái tàu phải xuống đi ra một lần (vừa để quan sát an toàn vừa nhằm chống ngủ gật). Tàu metro Nhổn - ga Hà Nội có nút chống ngủ gật và camera nên lái tàu không phải rời vị trí khi tàu đến ga.

"Về hệ thống thu soát vé tự động, tuyến Cát Linh - Hà Đông chỉ bố trí một bên nhưng ở metro Nhổn - ga Hà Nội, khu vực bán vé được bố trí cả hai bên. Đặc biệt vé ở tuyến Nhổn - ga Hà Nội có nhận dạng khách hàng. Việc này giúp hạn chế tình huống cho người khác mượn vé. Đây cũng là điểm khác biệt, cũng là ưu điểm của hệ thống này", ông Trường cho hay.



Sau 15 ngày miễn phí, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội sẽ áp dụng chính sách giá vé tương tự tuyến Cát Linh - Hà Đông. Cụ thể, giá vé 8.000 đồng là thấp nhất và đi cả tuyến là 12.000 đồng, đi cả ngày không giới hạn số tuyến là 24.000 đồng. Giá vé phổ thông 200.000 đồng/tháng; học sinh, sinh viên 100.000 đồng/tháng; với tập thể từ 30 người mua trở lên, giá vé là 140.000 đồng.



TP Hà Nội thực hiện chính sách vé miễn phí các cho đối tượng ưu tiên như trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người cao tuổi trên 60 tuổi, người khuyết tật...