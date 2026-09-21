Một vụ cháy xảy ra trên tuyến đường sắt điện giữa ga Tao Poon và Bang O ở Bangkok (Thái Lan) chiều 20/9, khiến dịch vụ MRT trên một số đoạn phải tạm dừng.

Khoảng 12h20 ngày 20/9, lực lượng chức năng nhận tin báo về một vụ cháy trên hệ thống đường sắt điện trên cao gần ga Tao Poon, thuộc quận Bang Sue, Bangkok. Sự cố xảy ra trên đường Pracharat Sai 2, phía trước một tòa nhà chung cư Chewathai.

Các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ Bang O được điều đến hiện trường lúc khoảng 12h32. Khi tới nơi, lực lượng chức năng phát hiện hệ thống cáp điện trên đường ray bị chập, khói và ngọn lửa vẫn xuất hiện.

Sau đó, Bangkok Expressway and Metro (BEM), đơn vị vận hành tuyến MRT Blue Line, thông báo tạm dừng dịch vụ tại tất cả các nhà ga để kiểm tra và xử lý sự cố.

Clip: CNA

BEM cho biết các nhân viên cùng các cơ quan liên quan đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, trong đó an toàn của hành khách và nhân viên được đặt lên hàng đầu. Đơn vị này cũng xin lỗi hành khách vì sự bất tiện và cho biết đang thực hiện các biện pháp cần thiết để khôi phục dịch vụ sớm nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Đến 13h13, BEM thông báo một phần nguồn điện bị gián đoạn, khiến MRT phải tạm đóng đoạn từ ga Bang O đến ga Kamphaeng Phet. Hành khách được khuyến cáo sử dụng các ga MRT lân cận và có thể phải chờ thêm tới 60 phút.

Trung tá cảnh sát Kittiphan Thaentangcharoenchai, Phó trưởng bộ phận điều tra tại đồn Tao Poon, cho biết trung tâm phát thanh của nhà ga nhận tin báo về vụ cháy vào khoảng 12h30. Vị trí xảy ra sự cố được xác định là điểm kết nối điện BL-PW18L trên tuyến Blue Line, tại khu vực ga Tao Poon, quận Bang Sue.

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường phát hiện khói và ngọn lửa trên đường ray. Đám cháy nhanh chóng được khống chế sau đó.

(Nguồn: CNA)

Nguồn điện cung cấp cho đường ray được cắt để đảm bảo an toàn, đồng thời các dịch vụ MRT phải tạm dừng. Không có người bị thương trong vụ việc. Tuy nhiên, tia lửa và các mảnh vật liệu rơi xuống từ đường ray đã khiến một chiếc xe máy đỗ phía dưới bị hư hỏng nhẹ.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ cháy bắt nguồn từ một tủ điều khiển điện bị quá nhiệt. Sự cố này dẫn tới chập điện và sau đó phát sinh cháy.

Khoảng 13h50, cảnh sát Tao Poon cùng các nhân viên của BEM và lực lượng cứu hỏa BEM tiến hành kiểm tra hệ thống ngắt điện trên tuyến đường ray thứ ba. Các nhân viên đi dọc tuyến đường ray để đánh giá mức độ hư hại và xác định chính xác nguyên nhân sự cố, đồng thời tìm biện pháp ngăn vụ việc tái diễn.

Đến 15h, BEM tiếp tục phát thông báo cho biết nguồn điện trên tuyến MRT Blue Line, đoạn từ Tao Poon đến Bang O theo hướng ga Tha Phra, vẫn bị gián đoạn. Đơn vị vận hành cho biết đang khẩn trương khắc phục và đề nghị hành khách dành thêm thời gian cho việc di chuyển hoặc cân nhắc phương tiện thay thế.

BEM tiếp tục xin lỗi hành khách vì sự bất tiện do sự cố gây ra và cho biết sẽ cập nhật tình hình cũng như thời điểm khôi phục dịch vụ ngay khi có thông tin được xác nhận.

Nguồn: Bangkok Post