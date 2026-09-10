Thành phố Nagoya ở miền trung Nhật Bản ghi nhận ít nhất 41 người bị thương nhẹ và khoảng 1.600 người phải sơ tán, do khi trận mưa kỷ lục trút xuống vùng Tokai.

Đường phố biến thành sông, ô tô trôi bồng bềnh trên mặt nước sau trận mưa lớn ở thành phố Nagoya, Nhật Bản. (Video: X)

Hôm 8/9, một số khu vực tại thành phố Nagoya thuộc tỉnh Aichi, Nhật Bản ghi nhận lượng mưa lên tới khoảng 104 mm trong một giờ khiến nhiều tuyến đường bị ngập và chính quyền ban hành lệnh sơ tán tại một số khu vực. Dịch vụ tàu điện ngầm và xe buýt cũng có thời điểm phải tạm dừng.

Đường phố biến thành sông, ô tô trôi bồng bềnh trên mặt nước sau trận mưa lớn ở thành phố Nagoya, Nhật Bản. (Video: X)

Tính đến 19h cùng ngày, có khoảng 1.600 người tìm nơi trú ẩn tại các trung tâm sơ tán và 200 phương tiện bị hư hại. Nhiều người đi làm và sinh viên bị mắc kẹt qua đêm, sau khi giao thông bị tê liệt do mưa lớn.

“Có lẽ tối nay chúng tôi phải ở khách sạn thôi”, người phụ nữ khoảng 50 tuổi đến từ Gifu nói khi đang xếp hàng dài chờ taxi. Bà đến Nagoya cùng con gái học lớp 9 để tham quan một trường trung học.

Ngoài dịch vụ tàu hỏa nội thành, nhiều chuyến tàu cao tốc Tokaido Shinkansen hướng về Tokyo tạm thời bị dừng hoạt động, giữa ga Okayama và Tokyo. Trong khi những chuyến tàu đi ra khỏi Tokyo và Nagoya cũng ghi nhận tình hình tương tự.

Tại khu Garden Pier, quận Minato, hàng trăm VĐV tham dự ASIAD được yêu cầu di chuyển đến nơi an toàn. Khoảng 2 giờ sau, khi lệnh sơ tán được dỡ bỏ, các vận động viên trở lại nơi lưu trú.

Trận mưa lớn khiến nhiều người bị mắc kẹt. (Video: X)

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến một số cơ sở thi đấu. Chính quyền thành phố Nagoya xác nhận tình trạng dột tại nhiều công trình được sử dụng làm địa điểm tổ chức các môn thi đấu của ASIAD. Theo truyền thông Nhật Bản, chưa có thông tin cụ thể về mức độ ảnh hưởng tại từng địa điểm.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ban hành cảnh báo lũ lụt cấp độ 5 (mức cao nhất) đối với sông Shonai, chảy qua tỉnh Gifu và Aichi. Chính quyền thành phố kêu gọi cư dân tại một số khu vực thuộc quận Chikusa, Moriyama và Meito thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân ngay lập tức.

Mưa lớn có thể tiếp tục diễn ra trên nhiều khu vực của Nhật Bản cho đến ngày 10/9, do khối khí lạnh đang hoạt động trải dài dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Dự báo lượng mưa lên tới 200 mm tại vùng Tokai và Kinki trong 24 giờ tính đến sáng 10/9, 150 mm tại Shikoku và lên tới 120 mm tại Kanto-Koshin, bao gồm cả Tokyo.

Nhiều nhà chức trách cảnh báo ngay cả lượng mưa bổ sung tương đối nhỏ cũng có thể gây ra sạt lở đất hoặc lũ lụt ở những khu vực mặt đất bị bão hòa.