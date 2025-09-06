Đường đời lận đận của ba mỹ nữ tên Ngọc Trinh, một người vừa khuất núi

Trong làng giải trí Việt, cái tên Ngọc Trinh gắn liền với ba mỹ nhân nổi bật: "Nữ hoàng nội y" Trần Thị Ngọc Trinh, diễn viên Lê Ngọc Trinh và NSƯT Phạm Thị Ngọc Trinh. Họ khác nhau về thế hệ, phong cách và con đường nghệ thuật, nhưng đều có điểm chung: sau ánh hào quang là những lận đận, truân chuyên trong đời sống riêng.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh – hào quang và cú ngã ngựa

Trần Thị Ngọc Trinh (sinh năm 1989, Trà Vinh) được mệnh danh là "Nữ hoàng nội y", gắn liền với hình ảnh gợi cảm và xa hoa. Cô thành công trong nghề người mẫu, lấn sân điện ảnh với Vòng eo 56, Vu quy đại náo, đồng thời kinh doanh mỹ phẩm, thời trang.

Thế nhưng cuộc đời người đẹp không trải toàn hoa hồng. Tình duyên của cô nhiều lần dang dở, trải qua mối tình sâu nặng nhưng không đi đến hôn nhân. Đặc biệt, tháng 10/2023, Ngọc Trinh bất ngờ vướng vào vòng lao lý khi lái xe mô tô phân khối lớn không giấy phép, có hành vi nguy hiểm. Cô bị khởi tố, tạm giam và sau đó nhận mức án tù treo 1 năm. Đây là cú sốc lớn, khiến sự nghiệp và hình ảnh của người đẹp bị ảnh hưởng nặng nề. Ở tuổi 36, sau những biến cố, "nữ hoàng nội y" vẫn đang tìm cách gây dựng lại niềm tin nơi khán giả.

Ngọc Trinh lận đận tình duyên từng xuống tóc.

Lê Ngọc Trinh – bản sao nhan sắc và đường tình lận đận

Sinh năm 1996 tại Cần Thơ, Lê Ngọc Trinh bước chân vào nghệ thuật với lợi thế nhan sắc, thường được gọi là "bản sao của Ngọc Trinh" vì gương mặt hao hao đàn chị. Cô tham gia nhiều dự án phim truyền hình, gameshow, nhưng luôn chịu áp lực so sánh.

Không chỉ sự nghiệp, đường tình duyên của Lê Ngọc Trinh cũng đầy trắc trở. Từng trải qua cú sốc tình cảm khiến cô nghĩ đến việc xuống tóc đi tu, mới đây, nữ diễn viên một lần nữa khiến dư luận chú ý khi công khai ly hôn sau thời gian ngắn kết hôn. Biến cố hôn nhân càng khiến cô thêm tổn thương, dù bản thân cố gắng giữ thái độ lạc quan. Đầu tháng 9/2025, Lê Ngọc Trinh còn bối rối khi nhiều người nhầm lẫn cô đã qua đời, buộc phải lên tiếng đính chính. Những sự cố nối tiếp càng làm cho hành trình của cô thêm gập ghềnh.

NSƯT Ngọc Trinh

NSƯT Ngọc Trinh – nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh

Khác với hai đàn em, NSƯT Phạm Thị Ngọc Trinh (1974–2025) là gương mặt kỳ cựu của sân khấu kịch. Chị để lại dấu ấn qua vai Vy trong Mùi ngò gai, Xàng trong Trái tim nhảy múa, đồng thời thành công ở vai trò đạo diễn, giảng viên. Năm 2019, chị được phong tặng danh hiệu NSƯT – ghi nhận tài năng và cống hiến.

Dù rực rỡ trên sân khấu, đời sống riêng của Ngọc Trinh lại nhiều truân chuyên. Chị từng kết hôn nhưng hôn nhân đổ vỡ, một mình nuôi con trong thời gian dài. Những ai thân thiết đều biết nữ nghệ sĩ có cuộc sống riêng nhiều nỗi buồn lặng lẽ.

Bi kịch nhất là tháng 9/2025, chị đột ngột qua đời, hưởng dương ở tuổi 52 sau cơn ngất xỉu và hôn mê kéo dài. Ra đi khi đang dang dở luận văn thạc sĩ, nhiều dự án nghệ thuật chưa kịp hoàn thành, NSƯT Ngọc Trinh để lại nỗi tiếc thương sâu sắc cho đồng nghiệp và khán giả.