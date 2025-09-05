Lê Ngọc Trinh đính chính thông tin đã qua đời

Diễn viên Lê Ngọc Trinh từng công khai chuyện tình cảm với bạn trai Thiên Tây. Cô còn khoe giấy đăng ký kết hôn, sống chung một nhà với nửa kia. Tuy nhiên vào tháng 5/2025, Ngọc Trinh lên tiếng thông báo chuyện đường ai nấy đi với bạn trai Thiên Tây sau thời gian gắn bó.

Mới đây, Ngọc Trinh gấp rút có động thái lên tiếng đính chính trước thông tin cho rằng cô đã qua đời. Nguyên do vì cô trùng tên với NSƯT Ngọc Trinh (Mùi Ngò Gai) đã ra đi ở tuổi 52 vào trưa 1/9 nên khán giả đã có sự nhầm lẫn.

Không ít cư dân mạng đã liên tục để lại những bình luận bày tỏ sự tiếc thương phía dưới video của diễn viên Ngọc Trinh.

Vì trùng tên nên nhiều người nhầm lẫn diễn viên Lê Ngọc Trinh với NSƯT Ngọc Trinh (Mùi Ngò Gai) đã ra đi ở tuổi 52 vào trưa 1/9

Sự ra đi quá đột ngột của Ngọc Trinh khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng. Lễ viếng của cố nghệ sĩ Ngọc Trinh diễn ra tại nhà riêng ở TP.HCM. Linh cữu được đưa đi hoả táng vào ngày 4/9.

MC Lê Nguyên Bảo – đồng nghiệp thân thiết của Ngọc Trinh – chia sẻ rằng ngày 19/8, nữ nghệ sĩ cảm thấy mệt nên đi khám rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Đến ngày 20/8, cô bị phát hiện ngất xỉu tại nhà và lập tức được đưa đi cấp cứu. Khi nhập viện, Ngọc Trinh phải can thiệp thở máy và rơi vào hôn mê sâu khoảng 10 ngày, sức khỏe ngày càng xấu đi. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nữ nghệ sĩ vẫn không qua khỏi.

Thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời khiến nhiều khán giả bàng hoàng

Đầu năm 2024, diễn viên Lê Ngọc Trinh công khai mối quan hệ với Thiên Tây. Anh theo học tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và đang làm diễn viên. Trong khoảng thời gian yêu đương, cặp đôi không ngần ngại chia sẻ hình ảnh tình cảm trên mạng xã hội.

Tháng 5 vừa qua, diễn viên Ngọc Trinh thông báo đã chia tay bạn trai, trở lại trạng thái độc thân sau hơn một năm hẹn hò. "Vì sợ ồn ào nên đến hôm nay tôi xin âm thầm lặng lẽ trả lời 1 lần duy nhất thắc mắc mà rất nhiều người đã hỏi tôi thời gian qua, rằng là: Tôi đã độc thân được một thời gian rồi ạ. Mọi thứ đều tốt đẹp, cảm ơn mọi người", cô cho hay.