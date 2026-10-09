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Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, DN của ông Đỗ Quang Hiển chốt thương vụ gần 800 triệu USD ở Lào

Minh Hằng
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Dự án này dự kiến vận hành thương mại (COD) chậm nhất ngày 31/12/2028.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Năng lượng T&T (bên trái) và ông Phan Văn Sơn, Giám đốc Công ty Đầu tư và thương mại Vinacom trao biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án điện gió Savan 2. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Năng lượng T&T (bên trái) và ông Phan Văn Sơn, Giám đốc Công ty Đầu tư và thương mại Vinacom trao biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án điện gió Savan 2. Ảnh: VGP

Đây là dự án điện gió Savan 2.

Ngày 8/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, tại Thủ đô Vientiane (Lào), trước sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Tập đoàn T&T Group và Công ty Đầu tư và Thương mại Vinacom đã trao biên bản thỏa thuận hợp tác (MOU) phát triển, đầu tư và vận hành Dự án điện gió Savan 2.

Theo đó, Nhà máy điện gió Savan 2 được nghiên cứu triển khai tại huyện Nong, tỉnh Savannakhet, với công suất 495 MW và tổng mức đầu tư 768 triệu USD. Nhà máy dự kiến vận hành thương mại (COD) chậm nhất ngày 31/12/2028.

Trên thực tế, dự án có nền tảng thuận lợi về chính sách trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào. Trong thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2026, hai bên cũng đã đưa Savan 2 của T&T Group vào nhóm dự án được tạo điều kiện triển khai xây dựng và vận hành thương mại phù hợp với pháp luật mỗi nước.

Thỏa thuận liên Chính phủ xác định chủ trương tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thúc đẩy các dự án điện tại Lào bán điện về Việt Nam. Đồng thời phối hợp nghiên cứu đường dây kết nối, xác định công suất và triển khai các dự án đủ điều kiện xuất khẩu điện sang Việt Nam đến năm 2030.

Dự án Savan 1 mỗi năm cung cấp khoảng 0,9 tỷ kWh điện về Việt Nam

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, DN của ông Đỗ Quang Hiển thực hiện thương vụ gần 800 triệu USD ở Lào - Ảnh 1.

Nhà máy điện gió Savan 1 là dự án năng lượng tái tạo đầu tiên của T&T Group trên đất Lào. Ảnh: VGP/Anh Chiến

Trước Savan 2, kể từ cuối tháng 12/2025, 48 tuabin thuộc giai đoạn 1 Nhà máy điện gió Savan 1 của T&T Group tại Savannakhet đã chính thức vận hành thương mại, với tổng công suất 300 MW. Mỗi năm, dự án này cung cấp khoảng 0,9 tỷ kWh điện về Việt Nam.

Tốc độ thực hiện dự án Savan 1 diễn ra “thần tốc”, khi toàn bộ quá trình từ hoàn thiện thủ tục, xây dựng nhà máy, đầu tư hệ thống truyền tải đến kết nối lưới điện chỉ diễn ra trong khoảng 16 tháng. Đây được xem là tiến độ "thần tốc" với một dự án điện gió xuyên biên giới quy mô lớn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, tập đoàn của ông Đỗ Quang Hiển tổ chức thi công đồng thời nhà máy và hạ tầng truyền tải. Song song với việc lắp dựng các tuabin, tập đoàn và các nhà thầu còn mở đường phục vụ công trường, xây cầu để vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng và thi công tuyến đường dây 220 kV dài gần 70 km về Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo.

Kết quả, sau hơn 6 tháng thi công, tuyến đường dây truyền tải điện từ Savan 1 trên lãnh thổ Lào đã hoàn thành đấu nối với tuyến 220 kV phía Việt Nam.

Vì vậy, việc Savan 2 có thể tận dụng hạ tầng truyền tải đã được đầu tư từ Savan 1 sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi để dự án rút ngắn thời gian triển khai và bám sát tiến độ đề ra.

Ngoài tiến độ thi công, khả năng thu xếp nguồn vốn cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình triển khai Savan 1. Trên thực tế, ngay từ giai đoạn chuẩn bị, Công ty Điện gió Savan 1 đã ký thỏa thuận thu xếp vốn với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Theo đó, với vai trò ngân hàng đầu mối, MB cam kết thu xếp và phân bổ toàn bộ gói tài trợ cho giai đoạn 1, có tổng vốn đầu tư hơn 490 triệu USD. Sau khi hoàn thành và vận hành thương mại, dự án này tiếp tục chứng minh hiệu quả bằng dòng tiền thực tế, với khoảng 36,5 triệu USD doanh thu chỉ sau gần 7 tháng COD.

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, DN của ông Đỗ Quang Hiển thực hiện thương vụ gần 800 triệu USD ở Lào - Ảnh 2.

Cán bộ, kỹ sư thi công, lắp đặt tuabin tại dự án Nhà máy điện gió Savan 1. Ảnh: VGP/Anh Chiến

Theo Thỏa thuận liên Chính phủ, Chính phủ Việt Nam đã định hướng tăng cường nhập khẩu điện từ Lào và mở rộng liên kết hệ thống điện với các nước trong khu vực. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, quy mô điện nhập khẩu dự kiến đạt khoảng 9.360 - 12.100 MW. Trong đó, chủ trương tăng tối đa khả năng nhập khẩu từ Lào theo Hiệp định giữa hai Chính phủ.

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Cùng với 2 giai đoạn của dự án Savan 1 (tổng công suất 495 MW), khi đi vào vận hành, điện gió Savan 2 sẽ bổ sung thêm một nguồn điện tái tạo quy mô lớn với gần 1 GW cho hệ thống. Đồng thời, dự án giúp đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện và từ đó củng cố an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Bên cạnh ý nghĩa đối với hệ thống điện, quá trình triển khai Savan 2 còn thúc đẩy hoạt động xây dựng, vận tải, dịch vụ và giao thương tại các địa phương dọc hành lang Việt Nam - Lào, đặc biệt là khu vực Savannakhet của Lào và các tỉnh Bắc Trung Bộ của Việt Nam có kết nối qua cửa khẩu Lao Bảo. Dự án được kỳ vọng góp phần ổn định đời sống người dân, củng cố điều kiện kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, trật tự tại khu vực biên giới.

Tập đoàn T&T được ông Đỗ Quang Hiển (hay bầu Hiển) thành lập năm 1993, với khởi đầu từ lĩnh vực kinh doanh và phân phối điện máy. Sau hơn 30 năm phát triển, doanh nghiệp này đã mở rộng thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, với vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng, hệ sinh thái hơn 400 công ty thành viên và khoảng 80.000 cán bộ, nhân viên.

Tính đến nay, T&T Group hoạt động trong 7 lĩnh vực chính, bao gồm tài chính - đầu tư, bất động sản, năng lượng, công thương - logistics, hạ tầng giao thông - cảng biển - hàng không, nông nghiệp - lâm nghiệp và thể thao. Theo T&T Group, các hoạt động được triển khai tại cả thị trường trong nước và quốc tế, với danh mục dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

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