Lào dành 50 ha đất để cùng Việt Nam xây dựng một công trình ý nghĩa, hàng nghìn người được hưởng lợi

Công trình này được xây dựng ngay tại thủ đô của Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, chiều 8/10. Ảnh: VGP

Chiều 8/10, tại Phủ Thủ tướng Lào ở Thủ đô Vientiane, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ khởi động dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. Sự kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức.

Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam là công trình có ý nghĩa biểu tượng, góp phần kết nối tri thức và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào cho các thế hệ tương lai.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, chủ trương thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Lào là kết quả của sự thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, được xác định tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Đây là công trình mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đồng thời là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" trong quan hệ Việt Nam - Lào nói chung và hợp tác giáo dục, đào tạo nói riêng cho giai đoạn phát triển mới.

Hai Thủ tướng dự lễ khởi động xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: VGP

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ Lào đã giao khu đất 50 ha tại Thủ đô Vientiane để xây dựng trường. Lễ khởi động này ghi dấu mốc quan trọng, mở đầu cho hành trình xây dựng, thành lập một trường đại học hiện đại, chất lượng cao cho Lào. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cam kết sẽ cùng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào phối hợp chặt chẽ, đồng thời tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng.

Bộ trưởng tin tưởng, với dự án này, một trường đại học hiện đại sẽ sớm hình thành, "nơi sẽ vang lên tiếng Lào, tiếng Việt của những thế hệ học sinh, sinh viên cùng chung khát vọng dựng xây quê hương, vun đắp và trao truyền tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc cho muôn đời sau".

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek khẳng định, hợp tác về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực luôn là trụ cột quan trọng, là lĩnh vực hợp tác mang ý nghĩa chiến lược, đóng góp cho phát triển nguồn nhân lực của hai nước.

Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam là một dự án biểu tượng cho tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Trên thực tế, trong thời gian qua, Bộ Giáo dục của hai nước đã tích cực triển khai các công việc khảo sát, nghiên cứu, xây dựng đề án, thảo luận nội dung Hiệp định để trình Chính phủ hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào khẳng định, việc thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam không chỉ là việc xây dựng cơ sở giáo dục đại học có chất lượng cho Lào, mà còn là xây dựng cầu nối lâu dài giữa các viện giáo dục, các cơ sở giáo dục của hai nước.

Quy mô đào tạo giai đoạn đầu khoảng 4.000 người

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cho biết, vị trí xây dựng trường là tâm điểm nổi bật trong quy hoạch phát triển đô thị của Thủ đô, nằm sát với Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Khi đi vào hoạt động, trường sẽ trở thành một cơ sở giáo dục đại học hiện đại và quy mô đào tạo giai đoạn đầu khoảng 4.000 người (trong đó có 500 học sinh cấp trung học phổ thông và 3.500 sinh viên đại học và sau đại học), qua đó có thể đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Lào, ưu tiên đào tạo ngành Lào có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh.

Đồng thời, trường cũng trở thành đầu mối hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước, phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam cho các thế hệ mai sau.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án đảm bảo được chất lượng, hoàn thành theo thời hạn.

Trước đó, sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lãnh đạo hai cơ quan trao đổi Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt.