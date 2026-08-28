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Được tip 136 nghìn đồng, shipper bật khóc: "Tôi vốn chỉ kiếm được 4.100 đồng cho mỗi đơn hàng giao thành công"

Ngọc Linh
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Biểu cảm của shipper khi được tip đã viral trên MXH.

Đi giao hàng, được khách tip là chuyện không lạ gì với những người làm shipper. Nhưng cảm động đến mức bật khóc lại là chuyện khác.

Cách đây chưa lâu, một shipper của Blinkit - Ứng dụng giao hàng tại Ấn Độ, đã không giấu được sự xúc động khi nhận được khoản tip 500 rupee (khoảng 136.000 đồng) từ khách hàng, trong khi giá trị đơn hàng anh vừa giao chỉ vỏn vẹn 15 rupee (khoảng 4.100 đồng). Phản ứng chân thành của nam shipper sau khi nhận khoản tiền bất ngờ đã nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Shipper này thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong công việc giao hàng hằng ngày trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại phản ứng của anh sau khi nhận được khoản tip đặc biệt được đăng tải trên Instagram.

Trong đoạn video, nam shipper hướng camera về phía điện thoại để cho người xem thấy thông tin đơn hàng vừa hoàn tất.

“Tôi vốn chỉ được nhận 15 rupee cho mỗi đơn hàng giao thành công, nhưng chị ấy đã tip cho tôi số tiền gấp 33 lần như thế” - Nam shipper rưng rưng và liên tục nói “Cảm ơn, cảm ơn chị rất nhiều”.

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Shipper trong câu chuyện viral MXH

Không có những lời nói hoa mỹ hay phản ứng được chuẩn bị trước, nam shipper chỉ đơn giản bày tỏ sự bất ngờ và biết ơn đối với khách hàng. Chính sự chân thành đó lại khiến khoảnh khắc này nhanh chóng chạm đến cảm xúc của nhiều người xem.

Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng khoản tiền tưởng chừng không quá lớn với một số người có thể lại mang một ý nghĩa rất khác đối với người đang làm công việc giao hàng. Với những người phải di chuyển liên tục, làm việc ngoài đường và phụ thuộc vào từng đơn hàng, một khoản tip bất ngờ có thể trở thành sự hỗ trợ đáng kể trong ngày.

Một số ý kiến cũng cho rằng những người từng trải qua khó khăn về tài chính thường hiểu rõ giá trị của việc giúp đỡ người khác. Vì thế, không ít người đặt giả thuyết rằng nữ khách hàng có thể ý thức được khoản tiền 500 rupee (khoảng 136.000 đồng) sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với nam shipper nên mới quyết định gửi một khoản tip lớn đến vậy.

Bên cạnh lời khen dành cho vị khách, phản ứng của nam shipper cũng nhận được nhiều thiện cảm. Người xem nhận xét anh không hề coi khoản tip là điều hiển nhiên mà thực sự bất ngờ và biết ơn khi nhận được nó.

Nhiều bình luận dưới video gửi lời chúc tốt đẹp đến cả nữ khách hàng lẫn nam shipper. Một số người cho rằng đây là lời nhắc nhở rằng sự hào phóng không nhất thiết phải đến từ những hành động lớn lao. Đôi khi, chỉ một khoản tip được trao đúng lúc, cùng thái độ trân trọng đối với người đang phục vụ mình, cũng đủ tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong bối cảnh công việc giao hàng ngày càng trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống đô thị, những câu chuyện như vậy cũng khiến nhiều người chú ý hơn đến công sức của các shipper.

Với nam shipper trong đoạn video, một đơn hàng chỉ 15 rupee (khoảng 4.100 đồng) cuối cùng lại trở thành một kỷ niệm đặc biệt nhờ khoản tip 500 rupee (khoảng 136.000 đồng) từ một vị khách. Còn với cộng đồng mạng, phản ứng chân thành của anh một lần nữa cho thấy đôi khi một hành động tử tế rất nhỏ cũng có thể tạo ra niềm vui lớn cho người khác.

(Nguồn: India Today)

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