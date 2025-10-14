Được Phó Thủ tướng giao trọng trách, Vingroup đề nghị Đồng Nai hỗ trợ khảo sát xây dựng dự án đường sắt tốc độ cao 67 tỷ USD

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (Tập đoàn Vingroup) đã có công văn gửi UBND tỉnh về việc hỗ trợ thực hiện khảo sát xây dựng phục vụ nghiên cứu và thiết kế Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh, báo Đồng Nai thông tin.

Theo Tập đoàn Vingroup, ngày 15/5/2025, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về đề xuất đầu tư Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (Công ty VinSpeed). Trong đó có nội dung kết luận giao Công ty VinSpeed chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ phương án đầu tư, lập bản so sánh giữa hai phương án đầu tư giữa nhà nước và tư nhân, trong đó, làm rõ tính khả thi, tiến độ hoàn thành, hiệu quả đầu tư… từ đó, chứng minh những ưu điểm khi tư nhân đầu tư: nhanh hơn, rẻ hơn, hiệu quả hơn.

Công ty VinSpeed là một thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup, được thành lập với sứ mệnh đầu tư và phát triển hạ tầng đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam. Để Công ty VinSpeed có các dữ liệu và tiến hành nghiên cứu thiết kế, hoàn thiện hồ sơ phương án đầu tư Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Tập đoàn Vingroup đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Địa chính và xây dựng Nam Hà Nội thực hiện công tác khảo sát địa hình dọc tuyến của dự án với các công việc: Đổ chôn mốc tọa độ độ cao, đường chuyền hạng IV, đo lưới khống chế mặt bằng; đo khống chế cao; bay quét LiDAR tích hợp chụp ảnh số và thành lập bản đồ.

Do đó, Tập đoàn Vingroup đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, nơi có tuyến đi qua xem xét, chấp thuận và tạo điều kiện để đơn vị khảo sát được triển khai các hoạt động nói trên theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Tập đoàn Vingroup cũng cam kết yêu cầu nhà thầu trong quá trình khảo sát đảm bảo tuân thủ quy định về an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường; không làm ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của người dân; hoàn trả nguyên trạng hạ tầng kỹ thuật (vỉa hè, lòng đường…) sau khi khảo sát.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, thẩm định, công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình thực hiện đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, hoàn thành chậm nhất trong tháng 10/2025. Trên cơ sở đó triển khai các bước tiếp theo liên quan đến lựa chọn hình thức đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.

Hiện, có Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed gửi đề xuất tham gia đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Xét trên tổng mức đầu tư và phương án vốn, theo cả THACO và VinSpeed, dự án có tổng mức đầu tư 61,35 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.

Về tiến độ, so với thời gian 10 năm nếu Nhà nước tự thực hiện, VinSpeed cam kết hoàn thành trong 5 năm, còn THACO hoàn thành trong 7 năm với 2 giai đoạn: đoạn Hà Nội - Hà Tĩnh và Nha Trang - TP. HCM hoàn thành trong 5 năm; các đoạn còn lại hoàn thành trong 2 năm tiếp theo.

Về quyền lợi, cả hai doanh nghiệp đều đề xuất được Nhà nước giao quỹ đất phụ cận tuyến đường sắt để triển khai các dự án bất động sản.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuổi tại ga Thủ Thiêm (TP. HCM), đi qua địa phận 20 tỉnh, thành phố (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh ngày 12/6/2025; sau sắp xếp dự án đi qua 15 tỉnh, thành phố). Tổng mức đầu tư sơ bộ Dự án là khoảng 1.713.548 tỷ đồng (tương đương khoảng 67,34 tỷ USD), được thực hiện theo hình thức đầu tư công; tiến độ thực hiện: lập Báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án năm 2035. Theo hồ sơ dự án được duyệt, đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài khoảng 82km. Trên địa bàn tỉnh, dự kiến bố trí 1 ga hành khách tại khu vực Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành; 1 ga hàng hóa tại xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom cũ (nay là xã Trảng Bom); 2 trạm bảo dưỡng kỹ thuật tại các xã: Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc cũ (nay là xã Xuân Hòa) và xã Cẩm Đường, huyện Long Thành cũ (nay là xã Xuân Đường).



