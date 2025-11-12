Dùng vỏ trấu chế biến ra củi, nông dân thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Với ý tưởng biến vỏ trấu thành củi trấu, hộ gia đình ông Lê Đức (xã Quảng Điền, TP Huế) có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chuyển đổi phế phẩm thành sản phẩm

Ông Lê Đức (SN 1980, trú thôn An Xuân Tây, nay thuộc xã Quảng Điền, TP Huế) đã tận dụng vỏ trấu (phế phẩm từ truyền thống lúa nước) gây lãng phí và ô nhiễm môi trường để chế biến thành củi trấu.

Sinh ra và lớn lên tại một làng quê khó khăn, có truyền thống lúa nước từ lâu đời, ông Đức vô cùng trăn trở khi thấy trấu xay xát từ lúa rất nhiều nhưng chưa được tận dụng, gây lãng phí. Nhiều nơi, vỏ trấu thải ra sông, khu dân cư gây ô nhiễm và lãng phí.

Quá trình khởi nghiệp của ông Đức bắt đầu từ hơn 10 năm trước. Khi xem truyền hình thấy củi trấu, ông dành dụm mua máy ép và học hỏi quy trình sản xuất. Ông đã tận dụng nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương và thu mua từ các cơ sở xay xát gạo lân cận. Sau gần 5 năm tìm tòi, học hỏi từ tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật; tham quan nhiều mô hình đi trước, ông Đức đã áp dụng thành công.

Tuy vậy, trong thời gian đầu thành lập công ty và nhà máy, ông Đức đã gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật, thiết bị, vốn cũng như nhiều người chưa biết đến củi trấu vì đây là loại chất đốt còn mới mẻ so với than đá.

Sản phẩm củi trấu được chế biến từ vỏ trấu phế phẩm.

Với việc vay mượn mua thêm các phương tiện sản xuất, mở rộng nhà xưởng, cũng như kiên trì giải thích các lợi ích của củi trấu với khách hàng. Dần dà, nhiều người đã nhận thấy ích lợi của loại chất đốt này như cháy lâu, cháy mạnh, không gây ô nhiễm môi trường.

Hiệu quả kinh tế - xã hội vượt trội, lợi ích môi trường lớn

Nhờ bán được sản phẩm, kinh tế gia đình ông Đức đạt doanh thu và lợi nhuận cao, giúp cả nhà vươn lên làm giàu. Mỗi thanh củi trấu xuất xưởng dài 40cm, nặng 2kg, giá từ 2.000đ/kg. Hằng năm, cơ sở ông Đức bán ra thị trường từ 3.000 - 5.000 tấn củi trấu. Ước tính doanh thu từ 5 đến 6 tỷ đồng/năm, trừ chi phí các khoản, gia đình ông thu lại lợi nhuận từ 10%/năm.

Năm 2024, ông đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng để mở rộng cơ sở rộng 400m2 và xây thêm nhà xưởng cùng mua trang thiết bị máy móc hiện đại. Toàn nhà xưởng có 6 máy ép củi trấu, 3 xe tải để thu gom vỏ trấu. Với khối lượng công việc khá lớn, cơ sở của ông Đức có 15 - 20 công nhân việc làm ổn định với mức thu nhập tốt khoảng 8 - 10 triệu đồng/người. Từ đó, giúp nhiều hộ địa phương thoát nghèo, có thu nhập ổn định.

Các hộ dân dùng sản phẩm của ông Đức cho biết, đã tiết kiệm được chi phí rất nhiều do củi trấu rẻ hơn than đá mà lại dễ sử dụng, bắt lửa nhanh, cháy rất lâu.

Xưởng sản xuất của hộ gia đình ông Lê Đức tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân tại địa phương.

Ông Trần Thanh Bảo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Điền cho hay, mô hình sản xuất củi trấu của hộ gia đình ông Lê Đức có nhiều điểm mới. Lợi ích môi trường lớn là điểm mạnh nhất. Việc tận dụng trấu giúp giảm gánh nặng ô nhiễm cho môi trường nước và khu dân cư, đồng thời cung cấp một nguồn chất đốt sạch, giảm sự phụ thuộc vào than đá cho các khu công nghiệp.

Hiện tại, thị trường đầu ra của cơ sở này còn đưa củi trấu đến các nhà máy tại các khu công nghiệp ở Đà Nẵng, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Hải Phòng… Ông Lê Đức cho biết thêm, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng củi trấu, đa dạng mẫu mã sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác để xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc vươn ra các thị trường lớn và định hướng xuất khẩu cho thấy tiềm năng phát triển quy mô, khẳng định chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm.

Ông Lê Đức bên cạnh củi trấu - sản phẩm đem lại nguồn thu lớn cho gia đình và tạo điều kiện cho nhiều hộ dân tại vùng quê Quảng Điền thoát nghèo.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình gia đình ông Lê Đức đến các hộ dân khác trong xã. Được biết, ông Đức giúp ích cộng đồng nhiều từ việc hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động, đóng góp vào xây dựng nông thôn mới; giúp đỡ hội viên nông dân thoát nghèo” – ông Bảo cho biết.