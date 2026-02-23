Tuần mới này (từ ngày 23/2 đến 1/3), vượng khí tụ hội, đất trời giao hòa tạo nên luồng năng lượng "mộc hỏa tương sinh" cực kỳ rực rỡ. Tử vi học phương Đông không phải là sự sắp đặt định mệnh cứng nhắc, mà là sự đúc kết từ quy luật thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Và trong tuần tới, luồng cát khí này sẽ ưu ái "điểm danh" 3 con giáp may mắn nhất. Không chỉ xua tan đi những đám mây mù mờ mịt của khoảng thời gian trước, họ còn đón nhận cơn mưa hỷ sự bùng nổ trên cả ba phương diện: Sự nghiệp, tiền tài và tình cảm. Hãy cùng xem tên bạn có nằm trong bảng vàng may mắn tuần này không nhé!

1. Tuổi Dần: Bứt phá ngoạn mục, tiền tình thăng hoa rực rỡ

Bước vào tuần mới, những người tuổi Dần như tháo gỡ được mọi nút thắt trong lòng, đón nhận cục diện đại cát đại lợi. Năng lượng của năm Bính Ngọ cộng hưởng vô cùng mạnh mẽ với bản mệnh của tuổi Dần, giống như những mầm non ủ kín trong mùa đông lạnh giá nay được tắm gội dưới nắng xuân ấm áp mà đâm chồi nảy lộc. Trên con đường sự nghiệp, đây chính là thời điểm "phá băng" tuyệt vời nhất. Những dự án từng giậm chân tại chỗ hay những ý tưởng năm lần bảy lượt bị gạt bỏ bỗng nhiên tìm được hướng đi sáng suốt. Bạn dễ dàng ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên, thậm chí được giao phó những trọng trách mang tính quyết định. Nếu đang tự kinh doanh, tuổi Dần sẽ gặp được những đối tác cực kỳ "hợp cạ", giải quyết gọn gàng bài toán vốn liếng hay nguồn hàng dở dang.

Kéo theo đó, ví tiền của bạn cũng rủng rỉnh hơn hẳn. Những khoản đầu tư nhỏ lẻ trước đây bỗng sinh lời ngoài mong đợi, cộng thêm những khoản thưởng nóng, hoa hồng từ công việc chính giúp bạn tha hồ mua sắm không cần nhìn giá. Về phần tình cảm, những ai còn độc thân cứ tự tin khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất mỗi khi ra đường, vì sức hút của bạn tuần này là không thể chối từ, rất dễ va phải "chân ái" giữa chốn đông người. Còn với những gia đình nhỏ, bầu không khí lúc nào cũng êm đềm, ngập tràn những niềm vui nho nhỏ mà vững chãi vô cùng.

2. Tuổi Ngọ: Cờ đã tới tay, vạn sự hanh thông suôn sẻ

Nhiều người tuổi Ngọ bước vào năm bản mệnh thường mang tâm lý e dè, cẩn trọng. Thế nhưng, tuần cuối cùng của tháng Giêng này lại là lúc các bạn chứng minh điều ngược lại, đón nhận trọn vẹn vầng hào quang rực rỡ nhất nhờ được cục diện sao tốt nâng đỡ. Mọi ngóc ngách trong cuộc sống dường như đều được nhấn nút "tua nhanh" với vô vàn thuận lợi. Trong công việc, năng suất của tuổi Ngọ tăng cao một cách đáng kinh ngạc. Những rắc rối từng làm khó bạn nay được xử lý đâu ra đấy, gọn gàng và đầy thuyết phục. Dù là người mới chập chững vào nghề hay đã là những tay lão luyện, bạn đều tỏa sáng rực rỡ, tiếng lành đồn xa, sự tín nhiệm từ đồng nghiệp và đối tác tăng lên vùn vụt.

Tài vận theo đó cũng sáng bừng lên như mặt trời ban trưa. Những giọt mồ hôi bạn đổ xuống giờ đây được đền đáp bằng những con số nhảy múa rộn ràng trong tài khoản. Cơ hội tăng lương, nhận thưởng hiệu suất là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay. Chẳng những thế, thỉnh thoảng bạn còn có lộc ăn uống hoặc nhận được những món quà đầy thành ý từ người lớn tuổi trong nhà. Vận đào hoa tuần này của tuổi Ngọ cũng rực rỡ không kém. Người độc thân đi đến đâu cũng có người để mắt, thương nhớ. Người đã có đôi có cặp thì càng thêm gắn kết, vợ chồng đồng lòng vượt qua mọi chuyện lớn nhỏ, tổ ấm lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.

3. Tuổi Mùi: Khổ tận cam lai, phước lộc tràn trề gõ cửa

Chép miệng bước qua những ngày tháng có phần chông chênh và ảm đạm, những người tuổi Mùi cuối cùng cũng được hái quả ngọt trong tuần mới này nhờ cục diện "Lục hợp" đầy viên mãn. Cảm giác bất lực, ngột ngạt vì tài năng không được công nhận sẽ hoàn toàn tan biến. Bầu không khí nơi công sở trở nên dễ thở hơn bao giờ hết khi bạn tìm được những người cộng sự thấu hiểu, cùng chung chí hướng. Đặc biệt, nếu bạn đang làm trong lĩnh vực sáng tạo, viết lách hay nghệ thuật, đây là lúc những ý tưởng tuôn trào như suối, đem lại cho bạn những tác phẩm để đời và đưa sự nghiệp rẽ sang một hướng đi tươi sáng hơn rất nhiều.

Đường tài lộc của tuổi Mùi tuần này thiên về sự vững chãi và an toàn. Thu nhập từ công việc chính vẫn duy trì phong độ tốt, cộng thêm các khoản phụ cấp rủng rỉnh. Nếu có ý định đầu tư, hãy ưu tiên những hạng mục an toàn, ăn chắc mặc bền, tiền tài sẽ tích tiểu thành đại một cách bền vững. Nhưng rực rỡ nhất với tuổi Mùi tuần này có lẽ là tin vui từ gia đạo. Những người độc thân rất dễ bén duyên qua những buổi gặp gỡ do người thân, bạn bè thân thiết mai mối, mở ra một mối quan hệ nghiêm túc và đầy hứa hẹn. Đối với những người đã lập gia đình, tổ ấm dường như đang chuẩn bị đón nhận những hỷ sự lớn như đón thêm thành viên mới, mua tậu nhà cửa hay sắm sửa những tài sản giá trị, mang lại nguồn phúc lộc dồi dào cho cả dòng họ.

May mắn dẫu có mỉm cười rạng rỡ đến đâu thì cũng chỉ ưu ái những ai đã chuẩn bị sẵn sàng một tâm thế vững vàng và đôi bàn tay chăm chỉ. Dù bạn có nằm trong danh sách 3 con giáp được điểm tên hay không, thì những nỗ lực bền bỉ, sự chân thành và tinh thần không bỏ cuộc mỗi ngày mới chính là chiếc chìa khóa vạn năng nhất để tự mình mở ra cánh cửa hưng thịnh.

