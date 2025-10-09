Bài viết dưới đây là chia sẻ của bà Trần về những năm tháng nghỉ hưu khó khăn. Hiện bài viết đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.

Năm nay, tôi 60 tuổi, sống một mình ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Kể từ khi về hưu, đều đặn hàng tháng, tôi nhận khoản lương hơn 2.500 NDT (khoảng 9 triệu đồng). Trước đây, tôi nghĩ rằng số tiền ấy sẽ đủ để duy trì cuộc sống giản dị sau khi nghỉ việc. Tuy nhiên, với những biến cố đã trải qua, tôi nhận ra: Tuổi già không chỉ cần khoản tiền đủ sống, mà còn có quá nhiều thứ khác phải lo.

Khi tuổi già không chỉ là nghỉ ngơi

Trước đây, tôi đã làm việc tại một công ty dệt may. Tôi từng mơ rằng sau khi nghỉ hưu sẽ có thời gian trồng hoa, nấu ăn, đi du lịch cùng bạn bè. Thực tế, mọi chuyện lại diễn ra khác xa tưởng tượng.

Mẹ tôi năm nay 98 tuổi, sức khỏe yếu, cần người chăm sóc thường xuyên. Là người con duy nhất, tôi một mình phụ trách việc chăm sóc bà. Mỗi tháng, ngoài tiền sinh hoạt, tôi phải chi hơn 1.000 NDT cho thuốc men, bỉm và thực phẩm đặc biệt cho mẹ. Cộng thêm điện, nước, chợ búa, đôi khi còn phát sinh chi phí khám bệnh của chính tôi, tất cả khiến số tiền lương hưu không dư dả để dành dụm.

Tôi không dám tiêu pha cho bản thân. Muốn ăn món ngon hơn hay mua một bộ quần áo mới, tôi đều phải cân nhắc, bù trừ từng khoản. Có tháng, mẹ trở bệnh nặng, tôi phải vay bạn bè một ít tiền, rồi chắt chiu trả dần. Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ mình sống tiết kiệm, nay mới hiểu, tiết kiệm không chỉ là chi tiêu ít, mà là chuẩn bị cho những tình huống không lường trước.

Sai lầm của tuổi trẻ khi nghĩ rằng “lương hưu sẽ lo hết”

Thời còn đi làm, tôi tự hào vì có công việc ổn định, được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Khi nhiều người nói về đầu tư, tiết kiệm hay bảo hiểm, tôi chỉ cười: “Đến lúc nghỉ hưu, nhà nước sẽ lo.” Thậm chí, mỗi khi có khoản thưởng hay thu nhập thêm, tôi đều mang đi mua sắm, mời bạn bè ăn uống, vì nghĩ “sống cho hiện tại”.

Giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã đánh mất thời gian quý giá nhất để tích lũy. Lương hưu chỉ là phần cơ bản, giúp duy trì sinh hoạt tối thiểu, chứ không thể ứng phó với những biến động bất ngờ như bố mẹ đau ốm, bản thân cần điều trị bệnh mãn tính hay con cháu cần hỗ trợ. Tôi từng nghĩ, đến tuổi nghỉ hưu, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng thực tế, càng lớn tuổi, cuộc sống càng đòi hỏi nhiều hơn – cả tiền bạc, sức khỏe lẫn nghị lực.

Hiện tại, để cuộc sống bớt khó khăn, tôi chấp nhận đi làm thêm một vài công việc đơn giản: giúp hàng xóm đón con tan học, sửa quần áo tại nhà, thỉnh thoảng phụ bán hàng ở tiệm tạp hóa gần nhà. Mỗi tháng, tôi kiếm thêm được vài trăm NDT. Khoản tiền không nhiều, nhưng đủ để không phải lo từng bữa.

Công việc giúp tôi có thêm thu nhập, nhưng quan trọng hơn là cảm giác mình vẫn còn ích, còn giá trị. Nhiều người hỏi sao tôi không nghỉ ngơi hẳn, tôi chỉ cười: “Nếu không làm gì, tôi thấy mình như đang dần già đi thật sự”. Có lẽ, làm việc không chỉ là kiếm tiền, mà còn là cách để giữ tinh thần lạc quan.

Giờ đây, đôi khi ngồi nhìn lại, tôi tiếc rằng mình đã không học cách đầu tư sớm hơn, không tạo thói quen tiết kiệm và quản lý tài chính khi còn sung sức. Nếu có sự chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn hiện tại, tôi đã có cuộc sống chủ động hơn. Tôi dễ dàng giúp mẹ mà không phải lo từng đồng, tự thưởng cho bản thân một chuyến đi ngắn, hay đơn giản là yên tâm khi nhìn về tương lai.

Khi còn trẻ, ta có sức để làm lại. Nhưng đến tuổi 60, mọi sai lầm trong quá khứ đều phải trả giá bằng sự chật vật của hiện tại. Vậy nên, nếu bạn đang ở tuổi 30, 40, xin đừng nghĩ rằng “lương hưu sẽ lo hết”. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ: học cách quản lý chi tiêu, tích lũy đều đặn, chăm sóc sức khỏe và quan tâm đến cha mẹ. Hãy dành thời gian cho bản thân và chuẩn bị sớm cho tuổi già – không chỉ về vật chất, mà cả tinh thần.

Đừng đợi đến khi tóc bạc, sức yếu, mới nhận ra rằng cuộc sống không đơn giản như những con số trong sổ lương hưu. Bởi tuổi già không chỉ cần “đủ tiền sống”, mà cần sự chuẩn bị toàn diện cho một quãng đời vẫn còn dài phía trước.