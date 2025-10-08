Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá cao về mặt tư duy khi họ vừa thông minh vừa có cả sự sắc sảo, bản lĩnh và quyết đoán hiếm có. Con giáp này còn đặc biệt giỏi trong việc phân tích vấn đề, quản lý tiền nong đâu ra đấy nên cuộc sống của họ và gia đình luôn đủ đầy, dư dả.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Sau tháng 7 âm lao đao, tháng 8 âm tiếp tục là thời gian thử thách của tuổi Dậu. Nếu không cẩn thận, con giáp này có thể chịu những tổn thất nhất định từ bạn bè hoặc do đầu tư rủi ro. Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu cũng không cần quá lo lắng. Vì chỉ ít ngày nữa, khi tháng 8 âm kết thúc, họ sẽ chính thức chia tay vận xui của năm Ất Tỵ.

Tử vi học có nói, từ tháng 9 âm trở đi, những tín hiệu tích cực sẽ liên tục xuất hiện với tuổi Dậu. Đặc biệt, 2 tháng cuối năm sẽ là lúc con giáp này đón nhận vận may ào ạt, tình tiền đều viên mãn khiến người khác ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp sở hữu nhiều ưu điểm về tính cách. Chăm chỉ, cầu thị, nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình trong công việc, họ là mẫu nhân viên rất đáng tin cậy. Bên cạnh đó, tuổi Tuất còn được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó dù gặp khó khăn nào cũng sẽ có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố ấy sẽ giúp đem lại thành công trong cuộc sống cho con giáp này.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Cũng giống như tuổi Dậu, tuổi Tuất cũng đang trải qua những ngày tháng 8 âm tương đối gập ghềnh. Nếu quá tin người, con giáp này có thể sẽ bị thiệt thòi hoặc mất mát về mặt tài chính. Song tử vi học có nói, chỉ cần tháng 8 âm kết thúc, những phiền muộn này cũng sẽ nhanh chóng biến mất.

Cụ thể, từ tháng 9 âm, tuổi Tuất đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì những tin tức tốt lành sẽ liên tục tìm đến họ. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì tháng 9 âm sẽ là lúc túi tiền của con giáp này chật căng, cuộc sống thịnh vượng, viên mãn ngoài mong đợi của họ.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo bẩm sinh, luôn tỏa ra khí chất của người thành công. Dù làm gì, tuổi Ngọ cũng luôn hết mình và nhiệt tình, không tính toán thiệt hơn nên thường gặt hái kết quả xuất sắc. Tuổi Ngọ sắc sảo nhưng khi đã là anh em, bạn bè thì luôn đối xử bằng sự chân thành, tử tế nên thường có quý nhân tương trợ.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Nếu như tháng 9 âm, tuổi Dậu và tuổi Tuất sẽ chia tay với vận xui thì tuổi Ngọ sẽ là con giáp chuẩn bị đón vận may, đã giàu lại càng giàu hơn. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, tuổi Ngọ sẽ bước vào giai đoạn thịnh vượng nhất trong năm Ất Tỵ. Cụ thể, tháng 9 âm, được tam hợp chống lưng, con giáp tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền rất tốt. Nếu biết tận dụng, họ sẽ trở thành con giáp giàu có bậc nhất. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm và gia đình của tuổi Ngọ cũng vô cùng hạnh phúc, người độc thân nên biết để nắm bắt.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.