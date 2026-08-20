Đúng hơn 1 tuần nữa, dịch vụ này giảm giá 50% cho toàn bộ người dân Việt Nam

Đây là dịch vụ gì, cụ thể làm thế nào để được giảm giá?

Từ ngày 29/8, người dân và du khách sẽ có thêm một lựa chọn mới để khám phá dải đất miền Trung bằng đường sắt. Đó là đôi tàu khách chất lượng cao HQ1/HQ2 thuộc sản phẩm du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới”, kết nối Huế với các điểm đến tại Quảng Trị và cửa ngõ Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của một sản phẩm du lịch đường sắt mới, tuần đầu vận hành của đoàn tàu còn đi kèm mức ưu đãi đáng chú ý: Giảm một nửa giá vé ở tất cả các hạng chỗ.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Từ 29/8, tất cả hạng vé đồng loạt giảm 50%

Theo thông tin được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị đăng tải ngày 13/8, Công ty CP Vận tải đường sắt đã ban hành chính sách giá cho đôi tàu HQ1/HQ2. Theo đó, tuyến sẽ chính thức vận hành từ ngày 29/8/2026. Đây là mốc mới nhất được công bố sau khi kế hoạch trước đó từng dự kiến khai thác vào ngày 28/8 hoặc đầu tháng 9.

Đặc biệt, trong tuần lễ khai trương từ 29/8 đến hết 5/9, hành khách được giảm 50% giá vé cho tất cả hạng chỗ. Chính sách không giới hạn ở một nhóm hành khách đặc biệt. Từ ngày 6/9 đến hết 31/12, mức giảm chung còn 15%; khách mua vé khứ hồi trong giai đoạn này còn được giảm thêm 10% giá vé lượt về.

Giá vé niêm yết chặng Huế - Thọ Lộc hiện ở mức 380.000 đồng, 420.000 đồng và 760.000 đồng, tùy loại chỗ, đã gồm VAT và bảo hiểm hành khách. Như vậy trong tuần khai trương, số tiền thực tế phải trả sẽ giảm một nửa so với mức niêm yết. Các chặng ngắn hơn cũng có bảng giá riêng.

Toàn hành trình dài khoảng 190 km, đi qua 5 ga gồm Huế - Đông Hà - Mỹ Trạch - Đồng Hới - Thọ Lộc. Tàu HQ2 rời ga Huế lúc 7h15 và tới Thọ Lộc lúc 11h55; chiều ngược lại, HQ1 xuất phát từ Thọ Lộc lúc 13h15 và về Huế lúc 17h25.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

8 toa tàu, ghế ngồi xoay 360 độ và trải nghiệm đặc biệt trên đường ray

Sức hút của tuyến mới không chỉ nằm ở giá vé. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đoàn tàu được thiết kế như một sản phẩm trải nghiệm thay vì đơn thuần đưa hành khách từ điểm A tới điểm B.

Đoàn tàu gồm 8 toa, sức chứa khoảng 304 khách, trong đó có 5 toa ghế mềm xoay 360 độ, mỗi toa 56 chỗ; một toa VIP 24 chỗ, một toa cộng đồng và một toa dịch vụ - giải trí. Thiết kế bên trong và bên ngoài lấy cảm hứng từ các giá trị văn hóa, du lịch và di sản của Huế, Quảng Trị.

Các toa được định hướng tích hợp công nghệ thuyết minh, giới thiệu điểm đến; tổ chức không gian ẩm thực đặc trưng, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu và hoạt động giải trí. Tại những nhà ga trên hành trình cũng dự kiến bố trí khu vực check-in, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; dọc tuyến hình thành các điểm nhấn cảnh quan phục vụ khách trải nghiệm.

Một chi tiết khá đặc biệt là toa dịch vụ - giải trí dự kiến có dịch vụ may đo vest ngay trên tàu. Theo thông tin từ đại diện ngành đường sắt, đây được giới thiệu là lần đầu tiên loại hình trải nghiệm này xuất hiện trên tàu hỏa Việt Nam.

Một số hình ảnh trên tàu

Nhờ tất cả những điều trên, quãng thời gian hơn 4 giờ di chuyển cũng trở thành một phần của chuyến du lịch, thay vì chỉ là thời gian chờ tới điểm đến.

Săn vé giảm 50%, hành khách cần lưu ý gì?

Với người có kế hoạch trải nghiệm tuyến tàu mới trong dịp nghỉ lễ 2/9, việc đặt vé sớm là điều nên cân nhắc bởi đoàn tàu chỉ có hơn 300 chỗ, trong khi ưu đãi 50% chỉ kéo dài một tuần.

Hành khách có thể đặt vé trực tuyến qua website chính thức dsvn.vn của ngành đường sắt. Khi mua online, người mua phải khai đầy đủ họ tên và giấy tờ tùy thân hợp lệ; với trẻ em cần cung cấp ngày tháng năm sinh theo giấy khai sinh. Thông tin hành khách cần được kiểm tra kỹ trước khi thanh toán để tránh phát sinh vấn đề khi đi tàu.

Hệ thống hiện cho phép đặt tối đa 10 hành khách trong mỗi lần giao dịch, không tính trẻ sơ sinh. Trẻ dưới 6 tuổi được miễn vé khi dùng chung chỗ với người lớn. Khi chương trình khuyến mãi giảm giá kết thúc, giá vé quay về mức bình thường, trẻ từ 6 đến dưới 10 tuổi giảm 25%, người từ 60 tuổi trở lên giảm 15% và sinh viên giảm 10% theo điều kiện của hệ thống bán vé.