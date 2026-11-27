Mazda CX-5 All New chưa ra mắt chính thức và chưa có giá bán, nhưng đã gây xôn xao khi bảng trang bị của cả bốn phiên bản được tiết lộ.

Trong nhiều năm, Mazda CX-5 là một trong những cái tên quen thuộc nhất phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam. Vì vậy, người mua xe luôn theo dõi sát mọi động thái của thế hệ mới, và lần này cũng không ngoại lệ.

Mazda CX-5 thế hệ mới đã được bắt gặp tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội. Ảnh:Bí Mật Xe Biz

Thoạt nhìn, thiết kế của mẫu xe không thay đổi quá nhiều. Người dẫn chương trình từng gắn bó với CX-5 đời cũ. Theo anh, các con số trong bảng thông số lại cho thấy mẫu xe đã thực sự "trưởng thành". Thay đổi này có thể giải quyết đúng điểm yếu mà nhiều chủ xe CX-5 từng phàn nàn.

Bên cạnh những nâng cấp đáng giá, bảng thông số cũng có vài điểm khiến người hâm mộ Mazda tiếc nuối, nhất là ở phần vận hành. Một số thứ người dùng mong đợi đến giờ vẫn chưa có mặt tại Việt Nam.

Điều thú vị nhất là cách Mazda chia trang bị cho bốn phiên bản Deluxe, Luxury, Premium và Signature. Khi đặt cạnh nhau, các bản chênh lệch ít hơn nhiều so với suy nghĩ của không ít người. Từ đó, anh đưa ra một nhận định khá thẳng thắn: “Chỉ hai phiên bản thực sự đáng xuống tiền”. Hai bản còn lại bị đánh giá là "không thực sự thuyết phục".

SO SÁNH NHANH 4 PHIÊN BẢN Deluxe Luxury Premium Signature AWD Màn hình giải trí 12,9" 12,9" 12,9" 15,6" Âm thanh 8 loa 8 loa Bose 12 loa Bose 12 loa Màn hình HUD – ✓ ✓ ✓ Cốp điện, baga mui – ✓ ✓ ✓ Cửa sổ trời Panorama – – ✓ ✓ Camera Lùi Lùi 360 độ 360 độ Nội thất da Đen Đen Nâu Tan Nâu Tan Dẫn động FWD FWD FWD AWD

Tất nhiên, mọi so sánh lúc này mới chỉ mang tính tham khảo, vì giá bán, yếu tố quan trọng nhất, vẫn chưa được công bố. Mức giá cạnh tranh luôn là lợi thế lớn nhất giúp CX-5 bán chạy. Tuy vậy, các thông tin rò rỉ gần đây cho thấy giá của thế hệ mới có thể không còn "dễ chịu" như trước.

Hai phiên bản được gọi tên, những nâng cấp thực sự đáng tiền và những trang bị bị cắt giảm đều được phân tích chi tiết trong video dưới đây.





Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

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