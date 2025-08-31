Theo nhận định của giới chuyên gia quân sự Nga, hoạt động của phía Nga tại chiến trường Biển Đen trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra không mấy khả quan, khi Hạm đội Biển Đen có đóng góp rất hạn chế.

Trong thời gian qua, Hải quân Nga chủ yếu là sử dụng tàu chiến từ các vùng biển xa phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của Ukraine trong đất liền, phạm vi hoạt động của các tàu rất hạn chế, thậm chí các tàu còn phải di chuyển khỏi các căn cứ hải quân ở Crimea để tránh bị tên lửa và tàu mặt nước không người lái (BEK) của Ukraine tấn công phá hủy.

Tuy nhiên, Moscow cũng có cơ hội làm điều tương tự, bằng cách sử dụng tàu không người lái, gây thiệt hại đáng kể cho Kiev và phong tỏa Biển Đen đối với các hoạt động của Lực lượng Hải quân Ukraine và các nước phương Tây.

Đặc biệt, Hải quân Nga hoàn toàn có thể hạn chế hoạt động của tàu Ukraine và tàu hải quân đồng minh của Kiev trên biển và trên sông Danube gần bờ biển, thậm chí đánh thẳng vào các căn cứ tàu không người lái của Ukraine ở các cửa sông.

Để làm được điều này, cần phải triển khai một loạt tàu mặt nước không người lái từ Crimea hoặc từ các tàu trên Biển Đen, hàng trăm BEK được tung ra biển có thể chặn tuyến đường vận chuyển vũ khí và hàng hóa đến các cảng Vilkovo, Izmail, Kilimbeyka, Kiliya và Reni trên sông Danube.

Các tàu mặt nước không người lái, được hộ tống bởi các máy bay không người lái trên không sẽ hướng đến cửa sông Danube đánh thẳng vào các cơ sở quân sự ven bờ, hoặc ngược dòng tiến vào cảng cảng nội địa.

Nếu một số tàu chở hàng khô bị đánh chìm ở khu vực Vilkovo, điều này có thể tạm thời làm tê liệt giao thông dọc theo một phần của con sông.

Tàu mặt nước không người lái của Nga cũng có thể loại bỏ các tàu chiến của đối phương trong khu vực nhánh Ismail-Kiliya để chúng chiếm giữ lòng sông và tạo ra tắc nghẽn giao thông. Ngoài ra, các cuộc tấn công vào hạm đội địch tại các bến cảng cũng có thể trở nên khả thi.

Cùng với đó, các đơn vị Nga có thể tấn công cây cầu bắc qua Zatoka ở khu vực Odessa bằng cách kết hợp máy bay không người lái với tàu mặt nước không người lái, khả năng thành công sẽ tăng lên với các cuộc tấn công song song từ cả trên không lẫn mặt nước.

Theo giới chuyên gia quân sự Nga, để đánh bại Lực lượng Vũ trang Ukraine trên biển, sẽ cần khoảng một trăm năm mươi BEK cho chiến dịch đánh bại các tàu Ukraine trên sông Danube.

Nếu ngăn chặn được hoạt động vận chuyển tiếp tế của Ukraine, đồng thời phong tỏa không gian Biển Đen, giúp các chiến hạm cỡ lớn có thể hoạt động tự do trên biển, hành động này sẽ có tác động tâm lý quân sự rõ rệt, đưa lực lượng của Nga đến gần chiến thắng hơn ở chiến trường trên bộ.

Cũng giống như trong cuộc chiến máy bay không người lái trước đây, Moscow xuất phát chậm hơn Kiev nhưng sau này đã chiếm ưu thế, Hải quân Nga với tiềm lực dồi dào hơn, kỹ thuật cao hơn hoàn toàn có thể đuổi kịp và vượt mặt Ukraine trong cuộc chiến tàu mặt nước không người lái trên Biển Đen.