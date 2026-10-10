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Dùng ChatGPT tra cứu hàng loạt số điện thoại của công an để gọi khiêu khích

Phú Nguyễn
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N.V.V. (SN 2010, trú tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) sử dụng ChatGPT tra cứu ra 8 số điện thoại của lực lượng công an, sau đó gọi điện với nội dung quấy rối, xúc phạm, khiêu khích và thách thức.

Ngày 10/10, Công an xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.V. (SN 2010) số tiền 1,75 triệu đồng về hành vi gọi điện đến số điện thoại khẩn cấp hoặc đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm.

Theo Công an xã Đồng Văn, trước đó, ngày 24/9, qua phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng xác định số điện thoại do N.V.V. sử dụng có lịch sử gọi đến các số đường dây nóng của Công an tỉnh với nội dung xúc phạm, khiêu khích.

- Ảnh 1.

N.V.V. tại Công an xã Đồng Văn. Ảnh CAX Đồng Văn.

Quá trình làm việc, N.V.V. khai nhận đã sử dụng điện thoại cá nhân để tra cứu số điện thoại của lãnh đạo và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tuyên Quang thông qua công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT. Sau đó, người này thực hiện nhiều cuộc gọi đến 8 số điện thoại, trong đó có các đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm được công khai trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, với nội dung quấy rối, xúc phạm, khiêu khích và thách thức lực lượng chức năng.

Hành vi trên bị xử phạt theo điểm d khoản 3 Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và một số lĩnh vực liên quan.

Qua vụ việc, Công an xã Đồng Văn khuyến cáo người dân không sử dụng số điện thoại khẩn cấp, đường dây nóng để trêu đùa, quấy rối, xúc phạm hoặc cung cấp thông tin sai sự thật. Gia đình cần quan tâm giáo dục con em, nhất là thanh thiếu niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và sử dụng điện thoại, công cụ công nghệ đúng mục đích.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Bắt giữ Tạ Đình Phúc SN 1975 lúc 20 giờ
- Ảnh 2.Khám xét khẩn cấp phòng trọ, bắt Phạm Tường Vy SN 2008 và 2 thanh niên

Công an tiến hành mời những người có liên quan về làm việc và khám xét khẩn cấp phòng trọ của Phạm Tường Vy, qua đó thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.


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