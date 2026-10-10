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Bắt giữ Tạ Đình Phúc SN 1975 lúc 20 giờ

Trang Anh
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Tạ Đình Phúc thường xuyên thay đổi thời gian, giờ giấc di chuyển bằng xe ba gác không gắn biển số, chở theo trẻ nhỏ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Lào Cai ngày 9/10/2026 cho biết, Công an phường Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29/9/2026, tại ngõ 121, đường Hoàng Văn Thụ, Tổ dân phố Minh Tân 5, phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái phối hợp với Tổ công tác xây dựng phường Yên Bái không ma túy Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ Tạ Đình Phúc (sinh năm 1975), biệt danh “Phúc Què”, trú tại tổ dân phố Yên Ninh 10, phường Yên Bái, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, năm 2022, Tạ Đình Phúc bị Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (cũ) khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái (cũ) tuyên phạt 8 năm tù. Do thuộc trường hợp được hoãn chấp hành án, Phúc chưa phải thi hành bản án. Tuy nhiên, thay vì chấp hành pháp luật, đối tượng tiếp tục có hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Phúc thường xuyên thay đổi thời gian, giờ giấc di chuyển bằng xe ba gác không gắn biển số, chở theo trẻ nhỏ nhằm che giấu hành vi, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 1 túi nilon chứa chất ma túy heroin, có khối lượng 0,52 gam, cùng các đồ vật, tài liệu liên quan.

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Bắt người phạm tội quả tang đối với Tạ Đình Phúc - Ảnh: Công an Lào Cai

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tạ Đình Phúc về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời thu giữ các vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, Phúc khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 05/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tạ Đình Phúc về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Thời gian qua, Công an phường Yên Bái chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy.

Qua vụ việc, Công an phường Yên Bái cảnh báo: Các đối tượng có hành vi liên quan đến ma túy dù sử dụng phương thức, thủ đoạn che giấu tinh vi đến đâu cũng có thể bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của mỗi người mà còn gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình và cộng đồng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy; không bao che, tiếp tay hoặc tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

- Ảnh 2.

Ảnh tạo bởi AI

Bắt chủ hụi Đặng Thị Huỳnh Như SN 1996
Bắt giữ Tạ Đình Phúc SN 1975 lúc 20 giờ - Ảnh 3.Khám xét khẩn cấp phòng trọ, bắt Phạm Tường Vy SN 2008 và 2 thanh niên

Công an tiến hành mời những người có liên quan về làm việc và khám xét khẩn cấp phòng trọ của Phạm Tường Vy, qua đó thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

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