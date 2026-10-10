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Bắt chủ hụi Đặng Thị Huỳnh Như SN 1996

Trang Anh
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Đặng Thị Huỳnh Như đã tổ chức các dây hụi thông qua mạng xã hội Zalo để kêu gọi người khác tham gia chơi hụi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ngày 9/10/2026 cho biết vừa khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 06/2024, Đặng Thị Huỳnh Như (sinh năm 1996, ngụ xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh) tổ chức các dây hụi thông qua mạng xã hội Zalo để kêu gọi người khác tham gia chơi hụi. Đồng thời, Như tự tạo lập các tài khoản Zalo ảo (hụi viên khống) để tham gia vào các dây hụi rồi sử dụng các tài khoản Zalo ảo này để bỏ hụi và hốt hụi nhằm chiếm đoạt tiền do các hụi viên thật góp hụi.

Do đã sử dụng tên hụi viên khống để hốt hụi trong nhiều dây hụi dẫn đến không còn khả năng tài chính để đóng hụi chết và giao hụi cho các hụi viên thật, đến ngày 11/12/2025 Đặng Thị Huỳnh Như đã tuyên bố vỡ hụi, dừng tất cả các dây hụi và không trả lại tiền cho các hụi viên thật đã góp hụi.

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Đối tượng Đặng Thị Huỳnh Như tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Tây Ninh

Kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn trên, Đặng Thị Huỳnh Như đã chiếm đoạt số tiền góp hụi của các hụi viên thật trong các dây hụi gần 500.000.000 đồng và còn rất nhiều dây hụi đang điều tra làm rõ.

Qua vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không vì lợi ích nhất thời mà thực hiện hành vi phạm tội để chiếm đoạt tài sản của người khác; đồng thời cần nâng cao ý thức cảnh giác, quản lý tài sản, chủ động tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi tham gia chơi hụi, phòng ngừa các thủ đoạn gian dối, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản và các tội phạm khác có liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là bị hại hoặc có liên quan trong vụ án trên, liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: Số 493 Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh; gặp Điều tra viên Đỗ Hoài Khanh, số điện thoại: 0986.787.437) để cung cấp thông tin và xem xét giải quyết theo quy định.

- Ảnh 2.

Ảnh tạo bởi AI

Thi hành lệnh bắt tạm giam Triệu Thị Hiền SN 1984
Bắt chủ hụi Đặng Thị Huỳnh Như SN 1996 - Ảnh 3.Kiểm tra một căn nhà lúc 22 giờ, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Kim H. 52 tuổi và 9 người

Công an đề nghị khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu đánh bạc trái phép, người dân cần kịp thời thông tin cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

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