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Dùng băng dính thay đổi biển số, thanh niên ở Thanh Hóa đi "xế hộp" nhận cái kết đắng

Tuấn Minh
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Công an Thanh Hóa đã xác minh, làm rõ người điều khiển ô tô hiệu VinFast che biển số khi tham gia giao thông và ra quyết định xử phạt 26 triệu đồng.

Ngày 24-6, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa xác minh, làm rõ và ra quyết định xử phạt 26 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với 1 thanh niên điều khiển xe ô tô tham gia giao thông dùng băng dính che biển số.

Thanh niên ở thanh hóa bị phạt 26 triệu đồng vì dùng băng dính che biển số ô tô - Ảnh 1.

Chiếc ô tô có hành vi che biển số nhằm thay đổi các ký tự trên biển kiểm soát để đối phó hệ thống giám sát giao thông. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên các hội, nhóm mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một xe ô tô VinFast VF6, biển kiểm soát 36K-088.87 có dấu hiệu dùng băng dán màu đen để thay đổi ký tự trên biển kiểm soát nhằm che giấu thông tin phương tiện, đối phó với hệ thống giám sát giao thông và tránh bị xử lý vi phạm qua hình ảnh.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành rà soát dữ liệu từ hệ thống camera AI, qua đó xác định chủ phương tiện là anh N.N.L. (ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Làm việc với lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện đã thừa nhận hành vi dùng băng dán để thay đổi ký tự trên biển số xe nhằm tránh bị phát hiện, xử lý vi phạm.

Thanh niên ở thanh hóa bị phạt 26 triệu đồng vì dùng băng dính che biển số ô tô - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt thanh niên điều khiển ô tô che biển số

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển xe gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe, vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 8, Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

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Dùng băng dính thay đổi biển số, thanh niên ở Thanh Hóa đi "xế hộp" nhận cái kết đắng - Ảnh 3.200 chủ xe ô tô, xe máy trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an yêu cầu các chủ phương tiện vi phạm trong danh sách nhanh chóng liên hệ để giải quyết theo quy định.

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băng dính che biển số

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