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200 chủ xe ô tô, xe máy trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trang Anh
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Công an yêu cầu các chủ phương tiện vi phạm trong danh sách nhanh chóng liên hệ để giải quyết theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 23/6/2026 cho biết, trong tuần từ ngày 15/6/2026 đến ngày 21/6/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 200 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội theo Nghị định 168.

Cụ thể, ghi nhận 174 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, 22 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 3 lượt phương tiện vi phạm lỗi Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 168

Công an Hà Nội thông báo tất cả người tham gia giao thông từ sáng nay
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