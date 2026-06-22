Dụi mắt 7749 lần vẫn không tin đây là "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn "Dương Quá" Trần Hiểu

Thời gian qua, Trần Nghiên Hy gặp nhiều biến cố trong cuộc sống. Cô hết ly hôn chồng đến bị chấn thương chân nghiêm trọng.

Ngày 21/6, tờ Sohu đưa tin Trần Nghiên Hy gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh selfie đời thường lên trang cá nhân. Không trang điểm mặc váy áo lộng lẫy, không ekip hùng hậu dàn dựng những góc chụp cầu kỳ, nữ diễn viên chỉ diện đồ trắng đơn giản, thả tóc tự nhiên và nở nụ cười nhẹ trước ống kính. Thế nhưng, chính sự giản dị ấy lại giúp Trần Nghiên Hy trở thành tâm điểm vì gây sốc visual cho nhiều người.

Trong hình ảnh mới nhất, Trần Nghiên Hy khoe nhan sắc trẻ trung, "hack tuổi" đáng kinh ngạc, khiến nhiều người không tin nổi vào mắt mình. Dù đã bước sang tuổi 43, cô vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ như thiếu nữ 18 tuổi. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh, làn da căng bóng, thần thái tươi tắn, ngọt ngào từng làm nên thương hiệu của Trần Nghiên Hy gần như không thay đổi theo thời gian. Những năm tháng lăn lộn trong showbiz, biến cố hôn nhân và chấn thương chân đều không thể làm phai nhạt nét đẹp của Trần Nghiên Hy. Thậm chí, hậu ly hôn tài tử Trần Hiểu, nữ diễn viên còn được nhận xét nhan sắc ngày càng lên hương, trẻ ra lạ kỳ. Theo không ít khán giả, Trần Nghiên Hy chính là minh chứng cho câu nói: "Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai".

Trần Nghiên Hy trẻ trung đến khó tin ở tuổi 43. Cô quả không hổ danh nữ thần hack tuổi hàng đầu showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Weibo.

Đôi mắt long lanh, làn da căng bóng, gương mặt bầu bĩnh của nữ diễn viên khiến ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ. Ảnh: Weibo.

Chuyện tình của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy bắt đầu từ bộ phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp (2014). Đến năm 2016, họ chính thức đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới tại Bắc Kinh (Trung Quốc). "Nụ hôn dưới khăn voan" trong lễ cưới của cặp sao đã gây bão mạng xã hội, trở thành biểu tượng lãng mạn khiến nhiều người ao ước bắt chước.

Tuy nhiên, khoảng thời gian họ hạnh phúc ngắn hơn thời gian bị đồn đoán bất hòa, ly hôn. Đến tháng 2/2025, Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu ly hôn, chấm dứt 9 năm chung sống. Trong tuyên bố ly dị, cặp sao không tiết lộ lý do tan vỡ.

Vì vậy, nguyên nhân "đường ai nấy đi" của họ gây bàn tán xôn xao trên MXH Weibo, nhất là khi paparazzi hàng đầu Trác Vỹ từng úp mở rằng lý do ly hôn của 2 diễn viên hạng A "quá sốc để có thể nói ra". Theo Trác Vỹ, Trần Hiểu là người đòi ly hôn. Sau khi đưa ra yêu cầu kết thúc với vợ, anh đã dọn hết đồ đạc khỏi tổ ấm và còn “block” (chặn) tất cả các phương thức liên lạc của Trần Nghiên Hy. Nam diễn viên sống ly thân với vợ suốt 1 năm trước khi hoàn thành thủ tục ly hôn, thậm chí chấp nhận không gặp mặt con lấy 1 lần trong suốt thời gian đó.

Do đó, xoay quanh cuộc hôn nhân tan nát của cặp sao hàng đầu Cbiz có nhiều đồn đoán. Trong đó, cả hai ngôi sao đều bị nghi vấn "ông ăn chả bà ăn nem" khi vẫn còn là vợ chồng.

Mối tình giữa Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu từng được ví von là ngôn tình ngoài đời thực. Ảnh: Sina

Thế nhưng, cuối cùng "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy có cuộc hôn nhân kết thúc ồn ào với "Dương Quá" Trần Hiểu. Ảnh: Sina.

Cách đây không lâu, Trần Nghiên Hy đã bị đứt gân Achilles trong một buổi tập gym. Theo đó, khi thực hiện bài tập với tạ, cô không may tiếp đất sai tư thế, dẫn đến đứt hoàn toàn gân Achilles ở chân trái. Tai nạn bất ngờ khiến nữ diễn viên phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm và trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp với 12 mũi khâu. Sau ca mổ, ngôi sao đình đám Cbiz bước vào hành trình phục hồi kéo dài, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực không nhỏ để có thể trở lại trạng thái vận động bình thường.

Trần Nghiên Hy bị đứt gân Achilles nghiêm trọng, hiện đã phẫu thuật và đang phục hồi. Ảnh: Sina

Nguồn: Sina, Sohu