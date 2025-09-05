Theo tờ Spiegel, chính phủ Đức đề xuất thực hiện chiến lược "con nhím thép" - biến Ukraine thành "con nhím" có khả năng ngăn chặn các hành động quân sự mới của Nga.

Một yếu tố then chốt của kế hoạch này là tăng cường năng lực của các hệ thống phòng không lên 20% mỗi năm. Việc cung cấp thường xuyên tên lửa chính xác cũng nằm trong kế hoạch.

Ngoài ra khái niệm này còn bao gồm việc cung cấp trang thiết bị cho 4 lữ đoàn bộ binh cơ giới, tương đương khoảng 480 đơn vị trang thiết bị quân sự mỗi năm.

Đức sẽ đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo quân nhân và hội nhập tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine với các cơ sở sản xuất của châu Âu.

Đức sẽ đi đầu trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Một phần riêng biệt của chiến lược này liên quan đến hỗ trợ tài chính và kinh tế cho Ukraine, tập trung vào việc đẩy nhanh quá trình hội nhập châu Âu và củng cố sự ổn định của nhà nước.

Theo ấn phẩm Spiegel, sự tham gia của quân nhân Đức vào một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình có thể sẽ chỉ được xem xét sau khi đạt được một thỏa thuận chính trị.

Khái niệm "con nhím thép" đang được các chính trị gia châu Âu thảo luận sôi nổi. Ý tưởng này nhằm tạo ra một năng lực phòng thủ cho Ukraine, khiến cho cuộc phiêu lưu quân sự của Nga trở nên vô ích và cực kỳ rủi ro.

Vào tháng 3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nhấn mạnh nhu cầu cung cấp cho Ukraine các loại thiết bị quốc phòng để củng cố vị thế của nước này trong chiến tranh.

"Chúng ta phải đặt Ukraine vào vị thế mạnh mẽ để nước này có đủ khả năng tự củng cố và bảo vệ mình. Điều này thực chất đang biến Ukraine thành một con nhím thép mà những kẻ xâm phạm tiềm tàng không thể nuốt trôi", bà von der Leyen nói.

Do đó Berlin muốn xây dựng một cấu trúc an ninh lâu dài cho Ukraine, để nước này có thể trở nên bất khả xâm phạm trước mọi nỗ lực tấn công từ phía Nga trong tương lai.