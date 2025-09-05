Ban Nong Chan thành điểm nóng: Thái Lan duyệt kế hoạch xây tường biên giới, Campuchia phản ứng

Tờ Bangkok Post ngày 3/9 đưa tin, Trung tâm đặc biệt về tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia (AHC) của Thái Lan đã thông qua kế hoạch xây dựng bức tường dài 16 km dọc theo biên giới tranh chấp với Campuchia, nối Ban Nong Chan với Ban Nong Ya Kaew ở tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan.

Trung tâm đặc biệt về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia (AHC) đã thông qua kế hoạch xây dựng bức tường dài 16 km dọc theo biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia. Ảnh: The Nation

Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri - người phát ngôn của AHC - cho biết, Thống đốc tỉnh Sa Kaeo, với tư cách là người đứng đầu AHC của tỉnh, đã thông qua kế hoạch này trong cuộc họp hôm 3/9.

Ông Surasant cho biết tường biên giới sẽ được xây dựng để tăng cường an ninh biên giới và an toàn cho người dân, trong bối cảnh Thái Lan cáo buộc người dân Campuchia xâm phạm khu vực rừng. Ông cho biết tường biên giới sẽ nằm giữa cột mốc biên giới số 50 và 51.

Theo Bangkok Post, Ban Nong Chan đã trở thành điểm nóng trong những tuần gần đây trong các cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Campuchia, khi người dân Campuchia tổ chức các cuộc biểu tình dữ dội sau khi quân đội Thái Lan bao vây ngôi làng bằng dây thép gai.

Phía Thái Lan khẳng định rằng vùng đất này được dành riêng làm trại tị nạn để tiếp nhận những người Campuchia chạy trốn chiến tranh vào những năm 1970. Họ và con cháu đã sinh sống ở khu vực này kể từ đó.

Trong khi đó, tờ Cambodia Daily đưa tin, nhà phân tích chính trị người Campuchia In Sophal đã chia sẻ một tấm bản đồ của Liên Hợp Quốc trên Facebook vào ngày 25/8, khẳng định rằng trại tị nạn Nong Chan nằm trên đất Campuchia, giáp ranh trực tiếp với Thái Lan. Ông cho biết trại này đã nằm dưới sự kiểm soát của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Nhân dân Khmer trong những năm xung đột.

Ông Sophal cho biết thêm rằng vào năm 1979, có khoảng 13.000 người tị nạn Campuchia sống tại Nong Chan. Đến năm 1984, con số này đã tăng lên khoảng 16.000, khiến nơi đây trở thành một trong những trại tị nạn lớn nhất ở biên giới.

Hãng thông tấn Khaosod (Thái Lan) đưa tin, Thống đốc tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan) Parinya Phothisat vào cuối tháng trước đã cấp phép cho dân làng Thái Lan ở Nong Chan sử dụng sáu lô đất tại khu vực tranh chấp này sau khi quân đội Thái Lan rào lại khu đất này. Chính quyền Thái Lan đã yêu cầu công dân của họ phải thông báo trước khi vào khu đất vì lý do an toàn, đồng thời cho biết khu vực này đã được đo đạc, nằm giữa các trạm biên giới 46 và 47.

Trước động thái đó của phía Thái Lan, Thống đốc tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) Um Reatrey đã gửi thư đến Thống đốc tỉnh Sa Kaeo vào ngày 25/8, phản đối việc giao quyền sử dụng đất cho dân làng Thái Lan. Mặc dù vậy, Thống đốc tỉnh Sa Kaeo vẫn cho phép người dân Thái Lan tiếp tục sử dụng đất.

Chính quyền tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) hỗ trợ Đội quan sát lâm thời (IOT) bao gồm các tùy viên quân sự ASEAN thị sát khu vực bị quân đội Thái Lan dựng hàng rào dây thép gai vào ngày 14/8/2025. Ảnh: AKP

Vào ngày 3/9, Chuẩn đô đốc Surasant cho biết AHC có kế hoạch điều tra quyền sử dụng đất trong khu vực và dự kiến sẽ truy tố những công dân Campuchia xâm phạm khu vực rừng về tội vi phạm Đạo luật Lâm nghiệp của Thái Lan.

Theo Bangkok Post, cuộc họp của AHC vào ngày 3/9 cũng thảo luận về chuyến thăm Bộ Tư lệnh Phòng thủ Biên giới các tỉnh Chanthaburi và Trat (Thái Lan) của một nhóm quan sát viên quân sự ASEAN hôm 2/9. Ông Surasant cho biết những thông tin thu thập được dự kiến sẽ được một nhóm được gọi là "Nhóm Quan sát Lâm thời" tiến hành đánh giá công bằng về tình hình thực địa.

Trong khi đó, công tác chuẩn bị cho cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) giữa hai nước từ ngày 7 đến ngày 10/9 tại tỉnh đảo Koh Kong của Campuchia đang được tiến hành. Buổi họp báo sẽ được tổ chức tại tỉnh Trat trên đất liền của Thái Lan.