Đức tái khởi động nhà máy điện than thứ hai

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn thông báo của tập đoàn năng lượng Uniper của Đức cho biết nhà máy điện Heyden ở Petershagen, gần thành phố Hanover ở miền Bắc nước Đức, dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 29/8 đến cuối tháng 4/2023. Với công suất 875 megawatt, Heyden là một trong những nhà máy điện than lớn nhất ở Đức, vận hành từ năm 1987.



Theo quy định mới của Chính phủ Đức, kể từ ngày 14/7, một số nhà máy điện than ở nước này được phép hoạt động trở lại nhằm giúp tiết kiệm khí đốt, tạm thời đối phó với tình trạng thiếu nguồn cung liên quan đến việc Nga cắt giảm lượng xuất khẩu liên quan xung đột tại Ukraine.

Đầu tháng 8 này, nhà máy Mehrum ở Hohenhameln đã trở thành nhà máy điện than đầu tiên được khởi động lại. Theo tờ Handelsblatt của Đức, công ty Steag có trụ sở tại Essen cũng đã thông báo kế hoạch đưa một số nhà máy nhiệt điện than hoạt động trở lại. Nhiều nhà máy khác được đặt trong tình trạng dự phòng cũng khởi động lại trong vài tuần tới. Quyết định này sẽ cho phép các kho dự trữ khí đốt được chứa đủ nhiên liệu để đối phó với nguy cơ thiếu hụt do Nga cắt giảm mạnh nguồn cung.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck trấn an người dân không nên lo sợ thiếu khí đốt trong những tháng lạnh giá sắp tới, nhấn mạnh rằng rằng nếu các hộ gia đình và ngành công nghiệp cắt giảm mức sử dụng 15 - 20% thì có thể dễ dàng vượt qua mùa Đông. Ông khẳng định ngay cả khi Nga cắt hoàn toàn nguồn cung, Đức vẫn sẽ không rơi vào tình trạng không có nguồn cung khí đốt. Na Uy và Hà Lan đang tăng thêm nguồn cung khí đốt. Bên cạnh đó, các cảng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm nay. Về lâu dài, Bộ trưởng Habeck cho biết Đức phải mở rộng đầu tư vào năng lượng tái tạo và loại bỏ dần các nhiên liệu hóa thạch.

Đức có kế hoạch chấm dứt sản xuất điện than chậm nhất vào năm 2038. Tuy nhiên, cuộc xung đột Nga - Ukraine tác động đến nguồn cung khí đốt, gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến nước này tạm thời khởi động lại một số nhà máy điện than nhằm đối phó với nguy cơ thiếu hụt trong mùa Đông.