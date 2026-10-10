Đức phản ứng vì cựu thủ tướng dự sinh nhật Tổng thống Nga Putin

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có phản ứng trước việc cựu Thủ tướng Gerhard Schroeder đến thăm nhà riêng của Tổng thống Nga Vladimir Putin để chúc mừng sinh nhật ông.

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Ông Schroeder (82 tuổi), người giữ chức thủ tướng từ năm 1998 đến 2005, đã vấp phải sự chỉ trích ở cả trong và ngoài nước Đức vì các mối liên hệ với giới kinh doanh Nga và cá nhân ông Putin. Những mối quan hệ này vẫn tiếp diễn bất chấp việc Mátxcơva hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Ông Schroeder đã bị tước bỏ một số đặc quyền dành cho các cựu thủ tướng Đức do mối quan hệ thân thiết của ông với Tổng thống Nga.

"Thủ tướng Friedrich Merz coi việc ông Schroeder tham dự một buổi tiệc mừng như vậy là không phù hợp“, người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết ngày 9/10.

Chuyến thăm cũng vấp phải sự chỉ trích từ chính nội bộ Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ông Schroeder.

Tổng thống Nga Putin bước sang tuổi 74 vào ngày 7/10. Điện Kremlin hôm 8/10 cho biết, Tổng thống Putin đã mời "người bạn cũ" Schroeder cùng đón sinh nhật sau khi biết tin cựu lãnh đạo Đức đang ở Mátxcơva. Những bức ảnh do Văn phòng Tổng thống Nga công bố cho thấy, ông Putin và ông Schroeder tươi cười bắt tay.

Trong 20 năm qua, ông Schroeder đã được bổ nhiệm vào nhiều vị trí cấp cao tại các công ty của Nga.

Ngay sau khi rời nhiệm sở, ông trở thành chủ tịch ủy ban cổ đông của Nord Stream - dự án đường ống dẫn khí đốt qua Biển Baltic do Gazprom dẫn đầu mà ông từng tích cực ủng hộ khi còn đương chức. Sau đó ông giữ các vị trí cấp cao tại công ty dầu khí Rosneft của Nga.

Trước đó trong năm nay, Tổng thống Putin từng tuyên bố ông Schroeder sẽ là người mà ông muốn đối thoại về những thỏa thuận an ninh mới tại châu Âu. Nhưng ý tưởng này đã bị Liên minh châu Âu và chính phủ của ông Merz bác bỏ ngay lập tức.

Tuần trước, ông Schroeder đã trở thành thành viên ban giám sát của công ty bán lẻ Nga Hyperglobus - một công ty tách ra từ tập đoàn Globus Holding của Đức và hiện vận hành hơn 20 siêu thị tại Nga.



