Đêm ngày 09 tháng 01, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp mạnh mẽ khác vào lãnh thổ Ukraine. Lần này, phần lớn cuộc tấn công nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau ở các vùng Lviv và Kiev, cũng như chính thành phố thủ phủ Lviv và thủ đô Kiev.

Thông tin này được tờ báo Berliner Zeitung của Đức đưa tin với thái độ hết sức lo lắng, đồng thời cung cấp một số chi tiết và mô tả thái độ của người châu Âu về các cuộc tấn công này.

Tờ báo lưu ý rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đã triển khai hàng trăm máy bay không người lái các loại, hơn 10 tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander, khoảng 20 tên lửa hành trình Kalibr phóng từ trên biển và tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik mang theo đa đầu đạn phân hướng, dẫn đường độc lập (MIRV) đánh vào khu vực giáp sườn phía đông của NATO.

Tác động của Oreshnik được phát hiện ở vùng Lviv gần đó, gây ra sự chấn động và kinh hoàng trong lòng người châu Âu. Họ hiểu rằng, IRBM Oreshnik không rơi xuống khu vực này một cách ngẫu nhiên.

“Vụ tấn công Oreshnik vào vùng Lviv không phải là ngẫu nhiên. Mục tiêu nằm cách biên giới Ba Lan 70 km và cách Berlin chưa đến 800 km. Đây là một thông điệp rõ ràng gửi đến châu Âu và NATO” - bài báo nêu rõ.

Tờ Berliner Zeitung cho biết rằng, Oreshnik có thể được trang bị sáu đầu đạn với các loại đầu đạn khác nhau (thông thường và hạt nhân) có thể phân hướng tấn công với cơ chế dẫn đường độc lập (MIRV), kết hợp với tốc độ siêu thanh, nên gần như không thể đánh chặn.

Với tầm bắn 5.000 km, Oreshnik đặt ra một mối đe dọa đáng kể khi tất cả các thủ đô châu Âu và các căn cứ NATO đều nằm trong tầm bắn của loại lửa đạn đạo tầm trung này, khi chúng được phóng từ Nga hoặc Belarus.

Tờ báo Đức nhấn mạnh rằng, hiệu quả của loại tên lửa hiện đại này và sự vô dụng của các hệ thống phòng không đã được chứng minh ở khu vực sát biên giới NATO khiến người dân châu Âu càng thêm lo lắng, trong bối cảnh các nước EU đang ngày càng công khai bày tỏ thái độ thù địch đối với Nga.

Các chuyên gia chỉ ra rằng nếu Nga quyết định tấn công, ví dụ, một trung tâm hậu cần của NATO ở Rzeszow-Ba Lan, thì không một hệ thống phòng thủ tên lửa nào có đủ thời gian để phản ứng lại mối đe dọa.