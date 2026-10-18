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Đức lần đầu bắn thử IRIS-T sau khi thực chiến tại Ukraine

Tiến Thành
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Dù đã chuyển cho Ukraine IRIS-T SLM từ năm 2022, nhưng Đức vừa mới lần đầu bắn thử các hệ thống IRIS-T SLM.

- Ảnh 1.

Hệ thống phòng không IRIS-T SLM.

Theo Defense Express, Không quân Đức (Luftwaffe) đã tiến hành các cuộc thử nghiệm chứng nhận hệ thống phòng không IRIS-T SLM do Nhóm Phòng không số 61 vận hành tại trường bắn NAMFI của NATO trên đảo Crete.

Trong quá trình bắn thử, tất cả các thành phần của hệ thống IRIS-T SLM đã được thử nghiệm cùng nhau, bao gồm radar TRML-4D, sở chỉ huy và bệ phóng, từ đó một tên lửa thử nghiệm đã được bắn đi.

Đây là lần đầu tiên Không quân Đức (Luftwaffe) tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật với hệ thống phòng không IRIS-T SLM.

Trong khi đó, các hệ thống phòng không của Đức này đã được đưa vào phục vụ trong quân đội Ukraine từ năm 2022, nơi chúng đã chứng minh hiệu quả của mình trong việc chống lại các mối đe dọa trên không từ Nga.

Trong 4 năm qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được tổng cộng 11 hệ thống phòng không IRIS-T SLM và IRIS-T SLS. Cuộc thử nghiệm này cũng đánh dấu lần đầu tiên Bundeswehr phóng tên lửa từ một hệ thống phòng không mặt đất IRIS-T SLM hoạt động đầy đủ.

Vào tháng 10/2025, Hải quân Đức đã tiến hành các cuộc thử nghiệm đầu tiên liên quan đến hệ thống phóng tên lửa đất đối không IRIS-T được lắp đặt trên tàu khu trục lớp F125 mang tên Baden-Wurttemberg.

Sau các cuộc thử nghiệm này, Đức dự định trang bị cho một trong những tàu khu trục của mình một nguyên mẫu hoạt động đầy đủ của hệ thống phóng tên lửa không người lái IRIS-T phiên bản hải quân để tăng cường khả năng phòng thủ của tàu trước tên lửa và máy bay không người lái.

Các cuộc thử nghiệm IRIS-T SLM đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc trang bị cho quân đội Đức các hệ thống phòng không này và mở rộng khả năng phòng không của Đức, một lĩnh vực mà Đức có những kế hoạch đầy tham vọng.

Đức đã phân bổ 10 tỷ euro cho việc mua sắm các hệ thống IRIS-T SLM, IRIS-T SLS và Skyranger và đây chắc chắn không phải là giới hạn tối đa. Nhìn chung, quân đội Đức hiện đang lên kế hoạch đặt hàng tới 75 hệ thống như vậy.

Tags

IRIS-T

Ukraine

Không quân Đức

NATO

hệ thống phòng không

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