Nghi phạm được cho là đã dùng thuốc ngủ pha cồn để gây mê các nạn nhân quen qua mạng trước khi thực hiện hành vi đồi bại.

Một người đàn ông tại Berlin (Đức) vừa bị truy tố với gần hai mươi cáo buộc hiếp dâm phụ nữ trong trạng thái bất tỉnh và quay video lại các vụ tấn công. Dựa trên các bằng chứng video thu thập được, cơ quan điều tra nhận định số lượng nạn nhân thực tế của nghi phạm này có thể lên tới 60 người.

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ án chấn động liên quan đến hành vi hiếp dâm hàng loạt nạn nhân không có khả năng tự vệ và bị ghi hình lại tại Đức. Các công tố viên Berlin cho biết họ đã tống đạt bản cáo trạng đối với công dân Đức 68 tuổi này với 22 cáo buộc xâm hại tình dục đối với 14 phụ nữ. Nghi phạm, vốn là một thợ điện, đã bị cảnh sát giam giữ từ tháng Ba.

Văn phòng công tố viên Berlin tuyên bố rằng vì nghi phạm (hiện chưa được công bố danh tính) được cho là đã tự quay phim lại toàn bộ các vụ cưỡng hiếp, nên "tất cả các tội danh đều bị cáo buộc có liên đới đến hành vi xâm phạm quyền đối với hình ảnh cá nhân".

Cơ quan công tố cho biết thêm, tiến trình điều tra mở rộng đã "lộ diện các hành vi phạm tội có dấu hiệu nhằm vào tổng cộng 58 phụ nữ", trong đó có 10 nạn nhân hiện vẫn chưa thể xác định được danh tính.

"Bị cáo bị cáo buộc đã dùng nhiều loại thuốc ngủ khác nhau pha lẫn với rượu để gây mê các nạn nhân, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm", phía công tố cho biết. Nghi phạm trước đó đã dụ dỗ các nạn nhân thông qua các nền tảng hẹn hò trực tuyến.

Những nạn nhân được cho là bị tấn công khi làm việc với điều tra viên đều cho biết họ hoàn toàn không có ký ức gì về sự việc và "chỉ biết mình bị xâm hại sau khi các đoạn video ghi lại vụ việc được phát hiện".

Phía công tố viên cho biết nghi phạm hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi nào trước các cáo buộc hướng vào mình.

Vụ án bước đầu ánh sáng nhờ nguồn tin mật từ cảnh sát bang Lower Saxony. Đầu năm 2025, cơ quan này từng điều tra các cáo buộc tương tự đối với một người đàn ông hiện đã qua đời. Người này được tin là có liên lạc với nghi phạm tại Berlin qua các phòng chat trực tuyến.

Manh mối này đã dẫn đến cuộc khám xét căn hộ của nghi phạm tại quận Friedrichsfelde, ngoại ô thủ đô nước Đức, nơi cảnh sát phát hiện một kho tàng trữ tệp tin kỹ thuật số khổng lồ. Vào năm 2026, một điều tra viên đã tìm thấy nhiều video quay cảnh xâm hại tình dục mà nghi phạm được xác định chính là kẻ thủ ác.

Cảnh sát đã tiến hành đột kích nhà riêng của đối tượng một lần nữa vào tháng Ba năm nay và bắt giữ y. Vụ việc này tiếp tục gợi lại những vụ án tương tự xảy ra trong năm nay tại Berlin và Munich, liên quan đến vấn đề xâm hại tình dục hàng loạt các nạn nhân bị chuốc thuốc và quay phim lại.

Truyền thông Đức đã có những so sánh vụ việc này với vụ án của bà Gisèle Pelicot tại Pháp. Trong vụ án gây rúng động dư luận toàn cầu đó, người chồng cũ của bà đã bị kết án vì hành vi chuốc thuốc mê, lạm dụng vợ mình và "dâng" bà trong trạng thái bất tỉnh cho hàng chục người lạ mặt cưỡng hiếp suốt gần một thập kỷ.

"Trường hợp của Pelicot không phải là cá biệt," Thẩm phán Markus Koppenleitner tại Munich phát biểu vào tháng Tư vừa qua khi tuyên án 11 năm tù đối với một du học sinh người Trung Quốc vì hành vi nhiều lần dùng thuốc gây mê, cưỡng hiếp và quay phim bạn gái.

Tội phạm bị kết án trong vụ việc trên được xác định là thành viên của một đường dây lạm dụng tình dục trên nhóm Telegram có tên "Trường dạy lái xe Đức" (German Driving School), chuyên nhắm vào phụ nữ gốc Hoa sinh sống tại châu Âu. Thẩm phán Koppenleitner nhấn mạnh: "Đây không phải là hiện tượng chỉ xảy ra ở Trung Quốc hay Pháp, mà nó đang diễn ra ngay tại Đức và rộng hơn là trên toàn thế giới".

Các điều tra viên tại Anh vào đầu tháng này cũng cho biết họ vừa triệt phá một "mạng lưới quốc tế thực sự" chuyên tổ chức các vụ tấn công tình dục bằng thuốc gây mê, trong đó các nạn nhân bị đánh thuốc mê trước khi bị cưỡng hiếp và xâm hại tình dục.

Nguồn: The Guardian