Berlin đã đạt thỏa thuận với Mỹ về việc mua tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, mở đường cho việc triển khai loại vũ khí này trên lãnh thổ Đức.

(Ảnh: AP)

Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào ngày 9/7 cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc mua tên lửa Tomahawk. Theo Thủ tướng Merz, thỏa thuận đạt được bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Thỏa thuận sẽ giúp Đức tăng cường năng lực phòng thủ và thu hẹp khoảng trống về khả năng răn đe tầm xa.

Kế hoạch mua tên lửa Tomahawk của Mỹ từng có nguy cơ bị hủy khi Washington phải ưu tiên nguồn dự trữ vũ khí cho các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran. Tuy nhiên, Đức vẫn quyết tâm thúc đẩy thương vụ nhằm củng cố năng lực quốc phòng, tăng cường khả năng răn đe trong bối cảnh môi trường an ninh tại châu Âu ngày càng phức tạp và các nước ở khu vực này đang tìm cách phát triển hệ thống vũ khí tầm xa của riêng mình.

Thủ tướng Friedrich Merz cho biết quyết định phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức dự kiến sẽ được hoàn tất trong tháng 8 năm nay. Phát biểu sau Hội nghị thượng đỉnh NATO, người đứng đầu chính phủ Đức không tiết lộ số lượng tên lửa mà Đức sẽ mua, nhưng khẳng định đây là bước đi then chốt trong chiến lược xây dựng năng lực tấn công tầm xa mà nước này còn thiếu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (Ảnh: AP)

Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh bên cạnh việc mua sắm khí tài của Mỹ, Đức vẫn tiếp tục đầu tư phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa do châu Âu tự nghiên cứu và sản xuất. Mục đích là nhằm tăng cường tính tự chủ của ngành công nghiệp quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài.

Việc Mỹ phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức phản ánh xu hướng các đồng minh châu Âu đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ tập thể của NATO trước các thách thức an ninh mới. Ngoài ra, động thái này cũng cho thấy Berlin đang theo đuổi chiến lược kết hợp giữa việc nhanh chóng bổ sung năng lực quân sự thông qua mua sắm từ Mỹ và từng bước phát triển các hệ thống vũ khí nội địa nhằm nâng cao khả năng tự chủ quốc phòng trong dài hạn.

Tên lửa Tomahawk do Mỹ phát triển có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.600 km. Loại tên lửa này hiện chủ yếu được phóng từ tàu chiến và tàu ngầm, riêng hệ thống Typhon cho phép triển khai Tomahawk từ bệ phóng mặt đất.