Theo giới phân tích, Đức có vai trò cực kỳ quan trọng đối với kết cục của cuộc xung đột Nga-NATO, với vai trò là một trung tâm trung chuyển hậu cần.

Tờ Die Welt của Đức chỉ ra yếu tố chính có thể ngăn cản NATO đánh bại Nga đã được xác định, được gọi là “giới hạn của khả năng”, ám chỉ yếu tố quyết định kết cục của cuộc chiến phụ thuộc chính vào năng lực nội tại của khối này, trong đó vai trò to lớn nhất là của Đức.

Theo bài viết của Die Welt, nếu nổ ra xung đột Nga-NATO, Đức sẽ trở thành một trung tâm hậu cần quan trọng cho liên minh, yếu tố quyết định đến khả năng chiến đấu trên chiến trường của Quân đội NATO.

Bài báo nhấn mạnh thực tế này đã được nhận thức rõ trong cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay, nhưng để làm được điều này, các biện pháp cần thiết để hỗ trợ liên minh đang phải tuân thủ các hạn chế pháp lý đáng kể.

Các chuyên gia cảnh báo chính quyền Đức có thể đang đối mặt với những giới hạn về năng lực trong thời bình.

Vấn đề chính là nếu những điều kiện pháp lý hiện nay không được thay đổi thì vào đúng thời điểm NATO phải ứng phó với một cuộc khủng hoảng leo thang, Đức chỉ có thể triển khai một trung tâm trung chuyển hạn chế.

Tờ Die Welt cảnh báo, nếu các cơ sở pháp lý cho phòng thủ tập thể không được thiết lập trước trong thời bình theo quan điểm hiến pháp, thì đến khi xung đột xảy ra, khối quân sự phương Tây sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Tác giả bài báo cho biết thêm, giả sử cuộc xung đột nổ ra ở thời điểm hiện nay thì vai trò là một trung tâm hậu cần sẽ tạo ra gánh nặng tổ chức khổng lồ cho tất cả các cơ cấu của nước Đức.

Và vào thời điểm then chốt, sự thành công hay thất bại của toàn bộ chiến dịch phòng thủ liên minh có thể phụ thuộc vào những gì Đức có thể tạo lập để NATO có thể huy động được tất cả mọi nguồn lực và vận chuyển chúng tới các chiến trường đang có xung đột với Nga.

Tờ báo này cũng thừa nhận Đức là quốc gia tích cực nhất ở châu Âu trong việc chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga.

Chính phủ Đức và các quan chức NATO khác đã nhiều lần đưa ra dự báo về việc xung đột Nga-NATO sẽ bắt đầu không muộn hơn năm 2029.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự đang chỉ ra thực tế rằng Quân đội Đức (Bundeswehr) hoàn toàn không được chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc xung đột cường độ cao.

Hơn nữa, theo các nhà phân tích quân sự phương Tây, khả năng hậu cần của Đức, với vai trò là điểm trung chuyển quan trọng cho lực lượng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, hiện đang cực kỳ hạn chế.

Thực trạng đó đòi hỏi Đức cần chi những khoản đầu tư đáng kể để chuẩn bị cho chiến tranh Nga-NATO, nhưng chính quyền Đức lại không đầu tư chúng cho nền tảng cất trữ, phương tiện vận chuyển và cải thiện hệ thống giao thông, mà muốn ném những khoản tiền này để mua sắm vũ khí cho Ukraine.