Đức chi 3 tỷ Euro trợ cấp xe điện, hướng đến người thu nhập thấp

Đức đang khôi phục lại khoản trợ cấp liên bang cho xe điện chạy điện (BEV). Xe BEV là xe sử dụng hoàn toàn động cơ điện để vận hành mà không sử dụng động cơ đốt trong như các loại ô tô truyền thống.

Hạ tầng sạc xe điện tại Đức ngày càng mở rộng, phản ánh sự chuẩn bị cho làn sóng BEV giá rẻ từ gói trợ cấp 3 tỷ Euro của chính phủ. (Nguồn: Mgronline)

Chương trình mới này nối tiếp chương trình trước đó - vốn bị hủy bỏ đột ngột vào năm 2023, nhưng có một điểm khác biệt quan trọng: Ngân sách 3 tỷ Euro được phân bổ cho giai đoạn 2026 - 2029 sẽ tập trung hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các hãng xe sẽ không bị ảnh hưởng.

Việc chương trình trợ cấp BEV vào cuối năm 2023 bị dừng đột ngột được cho là nguyên nhân chính khiến doanh số xe điện tại Đức - thị trường ô tô lớn nhất châu Âu - sụt giảm mạnh.

Doanh số BEV tại Đức vẫn dẫn đầu châu Âu nhưng đã sụt giảm đáng kể trong năm 2024. (Nguồn: CAM, ACEA)

Chương trình mới đặt mục tiêu tạo ra một “cú sốc ngược” để hồi phục thị trường BEV, thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô Đức tiêu thụ sản phẩm trong nước. Đồng thời, chương trình cũng hỗ trợ người tiêu dùng có thu nhập thấp tiếp cận xe điện thông qua trợ cấp.

Theo các báo cáo sơ bộ, mức ưu đãi có thể lên tới 4.000 Euro cho xe BEV mới có giá dưới 45.000 Euro. Đáng chú ý, xe điện đã qua sử dụng cũng sẽ được đưa vào điện hỗ trợ.

Mức thu nhập tối đa để đủ điều kiện nhận trợ cấp được ước tính trong khoảng 40.000 - 45.000 Euro/năm. Các chi tiết cụ thể bao gồm danh sách xe đủ điều kiện sẽ được công bố sau khi nghị định thực thi được ban hành.

Chương trình trợ cấp liên bang trước đây, Umweltbonus, được triển khai từ năm 2016, tiêu tốn khoảng 10 tỷ Euro trước khi bị bãi bỏ vào năm 2023.

Chương trình mới này được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều tác động tích cực. Việc tập trung vào nhóm thu nhập trung bình và thấp, cùng với việc hỗ trợ cho xe điện đã qua sử dụng, sẽ giúp tăng doanh thu các mẫu xe giá rẻ.

Gói trợ cấp này cũng là động thái hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô Đức (và châu Âu nói chung), nhằm củng cố doanh số nội địa trước áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc và tác động của bất ổn thương mại.

Nếu gói trợ cấp được thực thi hiệu quả sẽ kéo theo nhu cầu mở rộng và tối ưu hóa hạ tầng sạc, đặc biệt tại văn phòng và nơi làm việc. Dự kiến, các nhà sản xuất cũng sẽ tung ra nhiều mẫu xe giá rẻ hơn, mang đến cho các đội xe doanh nghiệp thêm lựa chọn phù hợp với ngân sách và nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Chính phủ Đức vẫn chưa công bố đầy đủ các điều khoản và điều kiện cụ thể của chương trình trợ cấp. Vì vậy, phần lớn người mua và các đội xe sẽ tạm thời trì hoãn quyết định cho đến khi các quy định thực thi được ban hành rõ ràng.

(Nguồn: Fleeteurope)