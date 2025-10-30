NVIDIA lập cú đúp kỷ lục 2025: 5.000 tỷ USD vốn hóa khiến cả Phố Wall sững sờ, còn 1 kỷ lục kinh ngạc nữa

Những cột mốc phi thường của "Đế chế 5.000 tỷ USD" đầu tiên trên thế giới

Sáng 29/10/2025, ngay sau khi thị trường Mỹ vừa mở cửa phiên giao dịch sáng sớm, cổ phiếu NVIDIA đã vọt lên 207,86 USD/cổ phiếu.

Với 24,3 tỷ cổ phiếu lưu hành, vốn hóa thị trường của NVIDIA chính thức chạm mốc 5,05 nghìn tỷ USD – con số khiến cả Phố Wall sững sờ. Tạp chí Phố Wall (WSJ) dành 6 bài viết dành cho NVIDIA ngay sau thời khắc lịch sử công ty lập được.

Theo WSJ, doanh số GPU Blackwell bùng nổ của NVIDIA là chìa khóa cho mức vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD của công ty.

Cột mốc phi thường này phản ánh sự phát triển đáng chú ý của công ty, từ một nhà phát triển bộ xử lý trò chơi điện tử chuyên biệt trở thành "gã khổng lồ công nghệ" không thể thiếu trong sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), CNBC bình luận ngày 29/10.

Hình ảnh CEO NVIDIA Jensen Huang phát biểu trong một sự kiện năm 2024. Ảnh gốc: Reuters

Chỉ ba tháng trước, nhà sản xuất chip ở Thung lũng Silicon mới cán mốc 4.000 tỷ USD. Giờ đây, NVIDIA trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử thế giới đạt vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, giá trị của NVIDIA hiện lớn hơn GDP của Ấn Độ, Nhật Bản và Vương quốc Anh.

Đó là kỷ lục thứ nhất, ở quy mô toàn cầu.

Chưa hết. Trong "Báo cáo Phát triển Bền vững năm tài chính 2025" mới được NVIDIA công bố cho thấy, "Đế chế 5.000 tỷ USD" của CEO Jensen Huang lập cột mốc mới: NVIDIA đạt mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo - mục tiêu mà công ty đặt ra năm 2023.

Đó là kỷ lục thứ hai, ở quy mô toàn công ty.

"Điện là máu nuôi trí tuệ số. Chúng ta cần nhiều điện hơn nữa. Con người đang sống trong một thời kỳ lịch sử: Kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo (AI) đã đến, mở ra một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Trong suốt hành trình này, NVIDIA luôn tập trung vào các nỗ lực phát triển bền vững. Năm 2025, NVIDIA đã đạt được một cột mốc quan trọng: 100% lượng điện tiêu thụ toàn cầu của NVIDIA được cung cấp hoặc bù đắp bằng năng lượng tái tạo. Chúng tôi đang nỗ lực giảm phát thải ở mọi nơi có thể..." - Trích một phần thông điệp của CEO Jensen Huang trong "Báo cáo Phát triển Bền vững năm tài chính 2025".

GPU Blackwell của NVIDIA là con chip tiên tiến nhất của công ty và đánh dấu sản phẩm bán dẫn đầu tiên do Mỹ sản xuất - điều mà Huang cũng coi là chiến thắng cho chương trình nghị sự AI của Trump. Ảnh: PCGames



NVIDIA cho biết, tổng mức tiêu thụ năng lượng của công ty trong năm tài chính 2025 đạt 821.200 MWh, tăng hơn 200.000 MWh so với năm 2024. Công ty đã mua 779.316 MWh năng lượng tái tạo trong thời gian đó và tạo ra 818 MWh từ năng lượng mặt trời tại chỗ.

Nhà thiết kế GPU cũng lưu ý rằng họ đã tái chế 335 tấn rác thải điện tử trong năm tài chính 2025, tăng so với chỉ 58 tấn của năm 2024.

NVIDIA cũng đang tiếp cận các hệ thống làm mát bằng chất lỏng vòng kín trên khắp các trung tâm dữ liệu của mình để "giảm lượng nước sử dụng và cải thiện hiệu quả làm mát".

Lượng nước khai thác trong năm tài chính 2025 tăng lên 409.814 m3, so với mức 382.636 m3 của năm 2024. Lượng nước tiêu thụ cũng tăng lên 141.772 m3, so với mức 134.219 m3 trước đó.

Một báo cáo riêng biệt lưu ý rằng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên (NG) và dầu nhiên liệu chưng cất (bao gồm cả dầu nhiên liệu chưng cất tái tạo) đã được NVIDIA sử dụng tại các cơ sở thuê và sở hữu (không bao gồm các cơ sở trung tâm dữ liệu của bên thứ ba). NVIDIA cho biết họ sử dụng các hệ thống phát điện tái tạo tại chỗ để hỗ trợ hoạt động tại Mỹ và Ấn Độ.