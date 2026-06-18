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Đức âm thầm tài trợ mua hệ thống phòng không NOMADS cực mạnh cho Ukraine?

Sao Đỏ
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 Chính phủ Đức có thể đã tài trợ cho việc mua hệ thống phòng không NOMADS của Na Uy cho Ukraine.

Đức tài trợ hệ thống phòng không NOMADS cho Ukraine: Công nghệ hiện đại năm 2026 - Ảnh 1.

Thông tin này được dự án Viện trợ Đức cho Ukraine (GAU) đưa ra, dẫn lời nhà bình luận quân sự Jeff2146.

Theo dự án, Ukraine đã nhận được 8 hệ thống phòng không tầm ngắn NOMADS của Na Uy. Thông tin này phù hợp với các báo cáo hồi tháng 1 năm nay, khi có thông tin cho biết công ty Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) của Đức đã chuyển giao ít nhất 8 xe bọc thép hỗ trợ chiến đấu (ACSV) bánh xích cho Ukraine.

Khung gầm ACSV được sử dụng làm nền tảng cho tổ hợp NOMADS. Nó cũng được sử dụng cho các tổ hợp phòng không khác, đặc biệt là Skyranger 30. Hiện chưa rõ liệu NOMADS đã được đưa vào biên chế chiến đấu hay chưa.

Hiện chi tiết hợp đồng và điều khoản giao hàng chưa được công bố. Dự án GAU không thể liên lạc được với Tập đoàn Kongsberg để lấy ý kiến và Bộ Quốc phòng Đức không cung cấp thông tin liên quan.

Đức tài trợ hệ thống phòng không NOMADS cho Ukraine: Công nghệ hiện đại năm 2026 - Ảnh 2.

Hệ thống tên lửa phòng không NOMADS.

Ý định của Đức mua các tổ hợp NOMADS cho Ukraine được công bố vào cuối tháng 7/2024. Tháng 6 cùng năm, công ty Kongsberg của Na Uy thông báo bắt đầu sản xuất hàng loạt các hệ thống này.

NOMADS tích hợp trạm radar băng tần X thuộc dòng XENTA-M do công ty Weibel Scientific của Đan Mạch sản xuất. Ở phiên bản M5, tầm phát hiện mục tiêu trên không của nó có thể đạt tới 75km.

Nhà sản xuất cung cấp khả năng tích hợp các radar Saab Giraffe 1X, Spexer 2000M 3D MkIII và Oerlikon AMMR 2.0.

Theo nhà phát triển, hệ thống này rất hiệu quả trong việc tiêu diệt mục tiêu trên không kích thước nhỏ, bao gồm UAV và tên lửa hành trình. Hệ thống này dựa trên tên lửa IRIS-T, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 12km và độ cao tối đa 8km.

Konsberg đã tính đến khả năng tích hợp tên lửa AIM-9x Block 2 theo yêu cầu của khách hàng. Bệ phóng được thiết kế cho 4 đạn đánh chặn. Để tự vệ, có thể lắp đặt module chiến đấu Protector RS4 RWS điều khiển từ xa với súng máy M2.

Module phòng không NOMADS có thể được lắp đặt tùy chọn trên bất kỳ khung gầm nào khác có kích thước và khả năng tải trọng tương đương. Tính đến thời điểm hiện tại, có hai nhà khai thác được công khai danh tính - Na Uy và Hà Lan.

Theo Militarnyi
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Tags

Ukraine

quân sự

hệ thống phòng không NOMADS

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