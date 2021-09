Đứa trẻ tuột tay rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất, ai nấy bàng hoàng khi biết tin

Theo trang 163, mạng xã hội vào hôm 28/8 vừa qua bất ngờ lan truyền một đoạn video quay cảnh đứa trẻ rơi từ tầng 22 xuống tử vong. Được biết, vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở khu chung cư Dương Tế, quận Việt Tú, Quảng Châu, Quảng Đông (Trung Quốc).

Hôm đó, một vài cư dân sinh sống tại đây bỗng thấy cảnh sát xuất hiện, lại phát hiện một khoảng cây xanh bị dập nát. Đến khi nhìn thấy một số người ôm thi thể đứa trẻ vào lòng khóc thảm thương, họ mới biết khu chung cư vừa xảy ra vụ em bé ngã từ trên cao xuống.

Đứa trẻ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng em đã tử vong từ trước đó. Một cư dân sống ở tòa chung cư đối diện đã vô tình chứng kiến và quay lại cảnh tượng đầy kinh hãi. Đoạn video cho thấy đứa trẻ trèo ra phía ngoài ban công, sau đó bám tay vào lan can, cả người đu lơ lửng trên cao rồi tuột tay rơi thẳng xuống dưới.

Đứa trẻ bám vào lan can tầng 22, cả người đu lơ lửng trên cao.

Qua quá trình điều tra sơ bộ, cảnh sát không phát hiện điều bất thường. Phía gia đình nạn nhân cũng không phản đối kết quả khám nghiệm tử thi. Sự việc sau đó được kết luận là một vụ tai nạn. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của đứa trẻ là do ngã từ trên cao xuống gây chấn thương toàn bộ cơ thể. Do vậy, cảnh sát không khởi tố hình sự đối với những người liên quan.

Có nguồn tin cho biết, đứa trẻ không may gặp nạn là một bé trai 5 tuổi, sống ở tầng 22 của chung cư. Vào thời điểm vụ việc đau lòng xảy ra, đứa trẻ đang ở nhà với bố. Tuy nhiên, người bố mải làm việc nhà, không để mắt đến con trai, không ngờ lại xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Sau vụ việc nói trên, thang máy của chung cư đã dán bảng thông báo nhắc nhở các cư dân, nhất là những gia đình có con nhỏ nhanh chóng lắp đặt lưới an toàn, bịt các kẽ hở ở lan can và cửa sổ để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Khu vực nơi đứa trẻ rơi xuống.

Trước đó, vào ngày 25/8, một vụ việc tương tự đã xảy ra ở khu chung cư tại Giao Chỉ, Hà Nam (Trung Quốc). Một bé gái 4 tuổi được phát hiện đứng chênh vênh bên ngoài cửa sổ phòng tắm ở tầng 23.

Mép ngang của bức tường bên ngoài chung cư nơi cô bé đứng chỉ rộng hơn nửa bàn chân. Bé gái hoảng sợ bám chặt hai tay vào mép cửa sổ, không ngừng gọi mẹ. Đội cứu hộ và cảnh sát nhận được tin báo đã ngay lập tức đến hiện trường.

Vì nhà khóa cửa, bên trong không có người trả lời, đội cứu hộ buộc phải phá khóa. Đúng lúc đó, mẹ bé gái cũng về đến nơi. Khi cánh cửa vừa bật mở, một nhân viên cứu hộ vội vàng chạy vào, nhấc bổng bé gái vào bên trong.

Người mẹ biết chuyện không khỏi hoảng sợ, ôm chặt con gái òa khóc. Chị cho biết định ra ngoài một lát rồi về, nghĩ con gái ở nhà một mình cũng không sao. Không ngờ, bé gái muốn ra ngoài chơi nhưng cửa bị khóa nên đã tìm cách trèo qua cửa sổ phòng tắm.

Được biết, cô bé đã đứng cheo leo trên mép tường tầng 23 suốt 10 phút. Rất may, bé gái kiên trì bám chặt vào mép cửa sổ, đợi được đội cứu hộ đến giải cứu.

Hai câu chuyện trên là bài học cảnh tỉnh nhiều phụ huynh. Trẻ con, nhất là các bé còn nhỏ rất hiếu động và chưa ý thức hết được những nguy hiểm xung quanh. Do vậy, bố mẹ cần trông chừng con cẩn thận, chỉ cần một phút lơ là, tai nạn thương tâm đã có thể xảy ra.