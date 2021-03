Đưa ra 15 tuyên bố đanh thép trong phỏng vấn "bom tấn", vợ chồng Meghan Markle bị bóc mẽ mâu thuẫn khi đối chiếu với thực tế đến muối mặt

Vào ngày 7/3, vợ chồng Meghan Markle đã gây chấn động truyền thông và làm rung chuyển Hoàng gia Anh khi đã tiết lộ một loạt như chi tiết gây sốc trong cuộc phỏng vấn kéo dài 2 tiếng được phát sóng trên đài CBS Mỹ. Vợ chồng Công tước xứ Sussex đã không ngần ngại lên án gia đình hoàng gia đối xử bất công với họ.

Một lần nữa cặp đôi muốn nói cho cả thế giới này biết rằng họ là "nạn nhân" và buộc phải tìm con đường giải thoát cho mình. Tuy nhiên, Meghan Markle chẳng ngờ rằng cô đã bị hàng loạt người xem truyền hình "vạch trần" những lời nói giả dối vì mâu thuẫn với những thông tin trong quá khứ.

Trang Daily Mail đã tổng hợp để chỉ ra 15 chi tiết cho thấy Meghan Markle đã không nói đúng sự thật:

1. Meghan chưa bao giờ nghiên cứu về Hoàng gia trước khi hẹn hò Harry

Meghan nói: "Tôi không thực hiện bất kỳ sự nghiên cứu nào để tìm hiểu nó là gì. Tôi chưa bao giờ Google về chồng mình trên mạng".

Fact check: Điều này không chắc lắm đâu!

Harry và Meghan hé lộ nhiều câu chuyện gây sốc về hoàng gia Anh trên truyền hình Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn, Meghan Markle khẳng định rằng cô hoàn toàn "ngây thơ" khi bước vào gia đình hoàng gia, thậm chí cô còn chưa bao giờ tìm hiểu và chồng và hoàng gia trước khi bước vào mối quan hệ yêu đương.

Tuy nhiên, theo cuốn sách Finding Freedom, cuốn tiểu sử đã với sự tư vấn của Meghan thông qua người thứ 3 thì cả Meghan và Harry đều đã tìm hiểu kỹ về nhau trên Google trước khi tham gia buổi hẹn hò đầu tiên tại Dean Street Townhouse năm 2016.

Meghan nói rằng cô không hề tìm hiểu về "chế độ quân chủ", "không hiểu gì về công việc cô sẽ làm", và "lớn lên mà không biết gì nhiều về Hoàng gia". Tuy nhiên, bạn bè của Nữ công tước đã vẽ một bức tranh khác. Theo Ninaki Priddy, người từng là phù dâu trong đám cưới đầu tiên của cô với chồng cũ Trevor Engelson, cho biết Meghan đã "bị mê hoặc bởi các thành viên hoàng gia trẻ tuổi". "Cô ấy muốn trở thành Công nương Diana 2.0", người này nói.

Priddy nói thêm: "Cô ấy có một trong những cuốn sách về Diana (Diana: Her True Story in Her Own Words - PV). Ngay cả khi sống cùng Trevor, Meghan đã nói với tôi rằng muốn đến sống ở London ít nhất một tháng. Tôi còn biết cô ấy rất thích phim Nhật ký công chúa nữa".

2. Harry và Meghan đã bí mật kết hôn 3 ngày trước đám cưới bởi Tổng giám mục Canterbury

Meghan nói: "Bạn biết đấy, 3 ngày trước đám cưới, chúng tôi đã làm lễ kết hôn. Không ai biết về điều đó. Chúng tôi đã gọi cho Tổng Giám mục và nói: 'Hãy nhìn xem, cảnh tượng này là dành cho thế giới, nhưng chúng tôi muốn một sự kiện gắn kết riêng giữa hai người'".

Fact check: Không có khả năng!

Việc Meghan Markle nói rằng họ đã tổ chức một lễ cưới riêng tư khác là mâu thuẫn với quy định hiện tại.

Các cuộc hôn nhân của Giáo hội Anh yêu cầu ít nhất hai nhân chứng và công chúng cũng có quyền đến tòa nhà khi hôn lễ diễn ra. Vào thời điểm trước khi tổ chức đám cưới, cặp đôi đang sống trong khuôn viên của Cung điện Kensington, đây cũng là nơi không bị giới hạn đối với công chúng. Một cặp vợ chồng đã kết hôn hợp pháp không thể thực hiện việc kết hôn lại một lần nữa, trừ khi có một số nghi ngờ về tính hợp lệ của lần kết hôn trước đó.

Mục sư David Green, Đại diện của nhà thờ St Mary, nói rằng không thể có hai đám cưới. Ông nói thêm: "Tôi nghĩ rằng Tổng Giám mục cần làm rõ những gì đã xảy ra hoặc không xảy ra ba ngày trước đó".

Điều này có nghĩa là một trong hai buổi lễ nhiều khả năng chỉ là một sự trao đổi lời thề hơn là một đám cưới được công nhận về mặt pháp lý.

3. 'Tôi đã im lặng'

Meghan nói: Cô đã luôn im lặng để tuân thủ quy định của Hoàng gia. "Mọi người trong thế giới của tôi đều được ra quy chế rất rõ ràng, kể từ thời điểm cả thế giới biết Harry và tôi đang hẹn hò...".

Fact check: Có mâu thuẫn!

Khi còn làm dâu hoàng gia, Meghan đã kể về áp lực trên sóng truyền hình khi mang thai Archie sau chuyến công du châu Phi năm 2019.

Vào ngày Harry và Meghan tuyên bố đính hôn, cặp đôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn dài với phóng viên BBC Mishal Husain, mặc dù sau đó nữ công tước đã phàn nàn rằng nhà báo "không được thân thiện cho lắm".

Sau chuyến công du đến Nam Phi hồi tháng 9/2019, cặp đôi đã trả lời phỏng vấn Tom Bradby của ITV, khi Meghan nói với anh ấy một câu "đáng nhớ": "Không có nhiều người hỏi liệu tôi có ổn không?".

Các thành viên hoàng gia đã nhấn mạnh rằng rất nhiều lần chính Harry và Meghan đã tự ý đưa ra những tuyên bố quan trọng với công chúng, ví dụ như quyết định tổ chức từ thiện nào sẽ hỗ trợ, tổ chức nào sẽ tiếp tục và phương tiện truyền thông nào sẽ tham gia các cuộc phỏng vấn.

4. Archie có quyền trở thành hoàng tử

Meghan nói: "Ý tưởng về thành viên da màu đầu tiên trong gia đình khiến Archie sẽ không được trao tước hiệu giống như những đứa trẻ khác. Họ không có quyền tước đoạt điều đó".

Fact check: Sai!

Bé Archie không là Hoàng tử vì quy định đã tồn tại hơn 100 năm trước.

3 người con của Hoàng tử William và Công nương Kate có tước hiệu HRH (Their Royal Highnesses) và được phong là Hoàng tử và Công chúa, nhưng bé Archie thì không, đều xuất phát từ một quy định có từ hơn 100 năm trước .

Vào năm 1917, Vua George V đã ban hành một quy định bằng văn bản rằng: Chỉ những người con của hoàng gia nằm trong nhánh thừa kế trực tiếp ngai vàng mới có thể được phong làm hoàng tử và nhận được tước vị HRH. Như vậy theo quy định, Archie, người đứng thứ 7 trong ngai vàng không được phong là hoàng tử.

Theo các quy tắc của George V, Archie vẫn sẽ có quyền nhận tước hiệu hoàng tử khi ông nội Charles, Hoàng tử xứ Wales, lên ngôi. Do đó, việc Archie chưa được phong là Hoàng tử không phải xuất phát từ màu da của đứa trẻ như Meghan cáo buộc lên hoàng gia.

5. Archie không được bảo vệ 24/7 vì 'không phải là hoàng tử'

Meghan nói: "Trong thời gian mang thai, tôi phải nghe những cuộc trò chuyện về việc Archie sẽ không được bảo vệ an ninh ra sao, sẽ không có tước hiệu hoàng gia thế nào, cũng như những lo ngại rằng thằng bé sẽ là đứa trẻ da màu khi nó chào đời".

Fact check: Sai!

Hai nàng công chúa hoàng gia đều không được trả chi phí an ninh.

Trở thành hoàng tử hay công chúa không có nghĩa là hoàng gia phải có trách nhiệm trang bị đội ngũ an ninh bảo vệ. Một số thành viên khác trong hoàng gia như Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie không còn được hoàng gia chi trả phí an ninh. Hiện cả Harry và Meghan cũng không còn nhận được sự bảo vệ của cảnh sát Anh. Tình trạng của họ được hiểu là "trả tiền cho dịch vụ an ninh cá nhân".

6. Hỗ trợ những vấn đề tâm lý

Meghan nói: Đã phải cầu xin Cung điện giúp đỡ trạng thái tinh thần trong vô vọng khi mang thai bé Archie được 5 tháng. Meghan từng cảm thấy "không muốn tiếp tục sống nữa" vào tháng 1/2019 và đã cầu cứu hiệp hội hoàng gia, nhưng bị từ chối vì điều đó "không tốt cho tổ chức".

Fact check: Khó mà xác minh!

Meghan nói cô không được hỗ trợ nhiều trong quá trình bị khủng hoảng tinh thần.

Một người trong cuộc đã chỉ ra rằng Hoàng gia Anh luôn có những nhân sự giúp sắp xếp mọi thứ, từ kỳ nghỉ cho đến một cuộc hẹn khám bệnh. Hoàng tử Harry xấu hổ khi thừa nhận với gia đình rằng Meghan cần giúp đỡ nhưng lại không nhận được sự hỗ trợ, bản thân anh cũng biết phải đỡ đần vợ thế nào. Tuy nhiên, điều này thật khó tin.

Công tước xứ Sussex vốn được biết đến là người say mê tham gia chiến dịch chăm sóc sức khỏe tâm thần do chính mình phát động, có tên Heads Together và bản thân cũng từng tìm hiểu các liệu pháp chữa trị trong quá khứ, lại nói với vợ rằng anh không biết phải làm gì ư?

7. Kate khiến Meghan bật khóc trước đám cưới

Meghan nói: Khi được hỏi về những tin đồn rằng Meghan đã làm Kate rơi nước mắt, Meghan nói: "Không. Điều ngược lại đã xảy ra. Kate đã buồn bực từ trước vì chuyện gì đó liên quan tới váy của bé gái rải hoa trong lễ cưới. Điều đó khiến tôi bị tổn thương và bật khóc, nhưng cô ấy đã xin lỗi và gửi hoa cho tôi".

Fact check: Có mâu thuẫn.

Những phù dâu nhí trong đám cưới của Meghan.

Các báo cáo về một cuộc đụng độ trước đám cưới giữa Công nương Kate và Meghan lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 11/2018, khi các nguồn tin cho rằng Meghan đã không hài lòng với thiết kế trang phục của phù dâu. Một số người nói rằng sự bất đồng giữa Kate và Meghan xuất phát từ việc xem xét liệu phù dâu có nên mặc quần bó hay không. Meghan được cho là không tán thành ý tưởng này.

Vào thời điểm đó, Công nương Kate mới sinh đứa con thứ ba, Hoàng tử Louis, nên tinh thần nữ công tước khá yếu đuối, lại còn phải mất thời gian để hồi phục sức lực sau khi "vượt cạn". Ấy vậy mà trong cuộc phỏng vấn với Oprah, Meghan lại thẳng thừng phủ nhận các báo cáo và tuyên bố rằng chính sự kiên quyết của Kate mới đã khiến cô bực bội.

8. Meghan và Harry chứng kiến nạn phân biệt chủng tộc trong chế độ quân chủ

Meghan nói: "Có những mối quan tâm và cuộc trò chuyện về việc làn da của Archie sẽ thế nào khi đứa trẻ được sinh ra".

Fact check: Gần như không thể xác minh.

Nhà Sussex đều nói rằng có người trong hoàng gia bàn luận về màu da của bé Archie.

Harry và Meghan cho biết họ sẽ không bao giờ tiết lộ người đưa ra những bình luận này. Tuy nhiên Oprah tiết lộ rằng Harry xác nhận đó không phải là Nữ hoàng Anh cũng như Hoàng tế Philip. Hiện tại Cung điện Buckingham không bình luận về nội dung cuộc phỏng vấn "động trời", nhưng hoàng gia chắc chắn sẽ thực hiện một cuộc điều tra để đẩy lùi các thông tin về phân biệt chủng tộc trong thể chế.

9. Harry bị hoàng gia cắt trợ cấp

Harry nói: "Gia đình thực sự đã cắt đứt nguồn tài chính của tôi. Tôi phải đảm bảo sự an toàn cho gia đình mình". Và Harry cũng tiết lộ rằng, anh không còn nhận sự hỗ trợ tài chính của hoàng gia từ quý đầu tiên của năm 2020, phải sống dựa vào tài sản của Công nương Diana để lại.

Fact check: Ơ kìa, Harry và Meghan muốn độc lập về tài chính cơ mà?

Harry thừa nhận phải sống dựa vào tài chính của mẹ sau khi rời hoàng gia.

Khi Harry và Meghan tuyên bố ý định từ bỏ nhiệm vụ và tước hiệu hoàng gia, họ nói trong thông báo rằng muốn "độc lập về mặt tài chính". Trước khi cắt đứt quan hệ, 95% số tiền của họ đến từ thu nhập của Thái tử Charles và 5% từ Trợ cấp Chủ quyền do người đóng thuế tài trợ. Vậy Harry thể hiện sự bất mãn với việc bị cắt trợ cấp chẳng phải là đang tự giẫm lên chân mình hay sao?

Hoàng tử William và Harry nhận được phần lớn tài sản trị giá 13 triệu bảng do mẹ của họ là Công nương Diana để lại. Harry cũng được cho là đã nhận hàng triệu đô la bởi Hoàng thái hậu Elizabeth - thân mẫu của Nữ hoàng.

10. Meghan đã không gặp chị gái cùng cha khác mẹ Samantha Markle trong gần 20 năm

Meghan nói: Khi đề cập đến chị gái Samantha cùng cha khác mẹ, Meghan phủ nhận mối quan hệ thân thiết giữa họ: "Lần cuối cùng tôi nhìn thấy chị ấy phải ít nhất 18, 19 năm rồi".

Fact check: Sai!

Meghan chụp với chị gái cùng cha khác mẹ vào năm 2008.

Trong cuộc phỏng vấn, Meghan tỏ ra không biết nhiều về người chị gái cùng cha khác mẹ Samatha. Nữ công tước xứ Sussex khẳng định rằng Samantha "không biết" cô và nói rằng cô được nuôi dưỡng như một đứa con duy nhất.

Nhưng người chị cùng cha khác mẹ của cô ấy lại phản bác những lời nói trên. Cô cung cấp một bức ảnh từ 2008, 13 năm trước, cho thấy Meghan và Samantha chụp cùng nhau tại lễ tốt nghiệp.

"Sao cô ấy có thể nói rằng tôi không biết, rằng cô ấy là con một. Chúng tôi đã có những bức ảnh về tuổi thơ cùng nhau. Vậy làm sao cô ấy có thể không biết tôi?", chị gái của Meghan nói.

11. Meghan phải giao hộ chiếu, chìa khóa, giấy phép lái xe cho các phụ tá Hoàng gia

Meghan nói: "Khi tôi gia nhập gia đình đó, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hộ chiếu, giấy phép lái xe, chìa khóa của mình. Tất cả những thứ đó đều bị kiểm soát".

Fact check: Khó xác minh.

Meghan để cáo buộc hoàng gia kiểm soát sự tự do cá nhân của mình.

Trên thực tế chưa có thông tin hay tuyên bố nào trước đây đề cập đến việc thành viên hoàng gia bị tịch thu chìa khóa hay hộ chiếu.

12. Cung điện nói dối để bảo vệ các thành viên khác của Hoàng gia

Meghan nói: "Không phải chỉ mình tôi không được bảo vệ, mà họ còn sẵn sàng nói dối để bảo vệ các thành viên khác trong gia đình, nhưng họ lại không sẵn sàng nói sự thật để bảo vệ tôi và chồng".

Fact check: Có mâu thuẫn.

Meghan thẳng thắn nói về việc Cung điện hoàng gia duy trì sự dối trá để bảo vệ các thành viên khác.

Một nguồn tin cho biết rõ ràng cặp đôi từng cảm thấy thất vọng với một số lý do đối với bộ máy nhân sự của Cung điện, nhưng không phải lúc nào họ cũng là phía bị thiệt thòi. Nữ công tước phàn nàn rằng cô ấy "không được bảo vệ", nhưng các nguồn tin của Cung điện đã phản bác.

Hoàng gia Anh từng lên tiếng phản bác tin tức Meghan cùng Công nương Kate có sự mâu thuẫn để bảo vệ mối quan hệ của hai nàng dâu hoàng gia. Mới đây, Cung điện cũng ra thông báo sẽ điều tra thông tin một số nhân viên khiếu nại Meghan, bôi nhọ nữ công tước. Rõ ràng, hoàng gia Anh đều có những biện pháp nhất định để bảo vệ các thành viên trong gia đình.

13. Meghan bị cấm đi ăn trưa với bạn bè

Meghan nói: "Tôi có thể đi ăn trưa với bạn bè của tôi không?', 'Không không không'. 'Cô đang xuất hiện quá nhiều. Cô đang ở khắp mọi nơi. Tốt nhất là cô không nên đi ăn trưa với bạn bè của mình'. Vì vậy tôi nói: 'Chà, tôi đã không ra khỏi nhà trong nhiều tháng rồi'".

Fact check: Có mâu thuẫn.

Meghan Markle phàn nàn việc bị phản đối chuyện đi ra ngoài ăn trưa với bạn.

Trên thực tế, trong thời gian làm dâu hoàng gia, Meghan được phát hiện đi chơi trong rất nhiều dịp, bao gồm ăn trưa ở quán rượu với Harry, đi chăm sóc da gần Cung điện Kensington, và rất nhiều chuyến mua sắm khác.

14. Báo chí cố tình "ém" câu chuyện về Thomas Markle cho đến trước đám cưới của Meghan

Meghan nói: "Các tờ báo lá cải dường như đã biết về chuyện này trước một tháng hoặc lâu hơn, nhưng họ quyết định ém cho đến Chủ nhật trước đám cưới của chúng tôi vì họ muốn tạo ra sự kịch tính. Họ không đưa tin, mà họ đã tự tạo ra tin tức". Cô cho rằng hậu quả là cô đã "đánh mất" cha mình mãi mãi.

Fact check: Sai!

Meghan đã nói sai về việc liên quan đến cha đẻ.

Meghan tuyên bố rằng các tờ báo lá cải dường như đã biết trước một tháng về việc Thomas Markle tố con gái ruồng bỏ ông, nhưng quyết định tung vào thời điểm nhạy cảm ngay trước đám cưới để "câu view". Trên thực tế, tờ Mail on Sunday, đã xuất bản tin về Thomas Markle trong vòng 24 giờ sau khi nhận được bằng chứng không phải chờ đến lúc đám cưới của Meghan và Harry sắp diễn ra.

15. Harry nói Thái tử Charles và Hoàng tử William bị "mắc kẹt" ở hoàng gia

Harry nói: Vợ chồng anh cùng Thái tử Charles và anh trai William đang "bị mắc kẹt trong hệ thống" của cuộc sống hoàng gia. "Bố tôi và anh trai tôi. Họ đã không thể rời khỏi hoàng gia và tôi thực sự đồng cảm rất lớn với họ vì điều đó", Harry nói.

Fact check: Harry hiểu cha mình và anh trai lắm sao? Harry còn đang mâu thuẫn với hai người cơ mà.

Harry không có quyền nói thay Thái tử Charles hay Hoàng tử William về cảm nhận của họ trong cuộc sống hoàng gia.

Thái tử Charles và Hoàng tử William đều là những thành viên hoàng gia cần mẫn. Họ luôn làm tròn các nhiệm vụ hoàng gia và chưa từng bao giờ lên tiếng về việc mình bị "mắc kẹt". Vậy Harry lấy cơ sở ở đâu để nói rằng cha và anh trai cũng giống như mình?

Rõ ràng, Harry đang quy chụp và đánh đồng mọi người cũng giống như mình. Công tước xứ Sussex không có quyền hay bổn phận trách nhiệm nào để nói thay tâm trạng của cha mình hay anh trai. Harry đã đi quá giới hạn rồi đấy!