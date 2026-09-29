Một cặp vợ chồng ở Trung Quốc bất ngờ phát hiện họ từng xuất hiện trong cùng một bức ảnh từ gần 20 năm trước, khi cả hai còn là những người xa lạ.

Cặp đôi đến từ Thành Đô đã kết hôn được 5 năm nhưng chỉ mới đây mới nhận ra họ từng vô tình gặp nhau từ thời niên thiếu. Điều đặc biệt là khoảnh khắc ấy được lưu lại trong một bức ảnh chụp tại Quảng trường Ngũ Tứ, thành phố Thanh Đảo, vào tháng 7/2000.

Thời điểm đó, anh Diệp đang đi du lịch cùng một đoàn khách và ghé thăm địa danh nổi tiếng này. Trong khi đó, người vợ tương lai của anh, cô Tiết, cũng có mặt tại quảng trường cùng mẹ.

Cô Tiết mặc một chiếc váy trắng và đứng trước một tác phẩm điêu khắc lớn để chụp ảnh. Không ai biết rằng ở phía sau, một chàng trai trẻ cũng đang tạo dáng để chụp ảnh cho riêng mình.

Ảnh: Straits Times

Chàng trai ấy chính là anh Diệp.

Hai người khi đó hoàn toàn xa lạ và không hề biết rằng mình đang cùng xuất hiện trong một khung hình. Khoảng 11 năm sau, họ mới gặp nhau tại Thành Đô, rồi yêu nhau, kết hôn và có một gia đình riêng.

Điều khiến cả hai bất ngờ xảy ra khi anh Diệp tình cờ xem lại những bức ảnh thời thơ ấu của vợ tại nhà mẹ vợ.

Anh cho biết mình tò mò muốn biết hai cô con gái sinh đôi giống ai nên đã xem những bức ảnh cũ của vợ. Trong lúc lật từng tấm ảnh, anh bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông đứng ở góc bức hình.

"Tôi nhìn người đàn ông đứng ở góc ảnh rồi nói: 'Đó là tôi'", anh Diệp kể lại trong một cuộc phỏng vấn.

Ban đầu, anh cũng không thể tin vào phát hiện này. Sau khi trở về nhà, anh tìm lại những bức ảnh trong chuyến du lịch năm xưa và thực sự tìm thấy một bức ảnh tương ứng.

Trong bức ảnh của anh Diệp, anh đang đứng tạo dáng trước chính địa danh xuất hiện trong ảnh của vợ. Hai bức ảnh được chụp tại cùng một địa điểm, vào cùng thời điểm, và hình ảnh anh Diệp cũng xuất hiện trong bức ảnh của cô Tiết.

Cặp đôi khi ấy chưa từng gặp nhau, nhưng bằng một sự trùng hợp khó tin, họ đã vô tình đứng chung trong một khung hình từ nhiều năm trước khi chính thức quen biết.

Đầu tháng này, anh Diệp chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người bạn của cặp đôi để lại bình luận rằng hai người dường như đã được "định mệnh sắp đặt" để gặp nhau.

Với anh Diệp và vợ, Quảng trường Ngũ Tứ vì thế cũng trở thành một địa điểm đặc biệt trong câu chuyện tình yêu của họ.

Anh cho biết khi các con lớn hơn, anh dự định sẽ đưa cả gia đình trở lại Thanh Đảo và ghé thăm nơi hai vợ chồng từng vô tình xuất hiện cùng nhau trong một bức ảnh cách đây nhiều năm.

Nguồn: Straits Times