Đưa con đi chơi, bố lao cả ô tô xuống hồ nước, clip hiện trường gây rùng mình với tiếng hét ám ảnh

Năm học mới còn chưa đến, nhiều gia đình vẫn tranh thủ khoảng thời gian này để đưa con đi chơi, thăm thú các danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng nên lưu ý việc đi lại, đặc biệt cẩn trọng hơn với những nơi có địa hình nguy hiểm như sông, hồ, núi, biển, để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Vụ tai nạn mới xảy ra ở Ấn Độ gần đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho các tài xế nói chung và các bậc phụ huynh lái xe đưa con đi chơi nói riêng, nhất là trong thời gian cuối hè này.

Đưa con gái đi chơi, bố gây ra sự cố ám ảnh khi lao cả ô tô xuống thác nước

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Times Now News, vụ việc mới xảy ra vào chiều Chủ nhật, 6/8 tại thành phố Indore, thành phố lớn nhất và đông dân nhất của bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Một người cha đã lái chiếc xe Honda Brio màu đỏ, chở theo cô con gái 13 tuổi đến một khu vực thác nước có phong cảnh rất đẹp nổi tiếng ở Indore là Lodhiya Kund để cho con vui chơi.



Chiếc xe cùng người định giúp đỡ đều rơi xuống thác nước.

Tuy nhiên, có một điều mà người cha này đã không ngờ đến, đó là khi lái xe đến đây, do đậu quá sát mép thác nước và không dùng phanh tay nên chiếc xe đã bị trượt dần ra khỏi vách đá.

Hình ảnh do những người có mặt ở hiện trường cho thấy, đứng ở sát mép nước có khoảng gần chục người, một trong số đó đã nhận ra tình thế nguy hiểm này và dường như đã có động thái hỗ trợ, không cho chiếc xe lao xuống hồ nước nhưng không thành công.

Sự việc khiến ai cũng hoảng hốt.

Vì thế, ngay khi chiếc xe đỏ lao xuống và bị lật úp xuống thác nước thì người đàn ông này cũng rơi theo trong tiếng la hét của cả nạn nhân lẫn đám đông xung quanh. Các nhân chứng có mặt ở hiện trường cho biết nước nhanh chóng tràn vào phần đầu xe, và họ nhìn thấy 2 bố con chới với trong xe để tìm cách thoát ra khỏi chiếc xe ô tô trong khi nó chìm dần xuống lòng hồ.

Một nhân chứng nhanh chóng bơi xuống để giúp đỡ 2 nạn nhân.

May mắn là do xung quanh có rất nhiều người nên các nạn nhân đã được giúp đỡ kịp thời.

Anh Sunil Mathew, người xuất hiện trong đoạn clip chính là người đàn ông mặc quần dài tối màu, áo đỏ đã sốc đến mức lấy 2 tay ôm đầu, sau vài giây kinh ngạc thì đã nhanh chóng bơi đến để giúp đỡ người bố. Trong khi đó, những du khách khác thì đã nhảy xuống để cứu cô con gái.



"Họ đang chới với. Tôi đã nhảy xuống để cứu người đàn ông ở trong xe ô tô. Con gái ông ấy thì được những người khác cứu. Lúc đầu tôi đã 'đứng hình' vì hơi sốc một chút, nhưng sau đó thì đã lấy hết dũng khí để nhảy xuống", anh Sunil cho biết.



Cảnh sát cho biết vụ tai nạn là do sự bất cẩn của người bố

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao tên là Sunil Mehta thì cho biết sự việc xảy ra là do sự bất cẩn của tài xế. Nếu người cha nhận thức được sự nguy hiểm và đậu xe ở nơi cách xa thác nước thì chuyện đáng tiếc này đã không xảy ra.

"Chiếc xe đã đậu rất gần mép thác nước. Chúng tôi thấy rằng chiếc xe đã bắt đầu chuyển động sau khi cốp xe bị đóng rất mạnh rồi chiếc xe cứ thế mà lao xuống cái hồ bên dưới thác nước", ông Sunil cho biết.



Những người chứng kiến đã nhảy xuống cứu 2 bố con.

May mắn là do được ứng cứu kịp thời, cả người bố và cô con gái đều đã được an toàn. Nhưng chắc chắn đây sẽ là ký ức ám ảnh với cô bé và là lời nhắc nhở với người bố. Trong khi đó, không rõ sau đó người ta đã phải mất bao nhiêu thời gian để đưa chiếc xe lên mặt đất.



Ngoài ra, cảnh sát địa phương cho biết trong khoảng thời gian gió mùa, tức là từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm ở Ấn Độ luôn có một lượng lớn du khách tới thăm thành phố Indore để nghỉ ngơi, thư giãn và thăm quan những địa danh du lịch nổi tiếng ở nơi đây.

Vào những ngày cuối tuần, số người lui tới đây còn đông hơn và thật đáng tiếc, thi thoảng vẫn có những vụ tai nạn tương tự như vậy đã từng xảy ra ở thác Mohadi và từng có 2 người tử vong trong 2 sự kiện riêng rẽ. Hy vọng sau khi những câu chuyện này được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội, các tài xế sẽ cẩn trọng hơn để không xảy ra những tình huống tương tự.

