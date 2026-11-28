Tin tặc đã xâm nhập nền tảng điện toán đám mây chủ lực của Không quân Mỹ, đe dọa một lượng lớn dữ liệu nhạy cảm liên quan đến chiến thuật quân sự, nhân sự và hậu cần.

Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết, vụ xâm nhập vào hệ thống Cloud One được phát hiện trong khoảng một tháng trở lại đây, trong quá trình nâng cấp hệ thống. Phát hiện này đã gây gián đoạn trên toàn nền tảng.

Reuters cho biết chưa thể xác định thông tin về danh tính của nhóm tin tặc, mức độ xâm nhập hoặc đánh cắp dữ liệu.

Không quân Mỹ tuyên bố: “Chúng tôi không bình luận về tình trạng an ninh, các lỗ hổng bảo mật hoặc trạng thái hoạt động của những mạng lưới và hệ thống cụ thể. Chúng tôi liên tục thực hiện các biện pháp thận trọng để bảo vệ thông tin, hệ thống và năng lực thực hiện nhiệm vụ của Bộ Không quân”.

Bắt đầu hoạt động từ năm 2017, Cloud One được thiết kế để trở thành nền tảng tích hợp đáp ứng mọi nhu cầu công nghệ thông tin của Không quân Mỹ. Hệ thống kết hợp nguồn lực của bốn nhà vận hành gồm Microsoft, Amazon, Oracle và Alphabet, để vận hành hàng chục ứng dụng, trong đó có các ứng dụng quản lý dữ liệu nhân sự, tiền lương, hậu cần và bảo trì.

Trong số đó có hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát dựa trên nền tảng đám mây của Không quân Mỹ, có chức năng tổng hợp dữ liệu từ radar phòng không và các nguồn thông tin khác trên khắp Bắc Mỹ.

Một hệ thống khác là Hệ thống Quản lý đạn dược tác chiến tích hợp chiến trường, theo dõi bom và tên lửa tại hơn 200 địa điểm của Không quân Mỹ trên toàn thế giới.

SAIC là nhà thầu chính của Cloud One cho đến năm 2026, khi Leidos tiếp quản vị trí này. SAIC không phản hồi đề nghị bình luận. Leidos chuyển các câu hỏi tới Không quân Mỹ.

Cloud One là một trong những nền tảng điện toán đám mây lớn nhất của quân đội Mỹ.

“Một vụ xâm nhập tại đây là vấn đề rất nghiêm trọng”, một nguồn tin cho biết.

Theo một nguồn tin, các nhà điều tra đã yêu cầu Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ, lực lượng tác chiến mạng của quân đội Mỹ, tham gia đánh giá thiệt hại.

Việc phát hiện vụ tấn công mạng đã dẫn đến hàng loạt gián đoạn. Các bản cập nhật dành cho những ứng dụng đang vận hành trên Cloud One cũng bị chặn. Điều này khiến nhân viên Không quân Mỹ không thể triển khai các bản vá lỗi, đúng vào thời điểm một loạt lỗ hổng phần mềm nghiêm trọng mới được công bố trong toàn ngành công nghệ.

Một nguồn tin thứ năm cho biết, quyền quản trị hệ thống của một số người dùng đã bị thu hồi, trong khi những kẻ xâm nhập đã khai thác lỗ hổng phần mềm để tiếp cận lớp điều khiển của hệ thống.

Lớp điều khiển giống như chiếc điều khiển từ xa đa năng, bởi về mặt lý thuyết, kẻ xâm nhập có thể tận dụng quyền truy cập để kiểm tra tình trạng hoạt động của máy bay quân sự hoặc theo dõi quá trình di chuyển của các phụ tùng thay thế.

Thông tin về vụ xâm nhập xuất hiện trong bối cảnh đang có rất nhiều lo ngại về các cuộc tấn công mạng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với những mạng lưới dựa trên nền tảng đám mây, do các mô hình AI có khả năng nhanh chóng phát hiện điểm yếu trên phạm vi hệ thống rộng lớn.

Chính phủ Mỹ đã và đang phải xử lý hậu quả từ ít nhất sáu sự cố an ninh mạng khác được công bố gần đây, bao gồm vụ việc xảy ra tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), hệ thống dữ liệu của Lầu Năm Góc, vụ rò rỉ thông tin nhân sự của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, vụ xâm nhập ảnh hưởng đến ít nhất hai cơ quan tình báo, và vụ tấn công nhằm vào Bộ Tài chính Mỹ.