Du khách nước ngoài mách nhau “công thức” tìm quán chắn chắn sẽ ngon ở Việt Nam: Có bàn ghế nhựa, chó béo và menu dài là được

Một nữ du khách Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ loạt dấu hiệu giúp nhận biết quán ăn ngon ở Việt Nam, từ bàn ghế nhựa, chó nằm trước cửa đến menu dài kín tường.

Một nữ du khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) trở về sau chuyến đi Việt Nam đã chia sẻ một “công thức” khá thú vị dành cho những người chuẩn bị đến đây du lịch: muốn tìm quán ăn ngon, hãy để ý bàn ghế nhựa, một chú chó nằm lười trước cửa và menu dài dằng dặc trên tường.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khi nữ du khách viết: “Nhớ nguyên tắc này nhé. Hôm qua tôi vừa về nước.” Sau đó, cô liệt kê những đặc điểm mà theo mình thường xuất hiện ở một nhà hàng Việt Nam ngon.

Trong danh sách này, những chi tiết khá quen thuộc với người Việt lại trở thành “dấu hiệu nhận biết” thú vị với du khách quốc tế: những bộ bàn ghế nhựa nhỏ đặt sát nhau; một hoặc vài chú chó nằm trước cửa; phía trong là menu dài với hàng loạt món được viết hoặc treo kín trên tường.

Chia sẻ hiện nhận được gần 8.000 lượt tương tác. Nhiều người để lại bình luận đồng tình, cho rằng đây đúng là những hình ảnh rất dễ bắt gặp tại các quán ăn bình dân ở Việt Nam. Một số người còn trêu nữ du khách mới đến Việt Nam nhưng đã nhanh chóng “nắm được bí quyết” tìm quán ăn ngon của người bản địa.

(Ảnh: @0419tzu)

Khi bàn ghế nhựa trở thành một “dấu hiệu nhận biết”

Những điều nữ du khách này nhắc đến thực chất không phải tiêu chuẩn để đánh giá một nhà hàng. Tuy nhiên, chúng lại gắn khá chặt với hình ảnh của quán ăn bình dân Việt Nam.

Bàn nhựa, ghế nhựa thấp xuất hiện từ vỉa hè, trước cửa nhà cho đến những quán ăn nằm trong các con phố nhỏ. Đây là kiểu “nội thất” gần như không cần đầu tư cầu kỳ, dễ di chuyển và phù hợp với những mô hình phục vụ lượng khách lớn trong thời gian ngắn.

Với khách quốc tế, sự khác biệt lại nằm chính ở tính đời thường này. Một quán ăn không có mặt tiền cầu kỳ, không cần thiết kế theo phong cách nhà hàng nhưng có vài bộ bàn ghế nhựa, khách ngồi kín và đồ ăn liên tục được mang ra có thể tạo cảm giác gần gũi và địa phương hơn.

(Ảnh: @0419tzu)

Đây cũng là lý do hình ảnh bàn ghế nhựa nhiều lần trở thành một phần trong những nội dung giới thiệu ẩm thực Việt Nam trên mạng xã hội quốc tế. Du khách không chỉ quan tâm món ăn mà còn tò mò về cách người Việt ăn uống: ngồi thấp, ngồi sát nhau, ăn nhanh hoặc vừa ăn vừa trò chuyện ngay trên vỉa hè.

Còn chuyện một chú chó nằm trước cửa quán lại càng mang tính “đời thường”. Không phải quán ăn nào ở Việt Nam cũng có chó, nhưng hình ảnh này đủ quen thuộc để trở thành một chi tiết hài hước trong “công thức” của nữ du khách.

Menu dài kín tường cũng vậy. Với nhiều quán ăn bình dân, thay vì một menu được thiết kế cầu kỳ, chủ quán có thể treo bảng lớn với hàng chục món, từ phở, bún, mì, cơm đến các món ăn kèm. Khách chỉ cần nhìn lên là có thể chọn món.

Với người Việt, đây chỉ là cách vận hành quen thuộc. Nhưng với du khách nước ngoài, những chi tiết này lại trở thành một phần của trải nghiệm.

Quán bình dân được khách ngoại yêu thích

Điều thú vị là nhận xét này không hoàn toàn mới.

Trong nhiều chia sẻ của khách quốc tế sau khi trải nghiệm ẩm thực Việt Nam, những quán nhỏ, đông khách, nằm trên vỉa hè hoặc trong khu dân cư thường được nhắc đến như một phần đáng nhớ của chuyến đi.

Không ít du khách cũng sử dụng lượng khách địa phương đến quán, cách bài trí đơn giản hay việc món ăn được chế biến ngay trước mặt như những “dấu hiệu” để lựa chọn quán.

Điều này phần nào lý giải sức hút của ẩm thực đường phố Việt Nam. Với một du khách lần đầu đến Việt Nam, việc bước vào một quán nhỏ với vài chiếc ghế nhựa, gọi một bát phở hoặc đĩa bún rồi ngồi giữa không gian sinh hoạt của người địa phương có thể mang lại trải nghiệm rất khác so với một nhà hàng được thiết kế dành riêng cho khách du lịch.

(Ảnh: @0419tzu)

Bàn nhựa, ghế đỏ hay chú chó nằm trước cửa tất nhiên không thể đảm bảo một quán ăn ngon. Nhưng với du khách quốc tế, những hình ảnh tưởng như bình thường này lại đang trở thành một phần của “bộ nhận diện” ẩm thực Việt Nam.

Và đôi khi, chính những thứ không được chuẩn bị để làm du lịch lại là thứ khiến một trải nghiệm ăn uống trở nên đáng nhớ.