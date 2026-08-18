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Du khách đang ngồi ăn trong quán ăn nhanh thì bị người lạ dùng dao đâm không lý do

Chi Chi
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Một du khách 19 tuổi người Úc đã bị đâm và bị thương nặng trong một cuộc tấn công không rõ lý do.

Một du khách 19 tuổi người Úc đã bị đâm và bị thương nặng trong một cuộc tấn công không rõ lý do tại một cửa hàng McDonald’s ở vùng Midtown Manhattan, Mỹ vào rạng sáng thứ Hai (17/8), cảnh sát và các nguồn tin cơ quan hành pháp cho biết.

Nạn nhân đang ngồi ăn bên trong nhà hàng đồ ăn nhanh trên Đại lộ 8 (Eighth Avenue) gần Ga Penn vào khoảng 2 giờ sáng thì bị đâm vào mạn sườn và lưng, các nguồn tin cho biết.

Du khách bị người lạ dùng dao đâm tại quán ăn nhanh không rõ lý do - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát tại hiện trường nơi du khách 19 tuổi người Úc bị đâm bên trong quán McDonald’s ở Midtown ngày 17 tháng 8 năm 2026. (Ảnh: Robert Mecea/New York Post)

Du khách bị người lạ dùng dao đâm tại quán ăn nhanh không rõ lý do - Ảnh 2.

Cảnh sát đang điều tra vụ đâm người bên trong nhà hàng McDonald’s tại góc Đại lộ 8 và Đường 35 ở Manhattan. (Ảnh: Robert Mecea/ New York Post)

Đã có sự trao đổi lời qua tiếng lại giữa nạn nhân và kẻ tấn công, nhưng các nguồn tin khẳng định vụ tấn công kinh hoàng này về cơ bản là không có nguyên do rõ ràng.

Cảnh sát đã bắt giữ Juan Mercedes, 25 tuổi, ngay tại hiện trường và cáo buộc người này tội hành hung cấp độ hai.

Mercedes, đến từ Port Charlotte, bang Florida, đang bị tạm giữ để chờ ra tòa buộc tội.

Du khách này (chưa được xác định danh tính ngay lập tức) đã được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện Bellevue và hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Nguồn: NYPost

Bệnh nhân đăng bài phàn nàn về bệnh viện rồi bị y tá chế giễu, vài ngày sau thì bệnh nhân bất ngờ tử vong
Tags

du khách

quán ăn nhanh

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