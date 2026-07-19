Dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất tháng 9 tăng vọt 65%, hàng loạt quan chức Fed “bóng gió” thắt chặt chính sách

Bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Cleveland khép lại một tuần thảo luận của các nhà hoạch định chính sách của Fed.

Ngày 17/7, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Cleveland - Beth Hammack – đã lên tiếng cùng với nhiều nhà hoạch định chính sách khác cho rằng cần phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát dai dẳng. Điều này có thể tạo ra một cuộc tranh luận gay gắt và những ý kiến bất đồng tại cuộc họp thứ hai của ông Kevin Warsh trên cương vị lãnh đạo.

“Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình, tôi được nghe các doanh nghiệp nói rằng cần phải hành động để kiềm chế lạm phát và người tiêu dùng đang ngày càng tuyệt vọng vì không đủ sống”, bà Hammack nói.

Trong một bài đăng trên Linkedln vào ngày cuối cùng mà các nhà hoạch định chính sách của Fed được phép phát biểu công khai trước cuộc họp sắp tới, bà Hammack cảnh báo lạm phát cao dai dẳng là mối lo ngại lớn.

Bà Hammack là người có quyền bỏ phiếu trong Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC). Vào tháng 4, bà Hammack cũng là một trong 3 quan chức cho rằng chính sách đang quá lỏng.

Bình luận của bà Hammack khép lại một tuần thảo luận của các nhà hoạch định chính sách của Fed. Tất cả đều bày tỏ lo ngại về giá nhiên liệu tăng cao do xung đột ở Trung Đông và áp lực giá cả gia tăng từ việc xây dựng nhanh các trung tâm dữ liệu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 16/7, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Lorie Logan – người cùng quan điểm phản đối với bà Hammack – phát biểu tại Houston rằng tình hình hiện tại cần mức lãi suất “cao hơn một chút”.

Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson, người thường thận trọng khi bày tỏ quan điểm chính sách, nói với khán giả tại Đại học Stanford rằng nếu lạm phát “không bắt đầu hạ nhiệt sớm, tôi tin rằng có thể cần xem xét lại lập trường chính sách hiện tại của chúng ta”.

Thị trường hiện dự đoán khoảng 15% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 7 và con số này tăng lên 65% vào cuộc họp tháng 9.

Không phải tất cả các quan chức Fed trong các buổi diễn thuyết tuần này đều tập trung nhiều vào rủi ro lạm phát gia tăng. Chủ tịch Fed chi nhánh New York, John Williams, cho biết ông tin rằng lạm phát cao sẽ sớm giảm do lạm phát chi phí nhà ở sẽ tiếp tục giảm.

Theo Reuters