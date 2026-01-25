AMRO dự báo Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng trong ASEAN+3 năm 2026

Theo đó, AMRO dự báo kinh tế khu vực ASEAN+3 - bao gồm 10 quốc gia Đông Nam Á cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc - sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với mức 4% năm 2026, cao hơn dự báo trước đó. Động lực tăng trưởng chính đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu công nghệ, nhu cầu cao đối với điện tử, bán dẫn và AI, cùng với dòng vốn FDI dồi dào chảy vào ASEAN, giúp khu vực giữ vững vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bức tranh chung đó, GDP của Việt Nam được AMRO dự báo đạt 7,6%, dẫn đầu tăng trưởng trong khu vực ASEAN +3. Nhận định này dựa trên cơ sở đánh giá đà tăng trưởng tích cực của Việt Nam trong năm 2025, cùng vai trò ngày càng nổi bật của nền kinh tế trong chuỗi cung ứng khu vực và khả năng thu hút hiệu quả dòng vốn FDI.

Mặc dù triển vọng tăng trưởng được cải thiện, AMRO nhấn mạnh rằng mức độ bất định của môi trường kinh tế – thương mại toàn cầu vẫn rất lớn. Một trong những rủi ro đáng chú ý là khả năng chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt nếu các biện pháp thuế quan được mở rộng sang những lĩnh vực hiện còn được miễn trừ như bán dẫn. Điều này có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu khu vực.

Bên cạnh đó, nguy cơ nhu cầu công nghệ suy giảm mạnh cũng là một thách thức lớn. Trong trường hợp thị trường AI hạ nhiệt, việc triển khai các ứng dụng AI ở khâu hạ nguồn bị trì hoãn hoặc xuất hiện dư thừa công suất, xuất khẩu của khu vực – vốn có mức độ liên kết cao – sẽ chịu áp lực đáng kể.

Ngoài ra, AMRO cảnh báo về biến động tài chính toàn cầu, bao gồm khả năng điều chỉnh mạnh của thị trường chứng khoán, biến động tỷ giá và sự thay đổi khó lường trong lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Tăng trưởng chậm lại tại các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, cũng như nguy cơ giá hàng hóa toàn cầu tăng vọt do căng thẳng địa chính trị, đều có thể làm gia tăng rủi ro giảm đối với triển vọng khu vực.

Trước bối cảnh trên, ông Dong He khuyến nghị các quốc gia ASEAN+3 cần duy trì trạng thái sẵn sàng về chính sách trong ngắn hạn để kịp thời ứng phó với các cú sốc mới nổi. Về dài hạn, đa dạng hóa động lực tăng trưởng, làm sâu sắc hơn hội nhập kinh tế khu vực và nâng cao khả năng chống chịu cấu trúc được xem là chìa khóa để củng cố sức mạnh nội tại của toàn khu vực.

AMRO cho biết báo cáo AREO 2026 đầy đủ, với các phân tích chuyên sâu theo từng chủ đề và quốc gia, dự kiến sẽ chính thức công bố vào tháng 4/2026, qua đó cung cấp thêm cơ sở tham chiếu cho các nhà hoạch định chính sách và giới đầu tư quốc tế.